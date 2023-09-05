Будут как новые: как оттереть царапины с тарелок, чтобы они засверкали

Оказывается, царапины на тарелках - это не следы от отколотого материала тарелки.

https://glavred.info/lifehack/budut-kak-novye-kak-otteret-carapiny-s-tarelok-chtoby-oni-zasverkali-10498399.html Ссылка скопирована

Как убрать царапины на тарелке / Коллаж Главред, фото скриншот TikTik (nanananabeedah)

Если вы не обращаете особого внимания на свою посуду и не натираете ее, скорее всего в столовом сервизе она поцарапана.

Особенно неприглядно они выглядят на белой посуде, но один мужчина в интернете поделился советом, как сделать тарелки блестящими как новые и удалить следы от царапин.

Откуда берутся царапины на посуде

Джоэль, автор лайфхака в TikTok в ролике показал белые обеденные тарелки, обильно покрытые царапинами. Он говорит, что в течение многих лет он думал, что царапины - это покрытие, которое он соскреб с тарелки, но недавно узнал, что это не так. На самом деле это металлические разводы, оставленными ножами и другими столовыми приборами, но их можно буквально стереть.

видео дня

Как избавиться от царапин на посуде

Для этого мужчина взял чудодейственное средство Bar Keepers Friend и рассыпал его на влажной тарелке, протер половину тарелки тканью с микрофибры и серые царапины пропали.

Конечно, на украинском рынке такое средство не купить, но в магазинах посуды, химии и хозяйственных средств продаются специальные полироли и пасты, которые могут помочь убрать царапины на тарелках. В этом деле важно следовать инструкции по их использованию.

Смотрите, как легко оттереть царапины на тарелках:

@nanananabeedah Bar Keepers Friend is now also my friend I can’t believe all these years I thought there was some coating I had scratched off my plates. Today I learned (yes, actually today) an that they can be made like new ♬ original sound - Joel

Больше лайфхаков:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.