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Сорняки "исчезнут навсегда": садовод поделился хитрым, но простым секретом

Юрий Берендий
25 февраля 2025, 04:03
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Сорняки могут стать настоящей проблемой для садоводов, но существует естественный способ избавиться от них навсегда.
Сорняки 'исчезнут навсегда': садовод поделился хитрым, но простым секретом
Как избавиться от сорняков быстро - названо лучшее средство от сорняка / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что делать, чтобы не росли сорняки
  • Какое лучшее средство от сорняков

Уход за садом приносит большое удовольствие, однако постоянная борьба с сорняками может превратиться в изнурительную задачу. Хотя на рынке есть множество средств для их уничтожения, они часто содержат агрессивные химикаты. Однако есть более экологичная альтернатива, которая может оказаться не менее эффективной.

Главред выяснил, как вывести сорняк с огорода.

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Что уничтожает сорняк - как избавиться от травы между брусчаткой в домашних условиях

Специалист по садоводству Ханна Роусон из J. Parker's рекомендует использовать кипяток для уничтожения сорняков. Этот метод идеально подходит для очистки садовых дорожек и внутренних двориков, но эксперт предостерегает, что его не следует применять на клумбах, поскольку горячая вода может повредить культурные растения.

"Вы можете уничтожить сорняки, обдав их кипяченой водой из чайника. Конечно, будьте осторожны, чтобы не забрызгать пальцы ног! Горячая вода шокирует растение, убивая его в течение одного-двух дней", - советует она.

Если же у вас есть сомнения относительно использования кипятка, Ханна советует еще один безопасный и действенный способ - обработку сорняков уксусом. Это природное средство поможет эффективно избавиться от нежелательной растительности без вреда для окружающей среды.

"Это отличный способ уничтожить любые нежелательные сорняки, которые находятся в силосе и не окружены желаемыми растениями. Наполните бутылку с распылителем белым уксусом и полностью опрыскайте растения, как можно ближе к корням", - указывает она, передает Express.

Не только уксус может эффективно бороться с сорняками - лимонный сок также является мощным природным средством благодаря высокому содержанию лимонной кислоты, которая заставляет нежелательную растительность увядать.

Эксперт по садоводству Ханна Роусон объясняет, что сорняки, как и любые другие растения, могут быть однолетними или многолетними. Избавиться от первых значительно легче, поскольку они живут только один сезон или год. Хотя они могут быстро отрастать, их так же легко вырвать.

Однако с многолетними сорняками ситуация сложнее, ведь они возвращаются из года в год. Их корни значительно глубже, поэтому если не удалить их полностью, растение снова прорастет и продолжит засорять сад.

Заботясь о благополучии вашего газона, Ханна советует "уничтожать сорняки в зародыше", чтобы сохранить сочную, зеленую траву на газоне.

Чтобы предотвратить разрастание сорняков, Ханна советует регулярно их подстригать. Это помогает ослабить растение и не дает ему сформировать семена, что значительно уменьшает риск его повторного появления.

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