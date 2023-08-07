Усыпляет малыша за секунды: отец показал хитрый лайфхак

Родители знают, что уложить маленького ребенка, когда он капризничает (и когда нет), почти невыполнимая миссия, но не для всех.
Американец Остин Майлз Гетер придумал, как уложить ребенка без нервов и блужданий с ним на руках по комнатах. Оказалось, что правильное поглаживание творит чудеса.
В Сети он делится не только смешными моментами из жизни девочки, но и полезными лайфхаками, которые помогут молодым родителям.
Остин поделился видео, в котором видно, что лежащая на его руке Чарли больше не плачет. Он рассказал, что Чарли явно хотела спать, но никак не могла заснуть и плакала из-за того, что он постоянно пытался сесть поудобнее. Чтобы девочка наконец-то уснула, отец решил опробовать на ней лайфхак — погладить её брови.
Свершилось чудо - девочка начала засыпать прямо на глазах.
Смотрите видео о том, как уложить ребенка спать:
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