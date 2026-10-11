Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Георгины могут не пережить зиму: когда их нужно выкапывать

Руслана Заклинская
11 октября 2026, 18:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Осенью георгины нужно вовремя выкопать, чтобы их клубни не погибли от морозов и сохранились до следующего сезона.
Георгины могут не пережить зиму: когда их нужно выкапывать
Когда выкапывать георгины осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Когда нужно выкапывать георгины на зиму
  • Как правильно подготовить клубни к хранению
  • Где хранить георгины, чтобы они сохранились до весны

Осенью георгины требуют особого внимания, ведь после первых заморозков их надземные части могут погибнуть. Чтобы клубни не испортились зимой и снова зацвели в следующем году, важно вовремя выкопать их и правильно организовать хранение.

Главред выяснил, когда выкапывать георгины осенью, как подготовить клубни к зимовке и где их лучше всего хранить до весны.

видео дня

Когда выкапывать георгины осенью

Советами по уходу за георгинами поделилась садовница и блогер Ольга Мартинишин. По её словам, ориентироваться нужно на состояние растений и погоду. Если георгины уже подверглись заморозкам, а их стебли и листья начали увядать, откладывать выкопку не стоит.

"Видите, мороз уже ударил, они уже не восстановятся. Поэтому я уже буду их выкапывать", - пояснила садовница.

После подмерзания надземная часть георгин теряет декоративность, а цветы уже не восстанавливаются так, как раньше. Поэтому перед наступлением устойчивых холодов клубни нужно осторожно выкопать из земли.

Как правильно выкапывать георгины

Для выкапывания георгин Ольга Мартинишин советует использовать лопату. Работать нужно осторожно, чтобы не повредить клубни, которые впоследствии будут храниться до следующего сезона.

После выкапывания садовница обрезает надземную часть растения секатором, а остатки стеблей отправляет на компост. Затем осматривает клубни и отбирает те, которые не подходят для зимнего хранения.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

"Видите, есть такие луковицы, которые пустые. Они уже не годятся. Их тоже нужно отбрать, потому что от них может начать гнить здоровый клубень", - рассказала блогерша.

Итак, перед укладкой на зиму нужно удалить пустые, поврежденные или подгнившие части, чтобы снизить риск порчи здоровых клубней.

Георгины могут не пережить зиму: когда их нужно выкапывать
Как правильно подготовить георгины к зиме / Фото: скриншот

Видео с советами по выкапыванию и хранению георгин можно посмотреть по ссылке.

Как подготовить клубни георгин к хранению

После выкапывания клубням нужно дать немного просохнуть. Особенно это важно, если перед сбором была дождливая погода или почва осталась влажной.

Садовница отметила, что складывает выкопанные георгины в мешочки или обычные белые мешки, если клубней много. При этом перед укладкой на длительное хранение стоит убедиться, что они не остались чрезмерно влажными.

Не следует герметично упаковывать мокрые клубни, поскольку избыток влаги может способствовать развитию гнили. Также важно регулярно проверять их зимой и вовремя удалять те, что начали портиться.

Где хранить георгины зимой

Для зимовки георгин нужно выбрать прохладное место, где клубни не будут перемерзать и не пересыхать. По словам Ольги Мартинишин, их можно хранить там же, где держат овощи и урожай, например картофель и свеклу.

"Прохладное место. Там, где храните картофель, свеклу, фрукты и овощи, туда можно и цветы сложить", - пояснила садовод.

В то же время важно следить за условиями в помещении. Оно должно быть прохладным, без мороза и избыточной влажности. Слишком теплое место может привести к преждевременному прорастанию клубней, а сырость - к их загниванию.

Нужно ли выкапывать георгины каждый год

Георгины не стоит оставлять зимовать в открытом грунте в регионах с морозными зимами, ведь их клубни чувствительны к промерзанию земли. Поэтому осенью их выкапывают, а весной снова высаживают в саду.

Ольга Мартинишин подчеркнула, что после зимнего хранения георгины нужно высаживать с учетом погодных условий. Не стоит торопиться, если еще есть риск возвратных заморозков, поскольку молодые побеги могут пострадать от холода.

