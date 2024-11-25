Настоящее чудо для сада: что можно сделать из использованной чайной заварки

Резкое снижение температуры и морозный холод влияет не только на людей, но и на растения. Эксперты поделились простым способом, как их защитить.

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Как можно повторно использовать заварку для чая - простой метод / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как защитить растения от холода

Как можно повторно использовать чайные пакетики

С приближением морозных утренников сады нуждаются в дополнительной защите от холода. Эксперты советуют применить необычный подход - угостить растения чашкой чая. Как дымящийся чай согревает нас в холод, так и глоток чая может помочь защитить растения от мороза, передает Mirror.

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Этот уникальный совет предлагает Милли Дурбек, эксперт по растениям и бренд-менеджер Prestige Flowers, которая назвала этот метод "секретным оружием" садоводов против холодной погоды.

"Чай, особенно безкофеиновые сорта, такие как ромашка или ройбуш, содержит дубильные вещества, которые укрепляют клеточные стенки растений, делая их более устойчивыми к холоду. Это естественный механизм защиты от мороза и снега, который многие садоводы упускают из виду", - говорит Милли.

Она отмечает, что для сада следует использовать несладкие и безмолочные напитки, чтобы избежать возможного негативного воздействия на почву. Чайные листья, богатые азотом, не только подходят для заваривания, но и служат прекрасным удобрением, стимулируя рост растений. Любителям чая стоит сохранять использованные пакетики, поскольку дубильные кислоты, которые они содержат, могут эффективно подпитывать почву.

Милли также рекомендует защищать растения от повреждений снегом, накрывая их.

"Подумайте об этом, как о том, что вы укладываете свои растения для уютного зимнего сна. Используйте мешковину или ландшафтную ткань, стратегически размещенную вокруг грядок, чтобы создать защитный барьер. Он действует как изолятор, защищая ваши цветы и растения от сильного ветра и сохраняя часть естественного тепла земли", - сказала она.

Для растений в горшках она советует приподнимать их над землей, например, поставив на кирпичи. Это поможет избежать контакта с замерзшим грунтом и уменьшит риск повреждения корневой системы. Дополнительную защиту можно обеспечить, обернув горшки пузырьковой пленкой или пенопластом.

Что касается суккулентных растений, которые накапливают воду в листьях, Милли советует перемещать их в помещение на зиму. Избыток влаги делает эти растения более уязвимыми к низким температурам, поэтому им нужна защита от холода.

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