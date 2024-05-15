УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Лучше чем ловушки и яд: как навсегда избавиться от крыс в доме

Юрий Берендий
15 мая 2024, 08:15
424
Грызуны в доме могут стать настоящей проблемой, ведь если они уже попали в дом, однако, эксперт рассказал, как выгнать крыс без ловушек и яда.
Лучше чем ловушки и яд: как навсегда избавиться от крыс в доме
Как навсегда избавиться от крыс в доме - чем вывести грызунов / Коллаж Главред, фото: pixabay

Крысы могут быть серьезной проблемой в домах, поскольку коварные посетители могут переносить болезни и наносить травмы, а многим на них неприятно смотреть.

Они также могут быть очень разрушительными, когда находятся в вашем доме, прогрызая стены, электропроводку, шкафы и изоляцию.

Эти вредители широко известны как падальщики, и им не нужно много для выживания. Тем не менее, три основные вещи, которые им нужны для выживания, - это то, что есть у людей - еда, вода и жилье.

видео дня

По словам специалиста по борьбе с вредителями компании Triangle Pest Control, "лучшая стратегия" для того, чтобы не допустить появления крыс, - это работать над тем, чтобы они не попадали в ваш дом с самого начала, сообщает Express.

Они предупреждают, что если заражение уже началось, "от них трудно избавиться".

К счастью, специалисты поделились тем, что можно сделать, чтобы "не пустить этих грызунов в свой дом навсегда".

Закройте дыры, трещины и щели

Крысы могут проскользнуть в дырки размером с 10-копеечную монету, поэтому стоит проверить дом на наличие отверстий такого размера и больше.

Эксперты рекомендуют заклеить их соответствующими материалами, к которым относятся стальная вата, клеенка, шпаклевка, цемент и штукатурка.

"Герметизация этих точек входа является одной из самых эффективных форм борьбы с грызунами", - отмечают эксперты.

Отпугивайте их

Можно "отпугивать крыс с помощью эфирных масел, таких как мятное масло" и других запахов, которые они "естественно ненавидят".

"Использование мятного масла - это один из самых простых способов навсегда удержать крыс подальше от вашего дома, если вы не даете им легкого источника пищи", - добавляют эксперты по борьбе с вредителями.

Однако, если в вашем доме есть свободный доступ к еде, то отпугнуть крыс будет трудно, несмотря на запах.

Не кормите их

Крысы изобретательны, поэтому они найдут пищу на вашем участке. Чтобы избежать этого, всегда закрывайте мусорные баки, не оставляйте остатки пищи и не храните корм для домашних животных на улице, не убедившись, что он находится в защищенных от грызунов контейнерах.

Специалисты отмечают, что в поисках пищи грызуны будут использовать любые точки входа, поэтому, чтобы контроль грызунов был эффективным, ограничьте их источники пищи.

Что нужно знать о Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

крыса крысы вредители
Реклама

Главное за день

В США начали массово производить бомбы против ядерных установок - Bloomberg

В США начали массово производить бомбы против ядерных установок - Bloomberg

09:41 Мир
По всей Украине - аварийные отключения света: в чем причина и сколько они продлятся

По всей Украине - аварийные отключения света: в чем причина и сколько они продлятся

09:06 Украина
Китай готов к уступкам, переговоры о мире в Украине начнутся осенью - Кулик

Китай готов к уступкам, переговоры о мире в Украине начнутся осенью - Кулик

09:00 Интервью
Все главные новости
Реклама

Популярное

Мария Яремчук родила сына от Александра Пономарева - СМИ 133393

Мария Яремчук родила сына от Александра Пономарева - СМИ

Вы всю жизнь готовили неправильно: невероятный рецепт зеленого борща 25452

Вы всю жизнь готовили неправильно: невероятный рецепт зеленого борща

Китайский гороскоп на завтра 15 мая: Быкам - сильное разочарование, Собакам - начало трудного периода 24860

Китайский гороскоп на завтра 15 мая: Быкам - сильное разочарование, Собакам - начало трудного периода

Внук Аллы Пугачевой добил россиян поступком и показал свою позицию 22542

Внук Аллы Пугачевой "добил" россиян поступком и показал свою позицию

Последние новости

09:43

Новый воинский учет в Украине с 18 мая: что такое ВИН-код и как его получить

09:41

В США начали массово производить бомбы против ядерных установок - Bloomberg

09:25

Гороскоп на завтра 16 мая: Скорпионам - неожиданная встреча, Близнецам - неудачная поездка

