Французы держат этот метод в секрете: зачем засыпать порошок в унитаз

Туалет можно освежить с помощью обычного натурального средства.

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Эффективные методы для чистки туалета / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем вы узнаете:

Как убрать туалет обычным порошком

Натуральные методы для чистоты в ванной комнате

Очень часто во время уборки всего дома именно ванная комната - то место, которое не очень хочется мыть, ведь это сложно и рутинно. Именно чистка туалета часто вызывает больше всего трудностей. Однако есть эффективный способ сделать это легко, применяя нетипичное средство, рассказывают эксперты Sante+.

Главред раскрыл технику, которая позволяет быстро вернуть туалету блеск и создает приятный аромат в ванной комнате. И все это благодаря необычному средству, которое вы обычно не используете каждый день.

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Как почистить туалет с помощью подручных средств?

Этот способ очень прост и не требует усилий.

Для него вам понадобятся стиральный порошок, щетка и немного времени.

Просто насыпьте чашку порошка в унитаз

Оставьте его на 15-20 минут

Тщательно потрите щеткой стенки и дно.

После этого смойте - и почувствуете, как туалет наполнился свежим ароматом.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Методы, которые облегчают уборку, всегда остаются популярными. Вот некоторые из них:

Чистка глиняным камнем. Глиняный камень можно применять для разных поверхностей, в том числе и в ванной. Нанесите на губку немного камня и воды и потрите стенки унитаза. Оставьте на несколько минут, а затем смойте. Это доступный и результативный способ. Жидкое средство для посуды для легких загрязнений. Туалет можно освежить с помощью обычного средства для мытья посуды. Добавьте немного горячей воды, чтобы усилить действие. Налейте средство в чашу, подождите 30 минут, а затем смойте для идеальной чистоты. Сода - экологичный помощник для чистоты. Сода подходит для различных задач, в том числе для очистки и устранения запахов. Чтобы убрать налет и запах, потрите стенки губкой с содой, смешанной с водой. Для лучшего эффекта добавьте немного лимонного сока. Лимонная кислота против известкового налета. Лимонная кислота помогает справиться с жиром и налетом в туалете. Возьмите 0,5 литра горячей воды и добавьте три ложки кислоты. Залейте смесь в туалет, после чего потрите щеткой для полного удаления загрязнений. Чистка белым уксусом. Белый уксус часто используют для уборки. Нагрейте его, добавьте немного крупной соли и налейте на грязные стенки унитаза. Оставьте на ночь, а на утро очистите щеткой. Уксус отлично справляется с загрязнением и налетом.

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Кстати, также существуют 3 лучших способа, как убрать запах из микроволновой печи. Эти простые ингредиенты есть у каждого дома, чтобы неприятный запах из микроволновки исчез бесследно.

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