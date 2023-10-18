Чисты ли сушилки в туалетах: блогер провел эксперимент и ужаснул сеть

Блогер убедил пользователей сети все же мыть руки после посещения туалета.

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Многие боятся пользоваться общественными туалетами из-за огромного количества микробов / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, скриншот

Когда вы моете руки в общественном туалете, последнее, чего вы ожидаете, - это уйти с еще большим количеством микробов.

Однако микробиолог Тим Колл из TikTok-канала whatmightgrow поделился шокирующим ответом, сколько микробов содержится в общественных сушилках для рук.

Колл провел эксперимент с сушарками после того, как услышал, что многие люди отказываются ими пользоваться из-за количества бактерий. Мужчина взял пробу и удивил результатами.

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"Я провел этот тест, потому что многие считают, что сушилки для рук - ужасный способ высушить руки после их мытья. Я пока не уверен, действительно ли это так", - объяснил Тим.

Во время первой пробы воздуха у сушилки он обнаружил пять колоний бактерий. Во второй раз микробиолог поместил чашку с со специальной жидкостью под сушилку для рук и включил ее - и обнаружил 8 колоний бактерий.

Насколько чисты сушилки в туалетах - смотрите эксперимент Колла:

После того, как блогер поместил руку в сушилку, в пробе стало 15 колоний бактерий. С каждым движением руки бактерий становилось все больше и больше.

Вместе с тем Колл объяснил, что скорее всего это связано не с сушилкой, а с загрязненным воздухом, который прибор только прогревает.

Блогер посоветовал подписчикам все же пользоваться сушилкой после посещения общественного туалета.

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