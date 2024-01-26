Француженки бросают перед сном зубчик чеснока в унитаз: что это дает

Для нас это очень странно, но такая хитрость работает.
Удивительно, но одним из удивительных решений при чистке является зубчик чеснока, который, оказывается, может стать вашим мощным союзником в борьбе с бактериями и грибками в туалете.
Секрет чеснока кроется в аллицине, обладающем антимикробным действием, пишет французский портал Sante+.
Как обеззаразить унитаз при помощи чеснока?
Это естественное средство становится не только бюджетным вариантом, но и эффективным дезинфицирующим средством для вашего туалета. Позабудьте о химических чистящих средствах и дайте природе взять верх.
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Как это работает:
- Очистите зубчик чеснока.
- Вечером, перед сном, опустите его в унитаз.
- Дайте ему немного времени действовать.
- На следующее утро почистите унитаз щеткой и смойте.
Просто и эффективно! Один зубчик чеснока может избавить вас от грибка, делая унитаз свежим и чистым.
Чеснок против желтого налета
- Желтые пятна на дне унитаза больше не будут проблемой с этим простым решением:
- Доведите до кипения часку воды с 2 зубчиками чеснока
- Накройте и оставьте настаиваться на 15 минут.
- Перелейте раствор в миску или распылите настой по бокам унитаза.
- Оставьте на ночь, а на следующее утро прополощите.
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