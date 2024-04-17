4 растения отпугивают грызунов: как избавиться от крыс в саду очень простым способом

Достаточно знать, какой запах не любят крысы, чтобы забыть о грызунах в своем саду навсегда.

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Как избавиться от крыс/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если вы заметили, что в ваш сад или на грядки занадились крысы, это может быть очень неприятным открытием. И сразу может возникнуть вопрос - как бороться с крысами народными методами, чтобы они больше не возвращались на вашу территорию и не вредили растениям, которые там растут.

Беспокойство из-за появления крыс может возникнуть не только из-за того, что они могут навредить растениям, но и из-за того, что они переносят различные болезни. Поэтому не стоит игнорировать такую проблему, а стоит как можно скорее начать с ней бороться.

Эксперты по борьбе с вредителями в Buzz Boss говорят, что крысы мгновенно убегут из вашего сада, если вы будете выращивать растения, запаха которых они боятся, пишет The Mirror. Стоит знать, какой запах не любят крысы, и таким образом можно эффективно их отогнать.

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1. Хризантемы

Эти цветы имеют разнообразные цвета и формы, и они могут сделать сад еще более привлекательным. Но в то же время эти цветы содержат вещества, которые отпугивают крыс. В хризантемах содержится природный инсектицид, который влияет на нервную систему грызунов.

2. Лук

Это растение также является хорошим способом, как вывести крыс народными методами. Грызуны терпеть не могут лук, ведь вещества, которые выделяет это растение, раздражают глаза вредителей, а при попадании внутрь это вещества могут вызвать анемию и кислородную недостаточность у крыс. Лук из-за своего резкого запаха и вкуса является прекрасным отпугивателем грызунов и других вредителей.

3. Лаванда

Крысы ненавидят запах лаванды, поэтому это растение также может использоваться как отпугиватель этих грызунов. Лаванду можно высаживать в горшки или на грядки, использовать как живую изгородь или для покрытия земли.

4. Черный перец

Чтобы отпугнуть крыс, также можно использовать черный перец. Причина, почему крысы не любят это растение, заключается в наличии в нем веществ, которые стимулируют болевые рецепторы у грызунов и других млекопитающих. Это может заставить их кашлять, чихать, в результате чего они будут немедленно убегать.

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