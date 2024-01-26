Француженки бросают перед сном зубчик чеснока в унитаз: что это дает

Для нас это очень странно, но такая хитрость работает.

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Зачем бросать чеснок в унитаз / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Удивительно, но одним из удивительных решений при чистке является зубчик чеснока, который, оказывается, может стать вашим мощным союзником в борьбе с бактериями и грибками в туалете.

Секрет чеснока кроется в аллицине, обладающем антимикробным действием, пишет французский портал Sante+.

Как обеззаразить унитаз при помощи чеснока?

Это естественное средство становится не только бюджетным вариантом, но и эффективным дезинфицирующим средством для вашего туалета. Позабудьте о химических чистящих средствах и дайте природе взять верх.

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Как это работает:

Очистите зубчик чеснока.

Вечером, перед сном, опустите его в унитаз.

Дайте ему немного времени действовать.

На следующее утро почистите унитаз щеткой и смойте.

Просто и эффективно! Один зубчик чеснока может избавить вас от грибка, делая унитаз свежим и чистым.

Чеснок против желтого налета

Желтые пятна на дне унитаза больше не будут проблемой с этим простым решением: Доведите до кипения часку воды с 2 зубчиками чеснока Накройте и оставьте настаиваться на 15 минут. Перелейте раствор в миску или распылите настой по бокам унитаза. Оставьте на ночь, а на следующее утро прополощите.

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