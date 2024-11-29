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Почему двери общественных туалетов имеют щели сверху и снизу: неожиданные причины

Юлия Закрепа
29 ноября 2024, 21:20обновлено 29 ноября, 22:35
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За этими неудобными щелями в общественных туалетах есть ряд весомых причин, о которых мало кто знает.
Почему двери общественных туалетов имеют щели сверху и снизу: неожиданные причины
Почему двери общественных туалетов имеют щели / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Интересное из материала:

  • Для чего в общественных туалетах щели сверху и снизу
  • Чем они полезны людям

Настоящие причины этих пробелов в верхней и нижней части общественных туалетов наконец стали известны. Иногда люди думают и шутят, что двери и стены общественных туалетов имеют такие странные, огромные щели, ведь они предназначены для того, чтобы вы могли передать туалетную бумагу отчаянному соседу через стенку.

На самом деле существует ряд причин, стоящих за решением спроектировать почти каждый общественный туалет таким образом. К сожалению, в то время не было всемирной конвенции дизайнеров туалетных кабинок, где бы все единодушно согласились, говорится в материале Ladbible.

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Приватность

Для некоторых заведений, таких как школы, общественные центры, предприятия и другие организации с большим количеством людей, установление таких кабинок является более удобным. Человек сможет уединиться и будет иметь собственное пространство.

Доступность

Узкие промежутки между частными помещениями туалета, могут затруднить маневрирование для тех, кто нуждается в дополнительном доступе. Зато это легче сделать с обычными кабинками, которые имеют отверстия. Универсальная доступность - это то, что нужно выбирать.

Безопасность

Большие пробелы могут вызвать у людей ощущение, что они уязвимы к нападению, а также позволяют людям совершать противоправное поведение незаметно.

Что известно о LADbible Group Limited?

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание охватывает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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