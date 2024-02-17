Зачем сыпать соду в унитаз: невероятная хитрость, о которой знают единицы

Унитаз является одним из самых загрязненных мест дома, и поэтому он требует особого внимания и более частой уборки. Именно там собирается больше всего микробов, поэтому нужно это место в доме мыть чаще всего и наиболее тщательно.
Но для мытья унитаза не обязательно использовать дорогие магазинные средства. Чтобы очистить унитаз от налета народным способом, можно приготовить такое средство собственноручно.
Для приготовления такого средства потребуются всего несколько ингредиентов, которые у большинства людей точно найдутся дома:
- пищевая сода,
- лимонная кислота,
- цедра лимона,
- эфирное масло.
Нужно соединить эти компоненты в следующих пропорциях: полчашки пищевой соды, полчашки лимонной кислоты, цедру одного лимона и несколько капель эфирного масла. Можно взять большее или меньшее количество этих компонентов на ваше усмотрение, главное – соблюдать пропорции.
Все ингредиенты хорошо перемешать и слепить из полученной массы несколько "таблеток".
Использовать такое средство нужно следующим образом. Одну таблетку закинуть в унитаз на ночь, а утром помыть его щеткой.
Такое средство нужно хранить в стеклянной таре. Его срок годности – до двух недель.
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