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Как избавиться от слизней: агроном показал секретный метод из кухонных отходов

Юрий Берендий
14 октября 2026, 17:01
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Обычные гранулы фосфата железа уничтожили лишь несколько десятков вредителей, а смесь с измельченными корками арбузов и яблок - сотни.
Как избавиться от слизней: агроном показал секретный метод из кухонных отходов
Как избавиться от слизней на огороде осенью: агроном раскрыл эффективный способ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Читайте в материале:

  • Почему ручной сбор слизней не спасает урожай
  • Как приготовить приманку с фосфатом железа
  • Почему бороться с слизнями нужно именно осенью

Приманка из измельчённых кухонных отходов и фосфата железа уничтожает слизней в разы эффективнее, чем те же гранулы, просто рассыпанные по участку: возле чистого препарата погибли несколько десятков вредителей, а возле приманки - сотни. Такое сравнительное исследование автор провёл на собственном приусадебном участке, сообщает YouTube-канал "Украинский агроном".

Слизни портят помидоры, огурцы и другие плоды, лежащие на земле, поэтому огородники постоянно ищут недорогие способы спасти урожай. Как приготовить приманку, сколько препарата добавлять и почему откладывать до весны не стоит - выяснял Главред.

видео дня

Почему слизни уничтожают урожай на огороде

По наблюдениям агронома, проблема на приусадебных участках приобрела массовый характер.

"В последнее время их развелось огромное количество, и практически все плоды - помидоры, огурцы, всё, что лежит на земле, - всё повреждается слизнями", - отмечает автор канала.

Активность моллюсков приходится на вечерние часы и период после дождей. Днем они прячутся под камнями, досками, шифером и в других влажных местах, поэтому заметить их сложно - огородник видит лишь последствия.

Например, под каждым вазоном, по словам автора, может спрятаться с десяток особей. После дождя или вечером они расползаются по всему участку.

Почему собирать слизней вручную неэффективно

Механический метод, к которому прибегают многие дачники, агроном считает пустой тратой времени: часть популяции всегда остается в недоступных укрытиях.

"Просто собирая вручную, вы не сможете собрать всех этих слизней. Все равно найдутся особи, которые заползут туда, где вы их никогда не найдете. И здесь остаются только химические средства борьбы", - убежден специалист.

Фосфат железа от слизней: как действует препарат

Среди химических препаратов у агронома есть явный фаворит.

"Одним из самых эффективных, на мой взгляд, средств борьбы является фосфат железа", - отмечает агроном.

Препарат выпускают в виде гранул синего цвета, хотя они могут быть и другого оттенка.

Фосфат железа нужно просто рассыпать гранулы по поверхности почвы там, где ползают слизни: после контакта с ними моллюски погибают. Агроном сначала поступил именно так, а параллельно опробовал собственный способ, чтобы сравнить результаты.

Согласно инструкции производителя, на одном участке удалось насчитать примерно до 20 особей. Часть моллюсков после контакта с гранулами ещё отползала немного дальше и погибала там. Такой результат автор оценил как довольно скромный.

Как сделать приманку для слизней из кухонных отходов

Для второго способа понадобились обычные кухонные отходы: кожура арбузов, огрызки яблок, кожура бананов. Всё, что семья съедала за день, не выбрасывали, а складывали отдельно.

Массу нужно мелко измельчить - пропустить через мясорубку или натереть на терке. Агроном просто мелко нарезал всё ножом. Получилось несколько килограммов - по его оценке, от трёх до пяти. К этой массе он добавил столовую ложку препарата с фосфатом железа.

Готовую "кашу" разложили в разных уголках участка, а рядом рассыпали чистые гранулы - чтобы в одинаковых условиях сравнить, что сработает лучше.

Приманка или чистые гранулы: результаты сравнения

Разница оказалась колоссальной. Там, где лежал только препарат, погибли разве что несколько десятков слизней, тогда как к приманке сползались целые колонии вредителей и гибли на месте.

"Здесь их уже сотни. Видите, какая красота. Я даже не ожидал, не думал, что их такое огромное количество у нас на участке", - признается агроном.

Такую картину автор зафиксировал в нескольких местах: возле чистого фосфата железа встречались единичные экземпляры, а рядом с приманкой слизни собирались массово.

Когда бороться с слизнями: почему важна осень

В качестве приманки, советует агроном, подойдут любые фрукты или овощи, которые есть в хозяйстве: натертые яблоки, кожура арбузов, дынь, тыкв. Главное условие - измельчить массу как можно мельче.

Пропорция для препарата из фосфата железа - неполная столовая ложка гранул примерно на 3 кг отходов. Смесь следует хорошо перемешать и разложить в разных местах участка.

Отдельно автор обращает внимание на сроки обработки.

"Важно, кстати, делать это осенью, потому что именно в этот период слизни откладывают яйца, и вам нужно уничтожить маточное поголовье именно сейчас", - предупреждает агроном.

Если же отложить борьбу до весны, объясняет автор, придется иметь дело уже с молодым поколением вредителей.

Как избавиться от слизней и улиток
Как избавиться от слизней и улиток / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Украинский агроном"

YouTube-канал "Украинский агроном" - это образовательный аграрный канал с практическими советами по растениеводству от доктора сельскохозяйственных наук Сергея Авраменко, ведущего научного сотрудника Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины.

Авраменко специализируется на технологиях выращивания озимых зерновых культур. В этой области он проводит семинары и консультации, а в 2018 году защитил докторскую диссертацию.

На канал "Украинский агроном" подписано почти 100 тысяч человек. Опубликовано около 500 видео.

Канал ориентирован как на крупных фермеров и профессиональных агрономов, так и на обычных дачников, которые хотят понимать биологические процессы растений. Материалы разделены по удобным плейлистам: защита растений, озимые культуры, удобрение растений, декоративные растения и другие.

Сергей Авраменко проживает в Харькове. Поддерживает ВСУ. С первых дней полномасштабного вторжения РФ харьковский учёный вместе с другими служителями и прихожанами протестантской церкви "Благая весть", к которой он принадлежит, помогал своим единоверцам, ушедшим добровольцами на войну. Сначала они собирали средства на беспилотники, а затем Авраменко организовал необычный сбор средств на автомобиль для своих друзей из 113-й бригады.

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