Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

Вы узнаете:
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Специальные чистящие средства могут быть не обязательными, ведь простой предмет, который, вероятно, есть у вас дома, способен заменить их. Эксперты Sanctuary Bathrooms поделились неожиданным способом и рассказали, чем отмыть застарелые пятна в унитазе, сообщает Express.
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Как оказалось, кока-кола не только освежающий напиток, но и эффективное средство для чистки туалета. Благодаря своей кислотности она расщепляет известковый налет и пятна от жесткой воды без использования агрессивной химии.
Как применять:
- Вылить несколько стаканов кока-колы в унитаз, покрыв загрязненные участки.
- Оставить на несколько часов или на ночь, чтобы кислоты растворили налет.
- Почистить унитаз щеткой и смыть - результат будет заметен.
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Директор Sanctuary Bathrooms Джеймс Робертс отметил, что кока-кола является неожиданным, но эффективным средством для чистки туалетов. Она служит простой и доступной альтернативой химическим моющим средствам, что делает ее отличным выбором для тех, кто стремится к более деликатному подходу к уборке. В то же время он подчеркнул важность соблюдения рекомендаций производителя для достижения наилучших результатов.
"Чистая, свежая и свободная от беспорядка ванная комната способствует расслаблению, превращая ваше пространство в настоящее святилище", - резюмировал он.
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Кроме доступного газированного напитка, который можно найти в супермаркетах, существуют другие эффективные способы очистки ванной комнаты с помощью бытовых средств.
Например, для удаления плесени из затирки для душа эксперты советуют использовать белый уксус или пищевую соду вместе с зубной щеткой. Это поможет растворить загрязнения и вернуть затирке чистый вид.
Чтобы избавиться от известкового налета на кранах и душевых лейках, смочите тряпку в лимонном соке или уксусе, оберните вокруг крана и оставьте на час. Для очистки душевой лейки ее стоит замочить в растворе уксуса и воды на ночь, что поможет устранить отложения и улучшить поток воды.
Нестандартный, но действенный способ - использование белого вина для мытья душевого стекла. Достаточно нанести его на поверхность, оставить на 30 минут, а затем вытереть мягкой тряпкой для безупречного блеска.
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