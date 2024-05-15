Лучше чем ловушки и яд: как навсегда избавиться от крыс в доме

Грызуны в доме могут стать настоящей проблемой, ведь если они уже попали в дом, однако, эксперт рассказал, как выгнать крыс без ловушек и яда.

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Как навсегда избавиться от крыс в доме - чем вывести грызунов / Коллаж Главред, фото: pixabay

Крысы могут быть серьезной проблемой в домах, поскольку коварные посетители могут переносить болезни и наносить травмы, а многим на них неприятно смотреть.

Они также могут быть очень разрушительными, когда находятся в вашем доме, прогрызая стены, электропроводку, шкафы и изоляцию.

Эти вредители широко известны как падальщики, и им не нужно много для выживания. Тем не менее, три основные вещи, которые им нужны для выживания, - это то, что есть у людей - еда, вода и жилье.

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По словам специалиста по борьбе с вредителями компании Triangle Pest Control, "лучшая стратегия" для того, чтобы не допустить появления крыс, - это работать над тем, чтобы они не попадали в ваш дом с самого начала, сообщает Express.

Они предупреждают, что если заражение уже началось, "от них трудно избавиться".

К счастью, специалисты поделились тем, что можно сделать, чтобы "не пустить этих грызунов в свой дом навсегда".

Закройте дыры, трещины и щели

Крысы могут проскользнуть в дырки размером с 10-копеечную монету, поэтому стоит проверить дом на наличие отверстий такого размера и больше.

Эксперты рекомендуют заклеить их соответствующими материалами, к которым относятся стальная вата, клеенка, шпаклевка, цемент и штукатурка.

"Герметизация этих точек входа является одной из самых эффективных форм борьбы с грызунами", - отмечают эксперты.

Отпугивайте их

Можно "отпугивать крыс с помощью эфирных масел, таких как мятное масло" и других запахов, которые они "естественно ненавидят".

"Использование мятного масла - это один из самых простых способов навсегда удержать крыс подальше от вашего дома, если вы не даете им легкого источника пищи", - добавляют эксперты по борьбе с вредителями.

Однако, если в вашем доме есть свободный доступ к еде, то отпугнуть крыс будет трудно, несмотря на запах.

Не кормите их

Крысы изобретательны, поэтому они найдут пищу на вашем участке. Чтобы избежать этого, всегда закрывайте мусорные баки, не оставляйте остатки пищи и не храните корм для домашних животных на улице, не убедившись, что он находится в защищенных от грызунов контейнерах.

Специалисты отмечают, что в поисках пищи грызуны будут использовать любые точки входа, поэтому, чтобы контроль грызунов был эффективным, ограничьте их источники пищи.

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