Усыпляет малыша за секунды: отец показал хитрый лайфхак

Американец Остин Майлз Гетер придумал, как уложить ребенка без нервов и блужданий с ним на руках по комнатах.

https://glavred.info/life/usyplyaet-malysha-za-sekundy-otec-pokazal-hitryy-layfhak-10491424.html Ссылка скопирована

Как уложить ребенка спать / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Родители знают, что уложить маленького ребенка, когда он капризничает (и когда нет), почти невыполнимая миссия, но не для всех.

Американец Остин Майлз Гетер придумал, как уложить ребенка без нервов и блужданий с ним на руках по комнатах. Оказалось, что правильное поглаживание творит чудеса.

В Сети он делится не только смешными моментами из жизни девочки, но и полезными лайфхаками, которые помогут молодым родителям.

видео дня

Остин поделился видео, в котором видно, что лежащая на его руке Чарли больше не плачет. Он рассказал, что Чарли явно хотела спать, но никак не могла заснуть и плакала из-за того, что он постоянно пытался сесть поудобнее. Чтобы девочка наконец-то уснула, отец решил опробовать на ней лайфхак — погладить её брови.

Свершилось чудо - девочка начала засыпать прямо на глазах.

Как легко уложить ребенка спать / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как уложить ребенка спать:

Вам может быть интересно: