Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

Крысы в саду могут чрезвычайно расстраивать, однако эксперт назвали 4 вида растений, которые помогут избавиться от нашествия грызунов в саду и доме.

https://glavred.info/sad-ogorod/krysy-ne-podoydut-na-kilometr-kakie-4-rasteniya-luchshe-vsego-otpugivayut-gryzunov-10563410.html Ссылка скопирована

Как избавиться от крыс в саду - 4 растения, которые лучше всего отпугивают крыс / Коллаж Главред, фото: pexels, pixabay

Если вы хотите отпугнуть крыс от проникновения в ваш дом, но предпочитаете использовать более естественные и безопасные методы, рассмотрите возможность использования комнатных растений для отпугивания крыс.

Крысы имеют очень чувствительные носы, а также очень осторожны, поэтому будут держаться подальше от мест с запахами, которые кажутся им отталкивающими или невыносимыми, поскольку эти вредители могут подумать, что это означает, что место является опасным, сообщает Express.

Синтия Лоуренс, эксперт по садоводству из Tom's Guide отметила, что известные своими ароматными свойствами, растения и травы на самом деле могут быть оскорбительными для грызунов, поскольку они имеют очень сильное обоняние, гораздо более сильное, чем у людей.

видео дня

"Более того, эти природные репелленты нетоксичны, недороги и безопасны в использовании (в отличие от некоторых ловушек), что идеально подходит для использования возле детей или домашних животных", - указывает она.

Растения, которые отпугивают крыс

Лаванда

Лаванда известна как одно из самых эффективных растений для избавления от крыс благодаря своему очень ароматному запаху, который может быть успокаивающим для людей, но крысы ненавидят его запах.

Вы можете поставить лаванду в вазу дома, высадить ее на границе сада или разбросать сухие цветы лаванды вокруг входной двери вашего дома.

"Это красивое фиолетовое растение известно своим свежим ароматом, который наполняет воздух. Но хотя стойкий аромат приятен для наших домов, он также отпугивает мышей и крыс", - подчеркнула она.

Хризантемы

Хризантемы не только красивые, но и содержат пестицид пиретрин, который не только ядовит для грызунов, но и используется как естественное средство борьбы с вредителями, чтобы избавиться от мух, муравьев и моли.

"Хризантемы - еще одно красочное растение, которое излучает сильный запах, отпугивающий мышей и крыс. Цветы содержат особую комбинацию инсектицидных соединений, которые также могут быть токсичными, и эффективных репеллентов. Поскольку это популярные цветы, вы можете легко найти их в местном садоводческом магазине и поставить их на улице или в доме", - добавила Синтия.

Однако, хотя хризантемы могут быть очень эффективными против грызунов, они также могут быть ядовитыми для кошек и собак, поэтому не рекомендуется держать их в доме, если у вас есть домашние животные.

Шалфей

Растения шалфея содержат туйон и цинеол, которые могут оказаться для крыс невыносимыми, и они, скорее всего, будут держаться подальше от участка, если почувствуют его запах.

"Эта душистая трава, которая обычно используется в наших макаронных изделиях, также является отличным средством для отпугивания вредителей. Крысы, в частности, ненавидят запах как зеленого, так и белого шалфея. Просто рассыпьте травы на почву, вокруг растений на открытом воздухе, в щелях подъезда или трещинах вокруг дома. Резких запахов должно быть достаточно, чтобы отпугнуть мышей и крыс от проникновения в дом", - сказала Синтия.

Мята перечная

Мята перечная имеет пряный и острый аромат, который крысы возненавидят, поскольку она содержит ментол, который, как известно, отпугивает грызунов,

"Грызуны ненавидят свежие ароматы мяты. Особенно мяту перечную и мяту перечную, поскольку они, как правило, самые сильные. Подумайте о том, чтобы выращивать эти ароматические травы в своем дворе или высадить их в горшки, чтобы отпугивать мышей и крыс", - резюмировала эксперт.

Вы также можете попробовать налить мятное масло на ватные шарики и оставить их в тех местах вашего дома, куда, как вы подозреваете, проникают крысы, и это также отпугнет их от того, чтобы сохранить ваш дом свободным от вредителей этой весной.

Что нужно знать о Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред