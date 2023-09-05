Мужчина поделился безмным способом охлаждения в жару: нужна подстилка для собаки

Его жена не ожидала, что лайфхак сработает на ура и постель значительно охладится.

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Необычный способ охлаждения в жару / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (B&M Stores)

Несмотря на то, что лето прошло, на улице до сих пор жарко. Так, в соцсетях появилось видео, в котором мужчина рассказывает об необычном способе охлаждения с помощью товара для собаки, пишет Mirror.

Как охладиться в жару

Марк Ян Хойл, автор видео, поделился на TikTok способом защиты от жары, используя охлаждающий коврик, обычно предназначенный для животных.

Он показал, как кладет охлаждающие коврики поверх постельного белья и просит проверить лайфхак свою жену.

видео дня

Конечно, сначала она не поверила что это коврик для собак, а подумала что это "поплавок для бассейна", но через минуту она оценила трюк по достоинству.

Известно, что кохлаждающие коврики обеспечивают естественный охлаждающий эффект за счет контакта тела с подстилкой и работают без дополнительного охлаждения, электричества или воды. Поэтому этот способ действительно очень эффективный во время жары не только для собак, но и людей.

Смотрите видео о том, как избавиться от жары:

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