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Шеф-повара измельчают чеснок только так: нож и чеснокодавка не нужны

Сергей Кущ
11 января 2024, 10:14
Этот простой и эффективный лайфхак шеф-поваров станет отличным спасением для тех, кто ценит удобство и качество в кулинарии.
Как измельчить чеснок без чеснокодавилки
Как измельчить чеснок без чеснокодавилки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Каждый любитель кулинарии знает, что добавление чеснока в блюда придает им уникальный вкус и аромат. Однако, обработка чеснока может быть не только трудоемкой, но и требовать использования дополнительной кухонной утвари.

Чтобы сделать этот процесс легким и без лишних хлопот, шеф-повара придумали простой лайфхак.

Секрет шеф-поваров: идеальная чесночная паста без ножа и терки

Зачастую, обработка чеснока ограничивается рубкой, прессованием или теркой, что, безусловно, требует времени и создает лишнюю посуду для мытья. Однако шеф-повара предлагают более удобный и быстрый способ – создание чесночной пасты без использования ножа и терки:

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  1. Начните с тщательной очистки зубцов чеснока.
  2. Положите очищенные зубцы в плотный полиэтиленовый пакет. Это может быть обычный пакет для хранения продуктов.
  3. Слегка приплюсните чеснок, постукивая по нему кухонным молотком или скалкой. Этот этап – ключевой момент, позволяющий добиться идеальной консистенции пасты.

После небольших усилий вы получите чесночную пасту желаемой текстуры. Этот метод не только экономит время, но и сохраняет вкусовые и ароматические качества чеснока.

Этот простой и эффективный лайфхак шеф-поваров станет отличным спасением для тех, кто ценит удобство и качество в кулинарии. Попробуйте этот метод, чтобы наслаждаться безупречным вкусом чесночных блюд без лишних хлопот.

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чеснок лайфхак
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