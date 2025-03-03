Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

Эксперты рассказали о том, как быстро и эффективно удалить желтые пятна, мочевой камень и известковый налет с унитаза с помощью простых средств.

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Чем отмыть желтые пятна на унитазе - неожиданно простой метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Вы узнаете:

Как удалить сложные пятна с унитаза

Как убрать желтые следы в унитазе

Как сделать, чтобы унитаз всегда был чистым

Специальные чистящие средства могут быть не обязательными, ведь простой предмет, который, вероятно, есть у вас дома, способен заменить их. Эксперты Sanctuary Bathrooms поделились неожиданным способом и рассказали, чем отмыть застарелые пятна в унитазе, сообщает Express.

Главред выяснил, как убрать рыжий налет с унитаза

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Как очистить унитаз от стойких желтых пятен - как удалить пятна от мочи

Как оказалось, кока-кола не только освежающий напиток, но и эффективное средство для чистки туалета. Благодаря своей кислотности она расщепляет известковый налет и пятна от жесткой воды без использования агрессивной химии.

Как применять:

Вылить несколько стаканов кока-колы в унитаз, покрыв загрязненные участки.

Оставить на несколько часов или на ночь, чтобы кислоты растворили налет.

Почистить унитаз щеткой и смыть - результат будет заметен.

Как удалить коричневые пятна с унитаза - как убрать мочевой камень в колене унитаза

Директор Sanctuary Bathrooms Джеймс Робертс отметил, что кока-кола является неожиданным, но эффективным средством для чистки туалетов. Она служит простой и доступной альтернативой химическим моющим средствам, что делает ее отличным выбором для тех, кто стремится к более деликатному подходу к уборке. В то же время он подчеркнул важность соблюдения рекомендаций производителя для достижения наилучших результатов.

"Чистая, свежая и свободная от беспорядка ванная комната способствует расслаблению, превращая ваше пространство в настоящее святилище", - резюмировал он.

Как быстро убрать в ванной - какое средство уничтожает известковый налет

Кроме доступного газированного напитка, который можно найти в супермаркетах, существуют другие эффективные способы очистки ванной комнаты с помощью бытовых средств.

Например, для удаления плесени из затирки для душа эксперты советуют использовать белый уксус или пищевую соду вместе с зубной щеткой. Это поможет растворить загрязнения и вернуть затирке чистый вид.

Чтобы избавиться от известкового налета на кранах и душевых лейках, смочите тряпку в лимонном соке или уксусе, оберните вокруг крана и оставьте на час. Для очистки душевой лейки ее стоит замочить в растворе уксуса и воды на ночь, что поможет устранить отложения и улучшить поток воды.

Нестандартный, но действенный способ - использование белого вина для мытья душевого стекла. Достаточно нанести его на поверхность, оставить на 30 минут, а затем вытереть мягкой тряпкой для безупречного блеска.

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