Народные средства для огорода: что работает, а что вредит растениям

Опытный садовод объяснила, для каких культур уместны скорлупа, зола и корица, а что стоит отправлять только в компост.

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17 средств для огорода проверены на практике: от чего лучше отказаться / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Какие кухонные отходы можно вносить под томаты и перец

Почему кофейная гуща может испортить гортензию

Чем обработать срезы черенков и орхидей

Большинство народных средств для огорода - от яичной скорлупы до кофейной гущи - действуют лишь для отдельных культур и в определенных условиях, а часть из них способна засолить почву или угнетать корни. С таким предупреждением выступила автор YouTube-канала Загородные будни Екатерина. Она разобрала 17 популярных домашних методов и рассказала, какие из них действительно работают.

Садовод разделила кухонные отходы и аптечные препараты на уместные в конкретной ситуации и те, от которых отказалась сама.

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"Большинство домашних средств в саду - это не чудо-рецепты, а инструмент. И каждое из них работает только в определенных условиях и для определенных культур", - подчеркнула садовод.

Первым в списке идет отход, который после завтрака обычно оказывается в мусорном ведре.

"Начну я с яичной скорлупы. Это источник кальция и медленного действия. Она подходит для культур, которым важен кальций и которые растут долго", - отмечает автор канала.

К таким растениям садовод относит томаты, перец, капусту, брокколи, пионы и виноград. Однако результат дает только мелкая фракция, тогда как фрагменты покрупнее годами не разлагаются.

"Я сушу скорлупу, перемалываю ее в порошок и вношу осенью или перед перекопкой. Для быстрой помощи при вершинной гнили скорлупа не работает", - поделилилась она.

Золу Екатерина называет мощным щелочным средством. Она уместна для томатов, капусты, свеклы, лука, чеснока, винограда и роз, но только на кислых почвах. А вот голубике, рододендронам, азалиям, гортензиям с синей окраской и клюкве такая подкормка противопоказана.

Что можно класть в компост: банановая кожура, кофейная гуща и дрожжи

Часть кухонных отходов Екатерина не вносит непосредственно под растения. Польза от них, по ее опыту, появляется только после переработки в куче органики.

"Банановая кожура содержит калий. Но в сыром виде она быстрее гниет, чем питает. Поэтому я использую ее только для компоста", - рассказывает садовод.

Переработанная кожура годится для любых культур, но больше всего выигрывают цветущие и плодовые: томаты, перец, огурцы, кабачки, розы и гортензии.

Дрожжи автор канала тоже оставляет только для компостной кучи, где они ускоряют разложение органики и активизируют микроорганизмы. Регулярно подкармливать ими томаты, перец, клубнику или цветы не стоит, ведь дрожжи поглощают доступный растениям азот.

Больше всего оговорок вызывает остаток после утреннего эспрессо, который часто советуют для кислолюбивых растений.

"Еще хочу вам рассказать о кофейной гуще. Она закисляет почву и может угнетать корни. Я не вношу ее под растения, я кладу ее только в компост", - подчеркнула Екатерина.

Теоретически такой материал мог бы подойти голубике или гортензии, однако практика убедила садовода в обратном. Собственный неудачный эксперимент обошелся ей потерей двух ценных растений.

"Я так испортила свой куст голубой гортензии и куст древовидного пиона, так что будьте осторожны", - предостерегает автор канала.

Старую чайную заварку Катерина тоже отправляет только в компост, поскольку в почве она способна тормозить рост растений, прежде всего рассады. От картофельного отвара садовод отказалась полностью: теоретически им можно поливать декоративно-лиственные культуры и газон, но польза мизерная, зато растет риск засоления и гниения.

Народные средства от вредителей и болезней: луковая шелуха, соль, мыло и корица

Луковую шелуху садовод считает мягким антисептиком, который отпугивает насекомых. Настой из нее подходит для огурцов, капусты, роз, смородины и крыжовника, которым в начале сезона часто досаждают тля или грибковые болезни.

"Имейте в виду, это профилактика, а не лечение сильных поражений", - предупредила Екатерина.

Еще более жесткие ограничения касаются кухонного продукта, которым некоторые пытаются бороться с насекомыми на участке.

"Соль - это не удобрение. Она подходит только для точечного использования против муравьев на дорожках в щелях возле плитки. Для грядок, деревьев, цветов она не подходит, потому что засоляет почву", - подчеркивает садовод.

Молотый черный перец помогает против муравьев на дорожках или возле теплицы. Впрочем, по наблюдениям автора канала, насекомых становится значительно меньше, но полностью они не исчезают.

От рецепта, проверенного старшим поколением, садовод сознательно отказалась.

"Хозяйственное мыло. Я знаю этот метод с детства, моя мама так когда-то делала, но это работает до первого дождя и часто обжигает листья, особенно если переборщить", - рассказала садовод.

Уксус на огороде она не применяет вообще, кроме проверки кислотности почвы. Перекись водорода и хлоргексидин Екатерина использует для обработки семян томатов, перца, цветов и зелени перед проращиванием, однако для регулярного полива они не годятся, так как уничтожают полезные микроорганизмы.

Пищевая пленка и пакеты пригодятся как мини-парники при проращивании рассады. Главное правило: вовремя снимать укрытие, чтобы растения не перегрелись.

Для заживления растений после обрезки или механических травм Екатерина советует простые материалы. Глина подходит для замазывания ран на яблонях, грушах, сливах и вишнях.

"Корица для меня открытие 25-го года. Она подходит для обработки срезов черенков, орхидей, фиалок, суккулентов и для присыпки поврежденных мест", - делится садовод.

Активированный уголь автор канала применяет для черенков, орхидей, суккулентов и кактусов. Он работает как антисептик и адсорбент в зоне корней или среза.

Оценивать любой домашний метод Екатерина предлагает по одному критерию.

"Для меня логика очень простая. Каждое средство - это не хорошее или плохое, а уместное или неуместное в конкретном месте для конкретной культуры и в конкретный момент", - убеждена садовод.

При этом она предостерегает от слепого копирования чужого опыта.

"Не существует универсальных рецептов. То, что работает у меня, может не работать у вас, потому что разный климат, разная почва, разные сорта, разная вода и разные условия", - подчеркивает автор ютуб-канала Загородные будни.

Смотрите видео - Народные средства для огорода - какие из них действительно работают:

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YouTube-канал "Загородные будни" Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине. Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты). По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад. "Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу. На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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