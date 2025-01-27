Точно не туалетной бумагой: японцы удивили, чем протирать сиденье унитаза

Уникнути появи подряпин можна дуже просто.

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Как правильно ухаживать за унитазами / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

О чем речь:

Почему пластиковые сиденья унитазов теряют цвет

Чем заменить туалетную бумагу для ухода за унитазами

В Японии пользователи начали жаловаться на появление царапин на пластиковых сиденьях унитазов-биде от компании Toto. В ответ производитель выпустил необычную инструкцию по уходу за продукцией, пишет Главред со ссылкой на upi.com.

А все началось с того, что в социальных сетях появились многочисленные посты, в которых владельцы унитазов-биде отмечали быстрое образование царапин и потерю цвета на сиденьях.

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Представитель компании пояснил, что для производства используется пластиковая смола.

"Мы выбрали эту смолу из-за ее устойчивости к моющим средствам и способности образовывать сложные формы", - отметил он.

Однако регулярная очистка сидений туалетной бумагой провоцирует появление мелких царапин. Со временем они задерживают грязь, что приводит к изменению цвета поверхности.

Компания Toto посоветовала потребителям воздержаться от использования туалетной бумаги для ухода за сиденьями. Вместо этого рекомендуется применять мягкую влажную ткань с раствором кухонного моющего средства.

Также представитель компании заявил, что сейчас изучаются альтернативные материалы, которые были бы более устойчивыми к царапинам. Впрочем, пока менять материал в производстве не планируется.

Кстати, также рассказываем, почему нельзя оставлять крышку унитаза открытой.

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История туалетной бумаги в мире Первые упоминания об использовании туалетной бумаги содержатся в китайских текстах XIV века, пишет Википедия. В Западной Европе люди в течение долгого времени пользовались кусками ткани ("туалетная бумага" для богатых) или руками, листьями, травой, сеном, водой, снегом, кожурой фруктов и т.д. ("туалетная бумага" для бедных). В Древнем Риме часто пользовались губкой на палочке, которую в промежутках между применением клали в ведро с соленой водой. В книге Франсуа Рабле великан Гаргантюа подтирался молодым пушистым гусенком. С появлением бумаги широко распространилось использование старых газет и подобных источников (например, страниц старого телефонного справочника). Некоторые издатели предвидели подобное использование. Так, американский Old Farmer's Almanac имел дырочку в углу страниц, что позволяло подвешивать его в туалете. Газеты как туалетная бумага широко применялись в Советском Союзе в связи с дефицитом бумаги в рулонах. Пользователь куска газеты обычно читал его содержание перед использованием. Промышленное производство бумаги исключительно для использования в качестве туалетной было начато в США в 1857 году Иосифом Гайетти (англ. Joseph Gayetty). Имя Гайетти было напечатано на каждом листке.

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