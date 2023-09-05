УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Мужчина поделился безмным способом охлаждения в жару: нужна подстилка для собаки

Лидия Неплях
5 сентября 2023, 18:46 обновлено 5 сентября, 18:47
22
Его жена не ожидала, что лайфхак сработает на ура и постель значительно охладится.
Необычный способ охлаждения в жару
Необычный способ охлаждения в жару / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (B&M Stores)

Несмотря на то, что лето прошло, на улице до сих пор жарко. Так, в соцсетях появилось видео, в котором мужчина рассказывает об необычном способе охлаждения с помощью товара для собаки, пишет Mirror.

Как охладиться в жару

Марк Ян Хойл, автор видео, поделился на TikTok способом защиты от жары, используя охлаждающий коврик, обычно предназначенный для животных.

Он показал, как кладет охлаждающие коврики поверх постельного белья и просит проверить лайфхак свою жену.

видео дня

Конечно, сначала она не поверила что это коврик для собак, а подумала что это "поплавок для бассейна", но через минуту она оценила трюк по достоинству.

Известно, что кохлаждающие коврики обеспечивают естественный охлаждающий эффект за счет контакта тела с подстилкой и работают без дополнительного охлаждения, электричества или воды. Поэтому этот способ действительно очень эффективный во время жары не только для собак, но и людей.

Смотрите видео о том, как избавиться от жары:

@bmstorestv Ill be back with an epic HACK ?! Absolute genius im telling ya mate ⬆️ @ladbabyofficial @ladbabymum #bmstores#bandm#bandmbargain#heatwave#lifehack#hack#cooling#petcooling♬ original sound - B&M Stores

Читайте больше лайфхаков:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
жара лайфхак
Реклама

Главное за день

"Осталось только одно место": Жданов раскрыл, откуда могут наступать россияне

"Осталось только одно место": Жданов раскрыл, откуда могут наступать россияне

18:32 Украина
Рада вернула электронное декларирование, но есть огромный подвох

Рада вернула электронное декларирование, но есть огромный подвох

17:39 Политика
"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

16:54 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:12

Что приготовить на завтрак: быстрые и гурманские рецепты для красивой трапезы

19:03

АГУ обратилась к руководству страны: "Военный" НДФЛ в громадах сохранит систему обороны, которая удивила мир актуально

19:00

Что нельзя делать 7 сентября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

18:59

"Будет помогать ВСУ": в ГУР раскрыли планы российского летчика Ми-8

18:50

Женщина показала, как приготовить обалденный томатно-базиликовый соус на зиму

Заморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – СотникЗаморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – Сотник
18:46

Мужчина поделился безмным способом охлаждения в жару: нужна подстилка для собаки

18:41

"Ситуация отвратительная": Путин нагло набросился с оскорблениями на ЗеленскогоВидео

18:32

"Осталось только одно место": Жданов раскрыл, откуда могут наступать россияне

18:19

Москву от БПЛА защищает арктический "Панцирь": генерал объяснил причинуВидео

Реклама
18:01

Кто из украинок с 1 октября обязан стать на воинский учет: объяснение юриста

17:56

"Нужны огромные деньги": эксперт объяснил, почему Украина не может иметь ядерку

17:52

Будут как новые: как оттереть царапины с тарелок, чтобы они засверкали

17:39

Рада вернула электронное декларирование, но есть огромный подвох

17:30

"Гарри собирает урожай": Галкин показал, как дурачится с сыном от Пугачевой в Израиле

17:29

Что за игру затеял Эрдоган?мнение

17:13

"Нужен муж, а не историческая личность": Зеленская про отношения с президентом

17:12

Парень сделал предложение девушке на похоронах ее матери: почему он так поступил

17:02

СБУ сообщила о подозрении путинскому олигарху Фридману: обеспечивал РФ патронами

16:54

"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

16:51

Девушка показала, как сделать салфетки из воска: потрясная замена пищевой пленке

Реклама
16:51

В Украине пришлось переписать цены на основной элемент борща: что случилось

16:35

Церковный праздник 6 сентября: что нельзя делать на священномученика Евтихия

16:27

Кличко проинспектировал реконструкцию большой тепломагистрали: должна завершиться до отопительного сезонаВидео

15:59

Что сделать 6 сентября, чтобы исцелиться от недугов и притянуть удачу: приметы

15:59

Мобилизация в Украине: кому в стране могут вручить повестку повторно

15:47

"Золотая" разминка перед тренировкой: фитнес-тренер показала упражнения на 4 минутыВидео

15:38

Нужно всего 2 лимона: женщина показала, как довести духовку до блескаВидео

15:22

Плюс предательница: украинская блогерша оправдывает нападение РФ и называет ВСУ "мясом"

15:15

Кто может возглавить мятеж против Путина: журналист объяснил основную проблемуВидео

14:59

На Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотню оккупантов и склады боеприпасов

14:40

Какие знаки зодиака экстрасенсы: три человека могут предсказать будущее

14:38

Проект "Гай дитячих снів": группа 1+1 media высаживает деревья в память о погибших во время войны детях

14:17

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

13:49

У мужа Анны Тринчер обнаружили психическое расстройство

13:24

Молитва за умершего: когда и как правильно читать, чтобы душа обрела покой

13:20

Бабкина и 5'nizza поймали на сотрудничестве с россиянами: супруга Бабкина оправдалась

12:59

Гороскоп на завтра 6 сентября 2023: Близнецам – нове планы, Льву - усталость

12:54

Украинка украла 20 роз с могилы военнослужащего и подарила их невестке

12:41

Потолстели и постарели: как изменились звезды-путинисты российского сериала "Универ"

12:33

Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

Реклама
12:24

Съедается за минуту: безупречная намазки за 5 минут, копеечный рецепт

12:20

Кадыровцы вывозили певицу Ёлку в лес: продюсер рассказал, как живётся российским звёздам

12:18

Надевать стыдно, а выкинуть жалко: что можно сделать из старой дубленки

12:12

Эксперт пояснил, будет ли НАТО использовать в войне самолеты F-35 c ядерными ракетами

12:10

Ким объяснил, откуда взялась легендарная фраза "Доброго вечора, ми з України"

12:03

Favbet Foundation передал ВСУ еще один Ford Ranger

12:03

Киев передал саперам новые автомобилиВидео

11:59

Владимир Дантес признался, почему не женится на Даше Кацуриной

11:42

Сложить "6" и "6" и получить "11": Шойгу шумно сел в лужу с подсчетом потерь ВСУВидео

11:29

Женщина удалила накипь из чайника за 5 минут: как ей это удалось

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять