5 самых полезных советов, которые заставят дом пахнуть свежестью: хозяйка рассказала секрет

Часто на уборку дома приходится тратить очень много времени, но результат не всегда оказывается таким, как мы ожидаем.
Блогер, мама двоих детей и автор книги "Чистая мечта", на Instagram-страницу которой под названием "Home of Styling, Organizing + Cleaning Hacks" @mama_mila_au подписаны 2,6 миллиона человек, назвала свои пять любимых приемов, которые помогают ей содержать свой дом в чистоте без лишних усилий, пишет The Mirror.
О своих пяти любимых приемах, которые она использует при уборке дома, блогер рассказала в одном из своих постов. По ее словам, с помощью таких недорогих методов можно сделать дом чистым и наполнить его приятными ароматами, которые будут долго держаться.
- Вы должны положить 2 столовые ложки ванильного экстракта в духовку, которая предварительно разогрета до 180 градусов по Цельсию, и оставить там на 10 минут, чтобы ваш дом пахнул печеньем.
- Нанесите эфирные масла на ватные шарики и поместите эти шарики внутрь пылесоса, чтобы весь ваш дом пахнул свежестью после уборки.
- Также можно поместить ватные шарики с эфирными маслами под пакет в контейнере для мусора, чтобы избавиться от неприятных запахов.
- Налейте 1 стакан пищевой соды в посудомоечную машину, чтобы избавиться от затхлых запахов.
- Чтобы нейтрализовать запахи в ванной комнате, можно натереть пол кремом для бритья, после чего смыть его чистой водой.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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