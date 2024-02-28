Какие 3 ошибки делает большинство из нас во время уборки: мало кто об этом догадывается

Некоторые действия, которые мы делаем, даже не задумываясь, на самом деле неверны и даже опасны для нас самих.

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Какие 3 ошибки делает большинство из нас при уборке/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Часто во время уборки дома мы можем делать ошибки и даже не догадываться об этом.

Профессиональная уборщица Эмбер Элиз, которая делает публикации в сети под именем пользователя @bubblesandbuckets, рассказала о типичных ошибках, которые люди допускают при уборке дома, пишет The Daily Star.

Первое открытие, которое многих удивит – не стоит использовать губку, которой вы моете раковину на кухне, чтобы вытирать столешницы. Дело в том, что такая губка может достаточно быстро накапливать в себе много микробов, и если такой губкой протирать столешницы, то эти микробы будут лишь еще больше распространяться по кухне.

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По словам Элиз, для протирания столешниц лучше иметь отдельное полотенце из микрофибры.

Вторая ошибка, которую мы совершаем на кухне – использование слишком большого количества чистящих средств. Нередко с наилучшими намерениями мы можем наносить на поверхности больше моющих средств, чем это необходимо. В результате поверхность, которую мы хотели очистить, может оставаться липкой и быстрее собирать грязь.

Третья ошибка – смывать средства для мытья сразу после нанесения. Эмбер Элиз советует внимательно читать инструкцию для использования каждого из средств, ведь довольно часто их нужно не смывать сразу, а оставлять на поверхности на какое-то время, чтобы они успели лучше подействовать. Так же со средствами для дезинфекци – если их смыть сразу, а не через 5-10 минут, то они не успеют хорошо продезинфицировать поверхность.

The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о 5 самых полезных советов, которые заставят дом пахнуть свежестью. Достаточно воспользоваться несколькими простыми советами для уборки, и дом всегда будет чистым и будет пахнуть приятными ароматами.

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