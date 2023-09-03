Это убивает его: эксперт рассказала ошибки в использовании фена, из-за которых он ломается

Фен нужно время от времени чистить от пыли и волос, тогда он не будет ломаться.

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Что убивает ваш фен / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (rachelvalentinehair)

Фены - неотъемлемая часть ухода за собой, ведь они облегчают такие задачи, как сушка волос и укладка. Поэтому важно поддерживать его в наилучшем рабочем состоянии. Как и многими другими бытовыми приборами, ими легко пренебречь, и, по мнению популярного эксперта по волосам, много кто совершают большую ошибку при использовании фенов, что приводит к сокращению срока их службы. Об этом пишет Mirror.

Ошибки в использовании фена

Парикмахер Рэйчел Валентайн считает, что для получения максимального эффекта от использования фена необходимо регулярно чистить фильтр, расположенный на задней панели прибора. Если этого не делать, пыль и мусор могут скапливаться между волокнами фильтра и вызывать перегрев фена, что в конечном итоге приведет к его поломке.

Демонстрируя в TikTok своим подписчикам скопление пыли, остатков продуктов и грязи, Рейчел пояснила:

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"Вся эта пыль и остатки на задней части фена и в этом фильтре приведут к его засорению. В результате фен перестанет нормально работать и может даже перегреться". Читайте также: Стоп нервам: как быстро взять себя в руки, даже если кажется, что это невозможно

Как предотвратить поломку

Рейчел поделилась "двухсекундным" методом очистки: она пропустила фильтр под краном, а затем использовала старую зубную щетку, чтобы удалить все неподатливые остатки.

"После этого, убедившись, что зубная щетка сухая, аккуратно смахните пыль, оставшуюся на фене. Затем просто положите щетку обратно на заднюю стенку фена и посмотрите, какая разница", - сказала девушка.

Когда Рэйчел показывала фен на камеру, зрители могли наглядно убедиться в огромной разнице, которую дает этот быстрый способ.

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