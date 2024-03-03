Отпечатков пальцев и пыли на мебели больше не будет: домашние средства для уборки

Избавьтесь от пыли на мебели с помощью четырех домашних средств, которые не уступают магазинным.

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Действенные средства, которые надолго избавятся от пыли на мебели / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Пыль является распространенной проблемой в любом доме и может легко накапливаться на мебели, делая ее грязной и неухоженной. Кроме того, что пыль является непривлекательной, она может способствовать таким проблемам со здоровьем, как аллергия и проблемы с дыханием.

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К счастью, есть несколько природных средств, с помощью которых вы можете эффективно удалить пыль с мебели и сохранить ее чистой дольше, пишет Informacion.

Вот некоторые из них:

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Белый уксус и вода. Смешайте в равных частях белый уксус и воду в бутылке с пульверизатором. Такая смесь является прекрасным средством, чтобы очистить мебель и избавиться от пыли. Белый уксус является естественным дезинфицирующим средством и может помочь растворить грязь и пыль, накопленные на мебели. Просто распылите раствор на мебель и протрите мягкой чистой тканью.

Оливковое масло. Оно является еще одним природным средством, которое можно использовать для очистки и полировки мебели одновременно. Смешайте одну столовую ложку оливкового масла с одной столовой ложкой лимонного сока в бутылке с распылителем и хорошо встряхните. Распылите раствор на мебель и протрите мягкой тряпкой. Оливковое масло поможет впитать пыль и придаст вашей мебели естественный блеск.

Лимон и пищевая сода. Они являются отличными природными очистителями, которые могут помочь удалить пыль и запахи с вашей мебели. Выжмите сок одного лимона в емкость и добавьте столовую ложку соды. Хорошо перемешайте до образования пасты и нанесите ее на мебель мягкой тканью. Оставьте на несколько минут, а затем протрите влажной тканью.

Хитрости для уменьшения пыли на мебели

Кроме использования природных средств для очистки мебели от пыли, есть также некоторые методы, которые можно применить, чтобы уменьшить ее накопление и дольше поддерживать мебель чистой.

Используйте воздушные фильтры. Установка воздушных фильтров в вашем доме поможет уменьшить количество пыли, циркулирующей в воздухе, что, в свою очередь, сделает вашу мебель чище. Регулярно пылесосьте. Регулярная уборка дома, вытряхивание ковров и обивки, может помочь удалить пыль и грязь, которые накапливаются на мебели. Часто стирайте постельное белье. Регулярная стирка постельного белья, например простыней, наволочек и одеял, поможет уменьшить количество пыли, накапливающейся на мебели. Используйте пылезащитные чехлы. Размещение пылезащитных чехлов на мебели, когда она не используется, также поможет защитить ее от накопления пыли и дольше сохранит ее чистоту. Избегайте аэрозольных освежителей воздуха . Аэрозольные освежители воздуха могут способствовать накоплению пыли на вашей мебели. Выбирайте натуральные освежители воздуха, например ароматические свечи или эфирные масла.

Средство для удаления пыли

В Tiktok мы находим рецепты от всего и очень эффективные решения, на этот раз он учит нас готовить домашнее средство для чистки мебели. Пользователь под именем @rakidag поделилась своим домашним средством для уборки.

Нужно лишь смешать 200 мл воды, 2 столовые ложки миндального масла и 2 столовые ложки уксуса. Хорошо перемешайте и вылейте в бутылку с пульверизатором.

Теперь вам просто нужно распылить смесь на тряпку, почистить мебель, а затем сухой тряпкой еще раз вытереть мебель.

"Это удалит пыль, придаст дереву блеск, сделает его чрезвычайно чистым и не оставит отпечатков пальцев", - пояснила Ракель.

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