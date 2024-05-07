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Эксперт сказала, какой TikTok-тренд имеет невероятное влияние на волосы: мало кто это знает

Алёна Воронина
7 мая 2024, 16:00
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Втирание в волосы и кожу головы такого масла может улучшить состояние волос и повлиять на их рост.
Девушка, волосы, масло для волос
Как улучшить состояние волос в домашних условиях/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

В интернете можно найти бесчисленное количество лайфхаков по уходу за волосами. Не все из них на практике оказываются эффективными, но некоторые являются просто находкой, если вы ищете способ, как укрепить волосы в домашних условиях и улучшить их вид.

Специалист салона Roxy Hair говорит, что один вирусный трюк, безусловно, стоит ажиотажа вокруг него, ведь действительно помогает улучшить состояние волос, пишет The Mirror.

По словам эксперта, масло розмарина является просто находкой, если вы ищете средства для укрепления волос. Отмечается, что такое средство сможет усилить рост волос при нанесении на кожу головы.

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"Самый популярный метод - это нанесение масла на кожу головы и массаж пальцами или массажером для кожи головы. На сколько времени вы решите оставить - это зависит от вашего типа волос и того, сколько времени у вас есть", - отмечает эксперт.

Масло розмарина содержит в себе вещество, которое обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь стимулировать нервные окончания и улучшать кровообращение.

Такое масло ускоряет рост волос, одновременно уменьшая выпадение, поскольку фолликулы обеспечиваются большим количеством крови, что предотвращает их отмирание.

Но стоит обратить внимание, что масло розмарина должно быть не чистым, а разбавленным другим маслом-основой. Такая основа будет разбавлять масло розмарина, чтобы вещество попадало на волосы и кожу головы в безопасной концентрации.

"Это потому, что само по себе масло розмарина является слишком сильным и может нанести вред коже головы. Если вы делаете его самостоятельно, вы можете использовать кокосовое или жожоба в качестве масла-носителя. Срок годности такого готового средства может колебаться от недели до нескольких месяцев, поэтому лучше всего хранить масло в холодильнике и проверять, не изменился ли запах или цвет", - отмечает эксперт.

Владельцы тонких и жирных волос могут оставлять такое средство на волосах примерно на полчаса, если у вас сухие и пышные волосы - можно оставить его на несколько часов.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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