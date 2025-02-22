Эксперты призвали положить в холодильник туалетную бумагу: в чем причина

Интересный лайфхак может сделать холодильник свежее и чище.

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Как убрать запах из холодильника / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему люди кладут туалетную бумагу в холодильник

Как улучшить запах в холодильнике

Возможно, вы удивитесь: какое отношение туалетная бумага имеет к холодильнику? Но благодаря своим абсорбирующим свойствам она поможет устранить неприятные запахи из холодильника.

В частности, туалетная бумага помогает поглощать излишнюю влагу - распространенную проблему холодильников, вызванную частым открыванием дверцы, недостаточной уборкой или неправильным хранением продуктов, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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По словам экспертов, для достижения оптимальных результатов положите туалетный рулон на заднюю стенку холодильника, чтобы он действовал как естественный осушитель воздуха, сохраняя пространство более сухим и уменьшая риск появления плесени и бактерий.

Заменяйте рулон каждые три недели или когда он становится слишком влажным.

Кроме того, для этого лайфхака нужно использовать обычную бумагу без рисунков, поскольку декорированные рулоны могут содержать красители или химические вещества, которые не должны контактировать с продуктами питания.

Туалетная бумага может служить естественным дезодорантом, поглощая пахучие частицы и нейтрализуя воздух, предотвращая смешивание запахов пищи.

В то же время, добавление нескольких капель натуральных ароматизаторов, таких как лимон, лаванда или мята, еще больше улучшит запах в вашем холодильнике.

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