Правильная выкопка, отбор здоровых клубней и хранение в прохладном месте помогут сохранить георгины до следующего сезона.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ольга Мартинишин

"Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цветы сад георгины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал Зеленский

Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал Зеленский

21:09Украина
ВСУ получили приказ: Зеленский сделал важное заявление насчет перемирия с РФ

ВСУ получили приказ: Зеленский сделал важное заявление насчет перемирия с РФ

20:20Украина
Трамп вновь обещает перемирие, но есть нюанс: что на самом деле стоит за его заявлениями

Трамп вновь обещает перемирие, но есть нюанс: что на самом деле стоит за его заявлениями

19:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Последние новости

21:09

Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал Зеленский

20:21

Трамп спешит заработать на власти: Ганницкий - о настоящей цели снятия санкциймнение

20:20

Как выбрать средство для мытья посуды: на что обратить внимание при покупке

20:20

ВСУ получили приказ: Зеленский сделал важное заявление насчет перемирия с РФ

20:10

Пол будет выглядеть дорого: какой ламинат снова стал модным в 2026 году

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
19:58

Трамп вновь обещает перемирие, но есть нюанс: что на самом деле стоит за его заявлениями

19:42

В Украине усилили отключения электроэнергии: графики на 12 октября

19:36

Когда добавлять овощи в бульон: секрет насыщенного вкуса и прозрачности

19:25

Бананы надолго сохранят свежесть и не потемнеют: главный секрет храненияВидео

Реклама
18:52

Зачем мыть пол с лавровым листом: необычный способ уборки

18:50

Георгины могут не пережить зиму: когда их нужно выкапывать

18:32

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Змеям — успех, Собакам — внимание

18:21

Трамп внезапно объявил об "энергетическом перемирии" между РФ и Украиной

17:54

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

17:42

Россия дважды атаковала Самар - горят склады с сельхозтехникой

17:39

Защитник Ласточкин покорил поклонников своим танцемВидео

17:19

Зеленский ответил Трампу и назвал условие проведения выборов в Украине

17:17

Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Кроликам — успех, Козам — внимание

17:12

Мыши исчезнут из дома: какой простой материал поможет избавиться от грызунов

17:01

Ксения Мишина лишилась своей роскошной шевелюры: что она сделала

Реклама
16:57

Без погреба и кладовой: где и как правильно хранить овощи в квартире

16:27

Путин придумал новый план ослабления поддержки Украины: в FT узнали детали

16:23

Финансовый гороскоп на неделю 12-18 октября: Львам — доход, Скорпионам — долги

16:09

Более 6 тысяч "Гераней" в запасе РФ: комбат ВСУ раскрыл план врага

16:02

В Киеве произошло масштабное обесточивание: где исчез свет и остановился транспорт

16:02

Соседи для озимого чеснока: какие культуры повышают урожайность

16:00

Жалюзи будут оставаться чистыми месяц: какое средство отталкивает пыльВидео

15:18

Доллар пересек психологическую черту: когда курс может подскочить до 47 гривен

15:14

Гороскоп на завтра, 12 октября: Девам — счастье, Рыбам — идея

14:42

Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

14:08

Радары нового поколения уже на дорогах: за какой маневр водителям грозит штраф

14:06

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

13:58

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" впервые стала мамой и показала ребенка

13:54

Гречка будет невероятно вкусной даже без мяса: что добавить во время варки

13:35

Меган Маркл собралась сбежать без Гарри: СМИ сообщили о кризисе в паре

13:28

США предложили Кремлю "бонусы" за перемирие: что может получить Россия

12:54

Многие допускают ошибку: стоит ли выключать отопление, когда никого нет дома

12:43

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

12:22

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

Реклама
12:14

Главная ошибка при посадке озимого лука: почему она стрелкуется вместо больших головок

12:14

"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

12:03

Wi-Fi будет более быстрым и стабильным: что не стоит ставить рядом с роутеромВидео

11:41

Из-за одной ошибки на одежде остаются заломы: как правильно пользоваться прищепкой

11:38

Розы не любят чрезмерной обрезки: что поможет кустам пышно зацвести весной

11:18

Путин пожаловался Трампу на Украину: в ISW раскрыли истинную риторику Кремля

10:32

Почему шторы желтеют после стирки: простой способ вернуть белизну без хлораВидео

10:24

Графики не действуют: в Киеве и области ввели экстренные отключения света

10:06

"Соглашение нужно было заключить 2 года назад": Трамп обвинил Украину в затягивании войны

09:44

"Герани" получили новую систему навигации: "Флеш" назвал главную угрозу

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять