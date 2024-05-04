Самый действенный способ, как избавиться от плохого запаха в туалете: и следа не останется

Неприятный запах в туалете может стать серьезной проблемой, от которой трудно избавиться. Но есть средства, которые могут исправить эту ситуацию.

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Как избавиться от плохого запаха в туалете/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Проблема возникновения неприятного запаха в туалете - это не редкость. Если плохой запах не исчезает на протяжении длительного периода времени, то это значит, что придется приложить немало усилий, чтобы от него избавиться.

Существует немало народных методов, как избавиться от такой проблемы. Однако на практике нередко оказывается, что многие из них недейственны или убирают проблему не полностью.

Но есть одно простое средство, которое лучше всего справляется с устранением неприятного запаха в туалете. Подписчики блогера миссис Хинч, которая публикует посты об уборке на своей странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook, поделились своим опытом борьбы с такой проблемой.

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Когда одна из подписчиц блогера спросила, как избавиться от плохого запаха в туалете, большинство других пользователей ответили, что для них во время борьбы с такой проблемой помогла простая дешевая пена для бритья, пишет The Mirror.

Пользователи отмечали, что нужно распылить эту пену в туалете или ванной, где у вас есть неприятный запах, и оставить на 20-30 минут, а затем смыть пену влажной тряпкой. Если запах стойкий, то можно оставить распыленную пену даже на несколько часов.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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