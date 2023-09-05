Будут как новые: как оттереть царапины с тарелок, чтобы они засверкали

Если вы не обращаете особого внимания на свою посуду и не натираете ее, скорее всего в столовом сервизе она поцарапана.
Особенно неприглядно они выглядят на белой посуде, но один мужчина в интернете поделился советом, как сделать тарелки блестящими как новые и удалить следы от царапин.
Откуда берутся царапины на посуде
Джоэль, автор лайфхака в TikTok в ролике показал белые обеденные тарелки, обильно покрытые царапинами. Он говорит, что в течение многих лет он думал, что царапины - это покрытие, которое он соскреб с тарелки, но недавно узнал, что это не так. На самом деле это металлические разводы, оставленными ножами и другими столовыми приборами, но их можно буквально стереть.
Как избавиться от царапин на посуде
Для этого мужчина взял чудодейственное средство Bar Keepers Friend и рассыпал его на влажной тарелке, протер половину тарелки тканью с микрофибры и серые царапины пропали.
Конечно, на украинском рынке такое средство не купить, но в магазинах посуды, химии и хозяйственных средств продаются специальные полироли и пасты, которые могут помочь убрать царапины на тарелках. В этом деле важно следовать инструкции по их использованию.
Смотрите, как легко оттереть царапины на тарелках:
@nanananabeedah
Bar Keepers Friend is now also my friend I can’t believe all these years I thought there was some coating I had scratched off my plates. Today I learned (yes, actually today) an that they can be made like new♬ original sound - Joel
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