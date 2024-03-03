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Отпечатков пальцев и пыли на мебели больше не будет: домашние средства для уборки

Руслана Заклинская
3 марта 2024, 04:35
Избавьтесь от пыли на мебели с помощью четырех домашних средств, которые не уступают магазинным.
Отпечатков пальцев и пыли на мебели больше не будет: домашние средства для уборки
Действенные средства, которые надолго избавятся от пыли на мебели / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Пыль является распространенной проблемой в любом доме и может легко накапливаться на мебели, делая ее грязной и неухоженной. Кроме того, что пыль является непривлекательной, она может способствовать таким проблемам со здоровьем, как аллергия и проблемы с дыханием.

Если вас интересуют другие хитрости уборки, читайте материал Главреда: Какие 3 ошибки совершает большинство из нас во время уборки: мало кто об этом догадывается.

К счастью, есть несколько природных средств, с помощью которых вы можете эффективно удалить пыль с мебели и сохранить ее чистой дольше, пишет Informacion.
Вот некоторые из них:

видео дня

Белый уксус и вода. Смешайте в равных частях белый уксус и воду в бутылке с пульверизатором. Такая смесь является прекрасным средством, чтобы очистить мебель и избавиться от пыли. Белый уксус является естественным дезинфицирующим средством и может помочь растворить грязь и пыль, накопленные на мебели. Просто распылите раствор на мебель и протрите мягкой чистой тканью.

Оливковое масло. Оно является еще одним природным средством, которое можно использовать для очистки и полировки мебели одновременно. Смешайте одну столовую ложку оливкового масла с одной столовой ложкой лимонного сока в бутылке с распылителем и хорошо встряхните. Распылите раствор на мебель и протрите мягкой тряпкой. Оливковое масло поможет впитать пыль и придаст вашей мебели естественный блеск.

Лимон и пищевая сода. Они являются отличными природными очистителями, которые могут помочь удалить пыль и запахи с вашей мебели. Выжмите сок одного лимона в емкость и добавьте столовую ложку соды. Хорошо перемешайте до образования пасты и нанесите ее на мебель мягкой тканью. Оставьте на несколько минут, а затем протрите влажной тканью.

Хитрости для уменьшения пыли на мебели

Кроме использования природных средств для очистки мебели от пыли, есть также некоторые методы, которые можно применить, чтобы уменьшить ее накопление и дольше поддерживать мебель чистой.

  1. Используйте воздушные фильтры. Установка воздушных фильтров в вашем доме поможет уменьшить количество пыли, циркулирующей в воздухе, что, в свою очередь, сделает вашу мебель чище.
  2. Регулярно пылесосьте. Регулярная уборка дома, вытряхивание ковров и обивки, может помочь удалить пыль и грязь, которые накапливаются на мебели.
  3. Часто стирайте постельное белье. Регулярная стирка постельного белья, например простыней, наволочек и одеял, поможет уменьшить количество пыли, накапливающейся на мебели.
  4. Используйте пылезащитные чехлы. Размещение пылезащитных чехлов на мебели, когда она не используется, также поможет защитить ее от накопления пыли и дольше сохранит ее чистоту.
  5. Избегайте аэрозольных освежителей воздуха. Аэрозольные освежители воздуха могут способствовать накоплению пыли на вашей мебели. Выбирайте натуральные освежители воздуха, например ароматические свечи или эфирные масла.

Средство для удаления пыли

В Tiktok мы находим рецепты от всего и очень эффективные решения, на этот раз он учит нас готовить домашнее средство для чистки мебели. Пользователь под именем @rakidag поделилась своим домашним средством для уборки.

Нужно лишь смешать 200 мл воды, 2 столовые ложки миндального масла и 2 столовые ложки уксуса. Хорошо перемешайте и вылейте в бутылку с пульверизатором.

Теперь вам просто нужно распылить смесь на тряпку, почистить мебель, а затем сухой тряпкой еще раз вытереть мебель.

"Это удалит пыль, придаст дереву блеск, сделает его чрезвычайно чистым и не оставит отпечатков пальцев", - пояснила Ракель.

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