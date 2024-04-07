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Женщина показала, что категорически нельзя делать во время чистки туалета

Юлия Закрепа
7 апреля 2024, 02:42
Эксперт по уборке и гигиене обнаружил, что люди часто совершают распространенную ошибку, когда дело доходит до уборки туалетов.
Женщина показала, что категорически нельзя делать во время чистки туалета
Как нельзя чистить унитаз / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперт по уборке рассказала о том, что большинство людей совершают одну важную ошибку, когда дело доходит до чистки туалетов. Все зависит от того, как использовать щетку для чистки унитазов.

Эксперт по гигиене Мэри Футер предостерегает людей от того, чтобы после использования ершика для унитаза, его не стоит сразу класть в специальный держатель, передает издание Mirror.

Она опубликовала недавний пост в Instagram, где показала и рассказала о том, как правильно использовать ершик для унитаза. Специалист также отметила, что следует тщательно очищать щетку для унитаза, а уже потом ставить ее обратно в держатель. Женщина предложила гораздо лучший и "гигиенический" способ сделать это.

видео дня

"После того, как вы закончите чистить свой унитаз, вам нужно помыть ершик тем же моющим средством, которым вы очищаете унитаз. После этого необходимо сбрызнуть саму щетку перекисью водорода и оставить ершик высохнуть, прежде чем положить обратно в держатель. Это будет гигиенично", - написала эксперт.

Смотрите видео о том, как правильно использовать ершик для унитаза:

Также, как действенный вариант очистки ершика для унитаза, подойдет такой метод: стоит налить отбеливатель в держатель и дать ему постоять там перед следующим использованием.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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