Унитаз засияет: 3 средства, которые точно уберут "ржавые" пятна

Следуя простым шагам, вы быстро вернете своему унитазу первоначальный вид без лишних хлопот.

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Как удалить ржавчину с унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ничто не портит внешний вид ванной комнаты так, как пятна ржавчины на унитазе, но есть простые и эффективные методы избавления от этих неприятных следов без использования покупных средств.

Почему появляются пятна на унитазе?

Ржавчина на унитазе образуется из-за взаимодействия воды, содержащей много железа, с кислородом. Это явление весьма распространено и может быть причиной не только неприглядного вида, но и неприятного запаха в ванной комнате, пишет французский портал Sante+.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии. видео дня

Как удалить ржавчину из унитаза?

Щелочная кислота:

Разведите 10 мл щавелевой кислоты в 90 мл воды. Защитите руки и глаза, применяя перчатки и очки. Нанесите раствор на пятна ржавчины и потрите шероховатой губкой или зубной щеткой.

Соляная кислота:

Наденьте защитные средства, так как соляная кислота агрессивна к коже. Повторите шаги, аналогичные использованию щавелевой кислоты.

Лимонная кислота:

Используйте порошок лимонной кислоты или свежий лимон. Смешайте с бикарбонатом натрия и солью, создавая абразивную пасту. Натрите пятна лимонной смесью, оставьте на 15 минут и промойте.

Всегда используйте защитные перчатки и очки при работе с кислотами и проветривайте помещение во время чистки для предотвращения вдыхания паров.

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