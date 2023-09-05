Как убрать жвачку с одежды и волос: действенные и быстрые способы

Альтернативным вариантом убрать резинку с разных вещей является масло или глажка.

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Способи убрать жевачку / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( Clean With Confidence, J House jr.)

Жвачка всегда может оставлять неприятные пятна на любимой одежде в самом заметном месте. Если одежда светлая, кажется, что ей пришел конец, однако не спешите выбрасывать ее. Жвачку все же можно вывести некоторыми проверенными способами.

Как убрать жвачку с одежды

Положите одежду в морозилку на несколько часов. Низкие температуры сделают жевательную резинку более твердой, поэтому ее будет легче удалить. После заморозки удалите жевачку как можно осторожно, используя ложку.

Если жевательная резинка оставила пятно или липкий след, используйте жидкие моющие средства, например, для посуды или ацетон (перед использованием проверьте, не повредит ли ацетон ткань на невидимом месте).

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Нанесите средство на пятно и дайте ему размягчить остатки. Осторожно удалите жевательную резинку с ткани, но старайтесь не растягивать ткань.

Снятие жевательной резинки с куртки

Вы можете использовать растительное масло, чтобы удалить жевательную резинку с куртки, будь то кожа или ткань. Она способствует уменьшению прилипания жевательной резинки к волокнам.

Нанесите масло на продукт ватной палочкой, но делайте это очень осторожно, чтобы не испачкать ткань. После нанесения рекомендуется удалять жвачку осторожно острым предметом. Обратите внимание, что после этого метода может остаться пятно. Для ее удаления следует воспользоваться средством для удаления пятен.

Методы выведения жвачки из джинсов

Для удаления липкой жвачки можно воспользоваться обычным утюгом, который есть в каждой квартире. Гладить проблемную зону следует лишь через кусочек хлопчатобумажной ткани, поскольку высокая температура может привести к расплавлению жвачки и еще более глубокому ее поглощению в ткань.

Как убрать жвачку с волос

Если жевательная резинка попала в волосы, вам может помочь простой способ с использованием льда и горячей воды. Этот метод эффективен, когда жевательная резинка прилипла к кончикам волос или середине волос (но не к корням).

Если же жвачка прилипла к корню волос, надо использовать масло. Можно брать любое растительное, или арахисовую пасту.

Чтобы удалить жевательную резинку, вам необходимо выполнить следующие шаги:

покрыть руки маслом;

сделать жвачке "интенсивный массаж" руками;

через 5 минут оторвать жвачку без усилий.

Удаление жвачки с помощью масла подойдет лишь в том случае, когда она еще не засохла в волосах.

Как убрать жвачку с дивана

Главные методы для уборки жвачки с обивки включают:

замораживание;

фен или утюг;

растворители, такие как ацетон;

различные масла, такие как эвкалиптовое, арахисовое, оливковое;

специализированные средства для уборки жвачки.

При выборе наилучшего решения для определенной ситуации следует учитывать тип материала обивки дивана, поскольку кожа требует более осторожного подхода, чем текстиль.

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