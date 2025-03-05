Почему не надо перекапывать огород: назван неожиданный секрет рекордного урожая

Перекопка огорода - это распространенная практика среди садоводов, но нужно ли делать это каждый год, зависит от ряда факторов, отмечают агнотехники.

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Нужно ли каждый год перекапывать огород - почему нельзя пахать огород / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Обязательно ли перекапывать огород

Почему нельзя перекапывать огород

Как правильно ухаживать за огородом

Перекопка огорода - традиционная практика, которая имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые огородники перекапывают землю каждый год, считая это необходимой процедурой, другие же отказываются от этого, чтобы сохранить естественную структуру почвы. Профессиональные агротехники в комментарии изданию "Господа" объясняют, когда перекопка действительно нужна, а когда лучше ограничиться рыхлением.

Главред выяснил, как получить хороший урожай без перекопки огорода.

Нужно ли каждый год перекапывать огород - когда перекапывать огород

После сбора урожая, в большинстве случаев, стоит перекопать почву. Это позволяет:

Насытить землю кислородом, необходимым для микроорганизмов, разлагающих растительные остатки.

Заложить удобрения, навоз или известь.

Избавиться от сорняков и вредителей, которые зимуют в земле.

Эксперты советуют перекапывать землю на глубину плодородного слоя, переворачивая пласт, чтобы обеспечить лучший доступ воздуха. Если участок расположен в низине, сильно зарастает сорняками или требует внесения удобрений, без глубокой перекопки не обойтись.

"При осенней перекопке уничтожается значительная часть сорняков, а вредители, зимующие в почве, оказываются на поверхности, где погибают от мороза или становятся добычей птиц", - отмечают агротехники.

Когда нельзя перекапывать огород - почему нельзя перекапывать огород

Существуют ситуации, когда перекопка больше вредит, чем приносит пользу.

Тонкий плодородный слой. Если он небольшой, можно случайно вывернуть на поверхность неплодородный подпахотный горизонт (глину, песок, подзолистую почву). Это приведет к снижению плодородия, а восстановление потребует внесения дополнительных удобрений.

Если он небольшой, можно случайно вывернуть на поверхность неплодородный подпахотный горизонт (глину, песок, подзолистую почву). Это приведет к снижению плодородия, а восстановление потребует внесения дополнительных удобрений. Достаточно сухая, плодородная земля. Если участок не зарос сорняками, нет необходимости перекапывать почву - достаточно разрыхлить ее вилами или секачем. После рыхления в земле накапливается больше воздуха, а влага из осенних туманов лучше конденсируется. Это способствует естественному увлажнению и сохранению структуры почвы.

"Плодородный чернозем и песчаные почвы не нужно переворачивать лопатой - их достаточно разрыхлить граблями", - советуют агротехники.

Зачем на зиму перекапывать огород - когда лучше пахать огород весной или осенью

Тяжелые глинистые, дерново-подзолистые и серые лесные почвы требуют особой обработки.

Осенью нужно перекопать почву на полную глубину, весной достаточно обработать землю на три четверти от осенней глубины, поверхностное рыхление на таких землях неэффективно, поскольку плотный слой почвы затрудняет проникновение влаги и питательных веществ.

"На тяжелых глинистых почвах без глубокой перекопки не обойтись, иначе растения не получат достаточно влаги и кислорода", - отмечают эксперты.

Как сделать так, чтобы не перекапывать огород - почему не надо перекапывать огород

Метод без перекопки стал настоящей революцией в современном садоводстве, позволяя сохранить структуру почвы, уменьшить количество сорняков и сэкономить время.

Главная идея этой методики - минимальное нарушение почвы. По словам Хью Ричардса, автора популярного YouTube-канала о садоводстве, метод без перекопки предусматривает минимальное вмешательство в почву для сохранения ее естественной структуры и микроорганизмов. Основная практика - ежегодное нанесение 3-5 см слоя компоста на поверхность грядок, без рыхления или перекопки. Сорняки удаляют вручную или мульчируют, а влагосбережение улучшают с помощью органической мульчи (солома, компост, листья). Благодаря этому почва остается рыхлой, обогащенной питательными веществами и требует меньше ухода.

"Цель нулевой перекопки проста - как можно меньше нарушать почву. Это позволяет микробам и грибкам делать то, что они делают лучше всего - разлагать органическое вещество и делать питательные вещества доступными для растений".

Вместо перекопки Ричардс советует ежегодно наносить 3-сантиметровый слой компоста на поверхность грядок. Это можно делать осенью или за месяц до начала сезона.

Почему лучше не перекапывать огород

Метод без перекопки имеет ряд преимуществ:

Уменьшение количества сорняков. Если сорняк все же появляется, его легко вырвать без глубокого вмешательства.

Лучшая влагосберегаемость. Слои органического вещества удерживают влагу, уменьшая испарение.

Более чистый урожай. Корнеплоды, выращенные без перекопки, меньше загрязняются почвой.

Улучшение почвенной экосистемы. Полезные бактерии и грибы помогают растениям усваивать питательные вещества.

"Отсутствие перекопки позволяет почвенным организмам работать вместе в гармонии, а тоннели дождевых червей остаются нетронутыми, обеспечивая отличный проход для воды и кислорода", - объясняет эксперт.

Смотрите видео о том, что сделать, чтобы не перекапывать огород:

Можно ли не перекапывать огород осенью - что будет если не перекапывать огород

Первый год может требовать внесения 5-7 см компоста, но в дальнейшем количество внесенных органических материалов существенно не меняется.

"Мифом является то, что для без перекопных грядок нужно больше компоста, чем для традиционных методов. Очень часто это одинаковое количество, а иногда даже меньше", - отмечает Ричардс.

к системе без перекопки можно добавить другие эффективные техники, в частности:

использование мульчи,

посадку сидератов,

метод "разрезать и бросить" (chop-and-drop),

применение корейского природного земледелия.

"Я уверен, что будущее бесперекопного земледелия - за экспериментами, например, с древесной щепой или двукратным внесением компоста в год", - делится автор YouTube-канала.

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Что известно о Хью Ричардсе Huw Richards - популярный британский YouTube-блогер, известный своим каналом, посвященным органическому садоводству и самообеспечению. На своем канале он делится практическими советами по выращиванию овощей, компостированию и созданию устойчивых садов. Аудитория его YouTube канала почти 900 тысяч подписчиков.

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