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Крысы убегут и не вернутся никогда: что нужно сделать в доме и в саду

Юрий Берендий
24 февраля 2025, 03:03
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Эксперты рассказали, как эффективно бороться с крысами на участке, не используя яд, а также поделились советами по профилактике их появления.
Крысы убегут и не вернутся никогда: что нужно сделать в доме и в саду
Как избавиться от крыс - крысы и мыши убегут и не вернутся никогда / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Что самое эффективное от крыс
  • Что реально помогает от крыс
  • Как выгнать крыс с участка

Специалисты по борьбе с вредителями предостерегают владельцев домов от использования яда для уничтожения крыс, поскольку это представляет риск для дикой природы и домашних животных. О том, как выгнать крыс из сада и дома рассказали эксперты Bunk Beds, сообщает Express.

Специалисты отмечают, что если крысы проникают через канализацию, они будут возвращаться снова.

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Главред выяснил, как быстро избавиться от крыс дома.

Многие из них достигают почти 60 см в длину и имеют массивное строение, что, вероятно, является защитным механизмом.

Сколько приплод у крысы - сколько штук рожают крысы

Одна самка крысы может рожать до шести раз в год, принося до 12 крысят в каждом приплоде. Поскольку половой зрелости они достигают примерно за месяц, одна пара грызунов может за год дать более 1250 потомков.

Эксперты Bunk Beds рекомендуют принимать профилактические меры для предотвращения распространения грызунов, поскольку бесконтрольное размножение крыс может привести к серьезным затратам на борьбу с ними.

Крысы способны перегрызать электропроводку, что вызывает материальный ущерб, а также являются переносчиками опасных заболеваний, включая инфекции, поражающие печень и почки, а также сальмонеллез. Специалисты отмечают важность профилактики и делятся ключевыми советами, как защитить свой дом от грызунов в зимний период.

"Если вы не избавитесь от проблемы с грызунами быстро, ее может стать практически невозможно решить: самка крысы может иметь до 13 малышей в выводке и может иметь от 3 до 12 выводков в год. Крысы также достигают половой зрелости через 9 недель, поэтому популяция из 2 крыс может экспоненциально вырасти до более 1200 за год. Гораздо лучше предотвратить заражение крысами, чем пытаться их вывести", - предостерегают специалисты.

Что нужно сделать, чтобы крысы ушли - Что хорошо помогает от крыс

Специалисты рекомендуют начать с устранения источников пищи. Крысы обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и могут находить пищу на расстоянии более 2 км.

Эти грызуны способны преодолевать большие расстояния в поисках пищи, поэтому важно хранить отходы в плотно закрытых контейнерах. Если возможно, размещайте мусорные баки подальше от дома, чтобы уменьшить вероятность привлечения вредителей.

Еще один эффективный метод борьбы - использование естественных врагов крыс. Коты, совы и некоторые породы собак, в частности джек-рассел-терьеры, хорошо отпугивают грызунов.

Чтобы привлечь сов в свой сад, можно установить специальные домики, которые создадут для них комфортное место жительства и помогут контролировать популяцию вредителей.

Для тех, кто не хочет содержать животных, альтернативой могут стать специальные ароматизаторы-приманки для хищников, доступные в Интернете. Они отпугивают не только крыс, но и других нежелательных животных, таких как кроты, полевки, мыши, белки и даже скунсы.

Как вывести крыс в частном доме - какой запах не переносят крысы

Природные отпугиватели могут быть жизнеспособным вариантом. Если вы не хотите использовать синтетические ароматы для отпугивания хищников, альтернативой могут стать специи или масла с натуральным запахом. Сильные специи, такие как кайенский перец или зубчики чеснока, можно разбросать вокруг точек входа в дом.

Эти сильные запахи могут раздражать чувствительный нос грызунов.

Какие растения отпугивают крыс инфографика
Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Как уксус влияет на крыс - что нужно сделать, чтобы крысы ушли

Специалисты отмечают, что использование уксуса для протирания поверхностей в доме может помочь избавиться от запахов пищи, которые могут привлекать грызунов.

"Специи или натуральные масла, как масло мяты или корицы, могут временно помочь, но для долговременного эффекта стоит посадить растения, отпугивающие грызунов, такие как мята, лаванда или бархатцы, вдоль периметра вашего сада для создания естественного барьера", - говорится в материале.

Также полезно поощрять соседей к совместным действиям. Проблема с грызунами может быть связана не только с вашими действиями. Они могут перемещаться с одного двора на другой, поэтому взаимодействие с соседями может снизить риск их появления. Координируя уборку в общественных местах, таких как аллеи или парки, вы поможете уменьшить количество мусора, который привлекает грызунов.

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