Унитаз засияет: 3 средства, которые точно уберут "ржавые" пятна

Ничто не портит внешний вид ванной комнаты так, как пятна ржавчины на унитазе, но есть простые и эффективные методы избавления от этих неприятных следов без использования покупных средств.
Почему появляются пятна на унитазе?
Ржавчина на унитазе образуется из-за взаимодействия воды, содержащей много железа, с кислородом. Это явление весьма распространено и может быть причиной не только неприглядного вида, но и неприятного запаха в ванной комнате, пишет французский портал Sante+.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Как удалить ржавчину из унитаза?
Щелочная кислота:
- Разведите 10 мл щавелевой кислоты в 90 мл воды.
- Защитите руки и глаза, применяя перчатки и очки.
- Нанесите раствор на пятна ржавчины и потрите шероховатой губкой или зубной щеткой.
Соляная кислота:
- Наденьте защитные средства, так как соляная кислота агрессивна к коже.
- Повторите шаги, аналогичные использованию щавелевой кислоты.
Лимонная кислота:
- Используйте порошок лимонной кислоты или свежий лимон.
- Смешайте с бикарбонатом натрия и солью, создавая абразивную пасту.
- Натрите пятна лимонной смесью, оставьте на 15 минут и промойте.
Всегда используйте защитные перчатки и очки при работе с кислотами и проветривайте помещение во время чистки для предотвращения вдыхания паров.
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