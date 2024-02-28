5 самых полезных советов, которые заставят дом пахнуть свежестью: хозяйка рассказала секрет

Достаточно воспользоваться несколькими простыми советами для уборки, и дом всегда будет чистым и будет пахнуть приятными ароматами.

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5 самых полезных лайфхаков, которые заставят дом пахнуть свежестью/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Часто на уборку дома приходится тратить очень много времени, но результат не всегда оказывается таким, как мы ожидаем.

Блогер, мама двоих детей и автор книги "Чистая мечта", на Instagram-страницу которой под названием "Home of Styling, Organizing + Cleaning Hacks" @mama_mila_au подписаны 2,6 миллиона человек, назвала свои пять любимых приемов, которые помогают ей содержать свой дом в чистоте без лишних усилий, пишет The Mirror.

О своих пяти любимых приемах, которые она использует при уборке дома, блогер рассказала в одном из своих постов. По ее словам, с помощью таких недорогих методов можно сделать дом чистым и наполнить его приятными ароматами, которые будут долго держаться.

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Вы должны положить 2 столовые ложки ванильного экстракта в духовку, которая предварительно разогрета до 180 градусов по Цельсию, и оставить там на 10 минут, чтобы ваш дом пахнул печеньем. Нанесите эфирные масла на ватные шарики и поместите эти шарики внутрь пылесоса, чтобы весь ваш дом пахнул свежестью после уборки. Также можно поместить ватные шарики с эфирными маслами под пакет в контейнере для мусора, чтобы избавиться от неприятных запахов. Налейте 1 стакан пищевой соды в посудомоечную машину, чтобы избавиться от затхлых запахов. Чтобы нейтрализовать запахи в ванной комнате, можно натереть пол кремом для бритья, после чего смыть его чистой водой.

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