09:06

По всей Украине - аварийные отключения света: в чем причина и сколько они продлятся

09:05

Коррупция Шойгу была нашим неплохим союзникоммнение

Ядерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – МаломужЯдерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – Маломуж
09:00

Китай готов к уступкам, переговоры о мире в Украине начнутся осенью - Кулик

08:55

"Готовимся к обороне": в ВСУ рассказали, что на самом деле происходит на Сумщине

08:53

Аж светиться: певица Камалия воссоединилась со своим бывшим мужем-миллиардером

08:46

США могут предоставить Украине батарею Patriot с радарами - Bloomberg

Реклама
08:15

Лучше чем ловушки и яд: как навсегда избавиться от крыс в доме

07:58

"Так не волновалась никогда": Маша Ефросинина сообщила о своем новом "ребенке"

07:42

Темп наступления РФ замедлился: оккупанты применили новую тактику на Харьковщине - ISW

07:10

Найти леопарда за 3 секунды смогут лишь единицы: чрезвычайно сложная загадка

06:48

Было около 20 ракет: оккупанты заявили о массированной атаке на Севастополь

06:00

Наши грабли не уникальны: как Украине победить в войнемнение

05:37

"Будет играть на грани фола": Маломуж оценил, решится ли Путин на ядерный удар

04:27

Что с линией обороны под Харьковом: в Раде хотят вызвать военных "на ковер"

03:55

Что нужно выбросить 15 мая, чтобы избавиться от всех проблем: приметы

03:30

Удары по Украине и ЕС: генерал-разведчик раскрыл сценарий ядерных учений РФ

03:00

Развод и девичья фамилия: путинистка Валерия публично накинулась на мужа

Реклама
02:34

Путин готовится к переговорам с Украиной: Пономарев назвал главную цель РФ

02:00

Дэвид Бекхэм показал своего петуха и курочек

01:39

ВСУ отступили на Харьковщине: в Генштабе рассказали подробности

01:30

"Почему он по горло в крови?": новый портрет Чарльза III привел Сеть в ужас

00:33

Блинкен "порвал" всех выступлением в баре: пел и виртуозно играл на гитареВидео

14 мая, вторник
23:05

"Не могла продержаться и двух недель": певица МакSим прекратила лечение от алкоголизма

22:57

Известковый налет расщепится сам: как отбелить душевую лейку до блеска

22:44

Бои на севере Волчанска: РФ бросила в наступление большое количество пехоты - DeepState

22:21

Бритни Спирс поставила опасный эксперимент с собственным телом - что случилось

22:06

Россия применит ядерное оружие только в одном случае - Маломуж

21:38

В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики

21:30

Алла Пугачева оторвалась с Галкиным и российским миллиардером на концерте

21:30

Звезда шоу Танці з зірками раскрыла пол будущего ребенкаВидео

21:17

Должны были стоять на границе: на Харьковщине уже год валяются горы из "зубов дракона"

21:11

Летнее наступление России выльется в угрозу для еще одного города - RUSI

21:02

Критический момент для Украины в войне: Блинкен раскрыл цель визита в Киев

20:25

Сроки удивят многих: сколько на самом деле можно хранить мясо в холодильникеВидео

19:51

Россия пробует продвигаться, "но": Зеленский дал оценку "харьковскому" наступлению РФ

19:35

Сильный мороз и грозовые дожди: Украину в ближайшие дни накроет непогода

19:22

Наступление на Сумщину: сколько оккупантов на границе и что они задумали - Defence Express

Реклама
19:03

Почему Путин еще больше приблизил Патрушева к своему телумнение

18:45

Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ: подробности разговора

18:38

Новая хитрость ВСУ: стало известно, как удалось сбить российские Су-25 и Ка-52

18:37

Пытаются заходить с другой стороны: в ВСУ рассказали о боях в Часовом Яру

18:28

"Продолжается зачистка": в ВСУ отреагировали на "заход" оккупантов в Волчанск

18:08

6 пользователей Сети рассказали, как вкусно приготовить вчерашние макароны

17:45

Очереди в ТЦК сократятся: в Украине заработает долгожданная новация

17:36

Слизней в саду больше не будет: какие 4 растения лучше всего отпугивают вредителей

17:26

Эксперт рассказал, когда украинцам ждать топливного коллапса

17:20

"Должен учитывать": наставник "Реала" рассказал, сыграет ли Лунин в финале ЛЧ

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять