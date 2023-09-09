Они есть в каждом доме: 4 средства, которые помогут навсегда избавиться от запаха в туалете

Используя эти средства, неприятный запах не вернется никогда.

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Как убрать неприятный запах в ванной / коллаж Главред, фото flickr (Allen, Anthony N)

Ванная комната - одно из самых важных мест, которое следует содержать в чистоте, но, к сожалению, может быть местом, где накапливаются неприятные запахи. Mirror поделилось удобным трюком, как избавиться от неприятных запахов в ванной комнате.

Одна женщина, которая не могла избавиться от запаха мочи в своей ванной комнате, решила обратилась за помощью к экспертам и спросила как вывести его.

Среди множества различных советов наиболее эффективным решением было использование мужской пены для бритья. Поскольку ее легко купить, он также является дешевой альтернативой другим чистящим средствам, а некоторые называют его "революционным" средством.

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"Возьмите пену для бритья и потрите ею пол вокруг туалета, оставьте примерно на 30 минут, затем вытрите и вымойте шваброй. Поблагодарите меня позже", - поделился трюком с женщиной один фанатик уборки.

Удивительно, но этот метод сработал, и запах полностью исчез. Если в вашей ванной лежит фен, читайте также советы по его использованию, чтобы прибор не ломался.

Среди других способов, как избавиться от запаха в туалете - использование луковицы, мыльного порошка и жидкости для полоскания рта.

Для этого луковицу разрежьте пополам и оставьте в ванной комнате, и она впитает запах. В то же время мыльный порошок содержит ферменты, которые расщепляют мочу, и запах тоже исчезает.

Если вы решили попробовать использовать ополаскиватель для рта - просто обильно опрыскайте им область вокруг туалета, пол и стены поблизости и оставьте по крайней мере на 24 часа. Протрите влажной салфеткой и неприятный запах исчезнет.

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