Георгины могут не пережить зиму: когда их нужно выкапывать

Осенью георгины нужно вовремя выкопать, чтобы их клубни не погибли от морозов и сохранились до следующего сезона.

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Когда выкапывать георгины осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Когда нужно выкапывать георгины на зиму

Как правильно подготовить клубни к хранению

Где хранить георгины, чтобы они сохранились до весны

Осенью георгины требуют особого внимания, ведь после первых заморозков их надземные части могут погибнуть. Чтобы клубни не испортились зимой и снова зацвели в следующем году, важно вовремя выкопать их и правильно организовать хранение.

Главред выяснил, когда выкапывать георгины осенью, как подготовить клубни к зимовке и где их лучше всего хранить до весны.

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Когда выкапывать георгины осенью

Советами по уходу за георгинами поделилась садовница и блогер Ольга Мартинишин. По её словам, ориентироваться нужно на состояние растений и погоду. Если георгины уже подверглись заморозкам, а их стебли и листья начали увядать, откладывать выкопку не стоит.

"Видите, мороз уже ударил, они уже не восстановятся. Поэтому я уже буду их выкапывать", - пояснила садовница.

После подмерзания надземная часть георгин теряет декоративность, а цветы уже не восстанавливаются так, как раньше. Поэтому перед наступлением устойчивых холодов клубни нужно осторожно выкопать из земли.

Как правильно выкапывать георгины

Для выкапывания георгин Ольга Мартинишин советует использовать лопату. Работать нужно осторожно, чтобы не повредить клубни, которые впоследствии будут храниться до следующего сезона.

После выкапывания садовница обрезает надземную часть растения секатором, а остатки стеблей отправляет на компост. Затем осматривает клубни и отбирает те, которые не подходят для зимнего хранения.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

"Видите, есть такие луковицы, которые пустые. Они уже не годятся. Их тоже нужно отбрать, потому что от них может начать гнить здоровый клубень", - рассказала блогерша.

Итак, перед укладкой на зиму нужно удалить пустые, поврежденные или подгнившие части, чтобы снизить риск порчи здоровых клубней.

Как правильно подготовить георгины к зиме / Фото: скриншот

Видео с советами по выкапыванию и хранению георгин можно посмотреть по ссылке.

Как подготовить клубни георгин к хранению

После выкапывания клубням нужно дать немного просохнуть. Особенно это важно, если перед сбором была дождливая погода или почва осталась влажной.

Садовница отметила, что складывает выкопанные георгины в мешочки или обычные белые мешки, если клубней много. При этом перед укладкой на длительное хранение стоит убедиться, что они не остались чрезмерно влажными.

Не следует герметично упаковывать мокрые клубни, поскольку избыток влаги может способствовать развитию гнили. Также важно регулярно проверять их зимой и вовремя удалять те, что начали портиться.

Где хранить георгины зимой

Для зимовки георгин нужно выбрать прохладное место, где клубни не будут перемерзать и не пересыхать. По словам Ольги Мартинишин, их можно хранить там же, где держат овощи и урожай, например картофель и свеклу.

"Прохладное место. Там, где храните картофель, свеклу, фрукты и овощи, туда можно и цветы сложить", - пояснила садовод.

В то же время важно следить за условиями в помещении. Оно должно быть прохладным, без мороза и избыточной влажности. Слишком теплое место может привести к преждевременному прорастанию клубней, а сырость - к их загниванию.

Нужно ли выкапывать георгины каждый год

Георгины не стоит оставлять зимовать в открытом грунте в регионах с морозными зимами, ведь их клубни чувствительны к промерзанию земли. Поэтому осенью их выкапывают, а весной снова высаживают в саду.

Ольга Мартинишин подчеркнула, что после зимнего хранения георгины нужно высаживать с учетом погодных условий. Не стоит торопиться, если еще есть риск возвратных заморозков, поскольку молодые побеги могут пострадать от холода.

Правильная выкопка, отбор здоровых клубней и хранение в прохладном месте помогут сохранить георгины до следующего сезона.

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О персоне: Ольга Мартинишин "Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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