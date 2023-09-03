УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Это убивает его: эксперт рассказала ошибки в использовании фена, из-за которых он ломается

Лидия Неплях
3 сентября 2023, 18:41 обновлено 3 сентября, 18:43
43
Фен нужно время от времени чистить от пыли и волос, тогда он не будет ломаться.
Что убивает ваш фен
Что убивает ваш фен / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (rachelvalentinehair)

Фены - неотъемлемая часть ухода за собой, ведь они облегчают такие задачи, как сушка волос и укладка. Поэтому важно поддерживать его в наилучшем рабочем состоянии. Как и многими другими бытовыми приборами, ими легко пренебречь, и, по мнению популярного эксперта по волосам, много кто совершают большую ошибку при использовании фенов, что приводит к сокращению срока их службы. Об этом пишет Mirror.

Ошибки в использовании фена

Парикмахер Рэйчел Валентайн считает, что для получения максимального эффекта от использования фена необходимо регулярно чистить фильтр, расположенный на задней панели прибора. Если этого не делать, пыль и мусор могут скапливаться между волокнами фильтра и вызывать перегрев фена, что в конечном итоге приведет к его поломке.

Демонстрируя в TikTok своим подписчикам скопление пыли, остатков продуктов и грязи, Рейчел пояснила:

видео дня

"Вся эта пыль и остатки на задней части фена и в этом фильтре приведут к его засорению. В результате фен перестанет нормально работать и может даже перегреться".

Как предотвратить поломку

Рейчел поделилась "двухсекундным" методом очистки: она пропустила фильтр под краном, а затем использовала старую зубную щетку, чтобы удалить все неподатливые остатки.

"После этого, убедившись, что зубная щетка сухая, аккуратно смахните пыль, оставшуюся на фене. Затем просто положите щетку обратно на заднюю стенку фена и посмотрите, какая разница", - сказала девушка.

Когда Рэйчел показывала фен на камеру, зрители могли наглядно убедиться в огромной разнице, которую дает этот быстрый способ.

Читайте больше лайфхаков:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
секреты красоты лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Мобилизованных станет больше: в Украине обновили список болезней для оценки пригодности

Мобилизованных станет больше: в Украине обновили список болезней для оценки пригодности

18:13 Украина
Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ

Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ

17:25 Украина
Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска: в ВСУ объяснили цель оккупантов

Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска: в ВСУ объяснили цель оккупантов

16:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:19

От гормонов до контакта с телефоном: что может вызвать акне на лице

18:43

"Высадка десанта": ВСУ уничтожили российский катер в Черном море вместе с оккупантами

18:41

Это убивает его: эксперт рассказала ошибки в использовании фена, из-за которых он ломается

18:13

Мобилизованных станет больше: в Украине обновили список болезней для оценки пригодности

18:10

Главная фанатка Олега Винника показала, как сейчас выглядит его грустная жена

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:09

"Этой осенью будет бум": Резников раскрыл интересные детали по поводу украинских БПЛА

17:50

Женщина бросила мужа из-за прозвища, которым он обзывал ей в переписке с друзьями

17:25

Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ

17:07

Церковный праздник 4 сентября: что нельзя делать на Вавила Антиохийского

Реклама
16:58

ВСУ будут применять F-16 на войне весной - Резников

16:44

Быстрые завтраки за 5 минут: интересные идеи для приготовления

16:39

Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска: в ВСУ объяснили цель оккупантов

16:35

Очень сильные молитвы за сына, который пошел на войну: тексты в защиту от беды

16:22

Ударит почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная магнитная буря

15:54

У Орбана опозорились бредовым планом: не брать Украину в НАТО и дать РФ гарантии

15:40

Как быстро убрать живот: фитнес-тренер рассказала о 6 самых эффективных упражненияхВидео

15:32

Известная украинская певица стала мамой и показала личико младенца

15:05

Что сделать 5 сентября, чтобы уберечь себя от болезней: приметы и запреты

14:59

"Есть ракетный запас": ВСУ сообщили о планах россиян атаковать энергосистему Украины

14:57

Что категорически нельзя, когда поднялось давление: проверь себя

Реклама
14:48

Латышская журналистка засветила Аллу Пугачеву без фильтров

14:41

ВСУ на юге захватили новые рубежи и "перемололи" десятки российских оккупантов

13:58

"Не могут смириться": в ВСУ назвали причину масштабной атаки дронов по Одесской области

13:36

Тест по картинке: оптическая иллюзия определит, оптимист вы или пессимист

13:36

"Синица" перелетела в Украину: детали сдачи ГУР вертолета РФ с экипажемВидео

13:24

РФ намеренно ударила по Одесчине перед встречей Путина с Эрдоганом – Братчук

13:09

Как приучить котенка к лотку, если он ходит в другое место: действенные советы

12:42

"Никогда не вернутся": мужчина рассказал, как избавиться от муравьев за копейки

12:39

Бывшая жена Орландо Блума ждет ребенка от миллиардера

12:27

"Зерновой коридор" запустили без РФ: Зеленский раскрыл детали

12:26

"Пир во время чумы": сеть возмутило громкое празднование Дня города в Одессе

12:09

Минимализм и геометрия: какой маникюр будет в тренде осенью-2023

11:53

Вена любви: почему обручальное кольцо надевают на безымянный палец

11:52

"Крик души": жену "мертвого" актера Янина обманули про его смерть

11:39

Угроза блэкаутов в Украине: эксперт назвал вероятные сроки массовых отключений

11:27

Что хорошо растворяет волосы в трубах: 3 средства, которые спасут от засоров

11:14

"Недостаточно систем ПВО": в ВСУ предупредили о возможных массированных атаках РФ

10:49

Украина может добиться победы к 2025 году: британский генерал назвал условия

09:59

Первые заморозки идут в Украину: синоптик назвал даты

09:51

Разоблачаем миф: что означает полоска на тюбике с зубной пастой

Реклама
09:32

Американцы таки раздели Рамзана Ахматовичамнение

09:24

Комбата Томова уложили лицом в землю: как взяли в плен разведчиков РФ – видеоВидео

08:57

Нужен обычный карандаш: как починить светодиодную лампу за 5 минут

08:57

ВСУ подступают ко 2-й линии обороны россиян: генерал оценил перспективы прорыва

08:26

ВСУ прорываются вперед на Запорожье: в ISW назвали направление

07:30

РФ ударила десятками дронов по югу Одесчины, есть раненые и "прилеты"

06:55

Хватит ли Украине газа, чтобы пройти зимумнение

03:00

Эксперт спрогнозировал, станет ли прекращение транзита газа из РФ апокалипсисом для Украины

03:00

"На государство уже никто не рассчитывает": Закревский рассказал, замерзнут ли украинцы зимой

02:15

Ракета с ударом на 400 км: эксперт сказал, чем могут ударить по Крымскому мосту

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять