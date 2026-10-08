Зола не для всех грядок: где популярная подкормка может навредить

Садовод объяснила, на каких почвах зола приносит пользу, а где она заставляет растения голодать.

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Садовод назвала растения, которым зола вредит / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какую золу можно использовать на огороде

Почему избыток золы заставляет растения голодать

Как хранить золу, чтобы она не потеряла пользу

Древесная зола не является универсальным удобрением: на нейтральных и щелочных почвах она способна нарушить питание растений вместо того, чтобы их подкормить. Об этом рассказала автор YouTube-канала Загородные будни садовод Екатерина, которая выращивает культуры на кислой песчаной почве.

Садовод подчеркивает, что привычка рассыпать это средство под все грядки подряд не гарантирует результата.

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"За годы работы в саду и на огороде я четко поняла, что зола - это не удобрение на все случаи жизни, а инструмент. И если им пользоваться неправильно, пользы не будет, а иногда можно и навредить", - отмечает Екатерина.

По ее словам, это концентрат минералов, которые древесина или растение накапливали годами. В нем есть калий, кальций, фосфор, магний, бор и другие микроэлементы, однако нет азота. Поэтому такая подкормка не разгоняет вегетативную массу, зато положительно влияет на корни, цветение, формирование завязи и созревание плодов.

Отсюда вытекает типичная ошибка новичков, связанная со сроками внесения.

"Золу пытаются использовать как весеннее удобрение для роста. А она для этого не предназначена. Зола - это больше про баланс, про здоровье растений и почвы, чем про быстрый эффект", - подчеркивает садовод.

Для огорода Екатерина берет только то, что остается после сжигания дров, веток после обрезки, соломы, сухой травы и прочих растительных отходов. Лучшим вариантом она считает лиственные породы. Крашеная древесина, ДСП, фанера и бытовой мусор для этого не годятся.

"Зола от угля, брикетов, газет, картона с краской не подходит. Такая зола может содержать токсины и тяжелые металлы", - предупредила эксперт.

Отдельное внимание Екатерина уделяет тому, где держать запасы между сезонами, ведь калий из них вымывается очень быстро.

"Если она отсырела, часть ее полезных свойств теряется. Поэтому я всегда храню золу в сухом месте, в закрытых ведрах или мешках, чтобы она не набирала влагу из воздуха", - советует специалист.

Как правильно вносить золу в почву

Главный критерий перед удобрением - кислотность участка. На кислых и песчаных землях такая подкормка снижает pH, улучшает структуру и помогает растениям усваивать питательные вещества. Поэтому кислотность садовод советует проверять заранее.

Иная ситуация складывается там, где земля уже не кислая.

"Самая частая ошибка - вносить золу каждый год под одни и те же культуры, не глядя на состояние почвы. Если почва уже нейтральная или щелочная, зола там будет лишней. В такой среде многие элементы просто блокируются, и растение начинает голодать, хотя удобрения вроде бы и есть", - отмечает Катерина.

На легких участках особенно важна точная доза.

"На песчаной почве я никогда не вношу золу на глаз. Здесь очень легко переборщить, потому что песок не держит питательные вещества", - отметила садовод.

Поэтому сначала она смешивает подкормку с компостом или перегноем и только потом заделывает в землю. Без этого часть вещества может уйти в глубокие слои, а часть - повредить корни молодой рассады.

Еще одно табу касается сочетания с органикой и селитрой.

"Если смешать золу с навозом, куриным пометом или азотными минеральными удобрениями, азот просто испаряется. То есть вы вроде бы внесли удобрения, а на самом деле выбросили их на ветер", - предупреждает автор канала.

Между такими процедурами Катерина выдерживает перерыв минимум 2–3 недели. Многие огородники разочаровываются, потому что ждут заметного эффекта уже через несколько дней после обработки.

"Если вы внесли ее правильно, то она работает месяцами, а иногда и целый сезон. Я всегда говорю, зола - это не подкормить растение, а подкормить почву, чтобы растение уже само могло нормально питаться", - убеждена эксперт.

Часть дачников избегает этой процедуры в конце года.

"Именно осень - очень удачное время, особенно для тяжелых почв или кислых участков. За зиму зола постепенно вступает в реакцию с почвой, выравнивает кислотность, и весной растения стартуют уже в лучших условиях", - подчеркивает Екатерина.

Под какие растения нельзя сыпать золу

Даже осенью не стоит рассыпать ее под все грядки подряд. Под картофель ее вносят осторожно и локально: избыток калияухудшает лежкость клубней. Клубнике такая подкормка подходит только до посадки или очень ранней весной.

Самый строгий запрет действует для хвойных, рододендронов, гортензий и голубики. Эти культуры нуждаются в кислой среде, поэтому зола для них вредна.

С защитой от слизней, блошек и гусениц это средство справляется лишь частично. Если припудрить им листья сразу после дождя или утром по росе, оно прилипает к поверхности и может отпугнуть незваных гостей.

"Это не панацея и точно не с первого раза и не всегда. Этот метод можно использовать только как вспомогательный, а не основной", - советует Катерина.

Смотрите видео - Какие растения нельзя подкармливать золой:

Ранее Главред писал, что формирующая обрезка хвойных, роз и плодовых деревьев осенью может закончиться вымерзанием растений и грибковыми болезнями. Безопасной в этот период остаётся только санитарная чистка, то есть удаление сухих, сломанных и больных ветвей, а формирование кроны стоит перенести на весну. Читайте - какие садовые культуры не стоит обрезать осенью.

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YouTube-канал "Загородные будни" Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине. Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты). По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад. "Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу. На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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