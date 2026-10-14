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Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осенью

Руслана Заклинская
14 октября 2026, 19:54
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Старые побеги, загущенные кусты и недостаточная защита корней могут затруднить подготовку малины к зиме.
Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осенью
Осенняя обрезка малины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

  • Когда и как правильно обрезать малину
  • Какие побеги летней малины нужно удалить, чтобы кусты лучше плодоносили
  • Чем замульчировать малину осенью для защиты от морозов

Осенний уход за малиной помогает подготовить кусты к зиме и создать благоприятные условия для будущего урожая. Важно учитывать сорт растения, ведь летняя и осенняя малина плодоносят на побегах разного возраста. Неправильная обрезка может лишить садоводов части ягод в следующем сезоне.

Главред выяснил, как обрезать летнюю и осеннюю малину осенью, какие побеги оставить и как защитить корни от морозов.

видео дня

Как обрезать осеннюю малину после окончания сезона

Осенняя малина обычно плодоносит с августа до первых заморозков - иногда до конца октября или начала ноября. По окончании сезона все побеги можно обрезать примерно на высоте 5 см над землей, пишет польское издание Deccoria. Это простой способ ухода, при котором в следующем году из корневой системы вырастут новые побеги, которые будут давать урожай в конце лета и осенью.

Однако не стоит спешить с обрезкой сразу после сбора последних ягод. Если листья еще зеленые, лучше дождаться поздней осени, чтобы растение успело накопить питательные вещества в корневой системе. Обрезать малину можно и ранней весной, но промедление повышает риск распространения вредителей и грибковых заболеваний.

Есть и другой вариант ухода - получать два урожая за сезон. Для этого оставляют несколько сильных молодых побегов, а остальные срезают на высоте около 5 см. Верхушки оставшихся побегов укорачивают на 30–40 см. Весной на них образуются боковые веточки, которые могут плодоносить летом.

После завершения летнего плодоношения двухлетние побеги срезают у самой земли, освобождая место для молодых, которые дадут осенний урожай. Для обрезки нужно использовать острый и чистый секатор. Лучше всего работать в сухой день без заморозков.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать малину, чтобы получить хороший урожай:

Как проредить летнюю малину после плодоношения

Летняя малина обычно плодоносит со второй половины июня до конца июля. Ягоды формируются на двухлетних побегах, которые после плодоношения постепенно отмирают.

После сбора урожая такие побеги нужно срезать у самой земли. Отличить их можно по серо-коричневой древесной коре и остаткам плодоножек и боковых ветвей. Молодые побеги текущего года следует оставить - именно они будут плодоносить в следующем сезоне.

После этого малину нужно проредить, удалив слабые, тонкие, сломанные и больные ветки. Также стоит срезать побеги, которые растут слишком близко друг к другу или выходят за пределы отведенного ряда.

В качестве ориентира на каждом погонном метре ряда рекомендуется оставлять примерно 8–10 самых сильных и здоровых побегов, равномерно распределенных по площади. Это поможет уменьшить загущение кустов и обеспечить растениям лучший доступ к свету, что положительно сказывается на здоровье малины и качестве ягод.

Как замульчировать малину осенью

Осеннее мульчирование помогает защитить корни малины от морозов и уменьшить потерю влаги. Перед процедурой нужно удалить сорняки, больные листья и поврежденные побеги. Если земля сухая, её можно предварительно полить.

Для мульчирования подходят органические материалы:

  • компостированная сосновая кора;
  • сухая листва;
  • зрелый компост;
  • солома.

Мульчу равномерно распределяют вдоль ряда слоем толщиной 5–10 см. При этом не следует насыпать её вплотную к основанию побегов: нужно оставить свободными примерно 3–5 см вокруг них. Постоянная влажность у стеблей может привести к загниванию тканей и развитию грибковых заболеваний.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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