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Главная ошибка при посадке озимого лука: почему она стрелкуется вместо больших головок

Дарья Пшеничник
11 октября 2026, 12:14
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Сроки, сорт и размер семян определяют, что вырастет на грядке весной.
Главная ошибка при посадке озимого лука: почему она стрелкуется вместо больших головок
Когда и как сажать лук на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему озимый лук весной стрелкуется
  • При какой температуре сажать севок осенью
  • Какой лук лучше оставить на перо

Главная причина, по которой озимый лук весной вместо крупной луковицы дает цветонос, - слишком ранняя посадка в тёплую почву. Если севок успевает не только укорениться, но и выпустить перо, зимние морозы повреждают зелень, растение испытывает стресс и весной с высокой вероятностью стрелкуется. Об этом рассказали на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок".

Оптимальный ориентир для подзимней посадки - период, когда дневная температура стабильно держится на уровне примерно +5…+7 °C, а ночная опускается ещё ниже. В таких условиях луковица ещё формирует корни, но активного нарастания зелёной массы уже не происходит.

На укоренение сеянцам требуется в среднем две-три недели. Поэтому ключевая задача огородника - уловить момент между затяжной осенней теплой погодой и наступлением устойчивых морозов. По сравнению с озимым чесноком лук высаживают немного позже, ведь ему требуется меньше времени на формирование корневой системы.

Сорт и размер севка определяют результат

Вторая распространённая ошибка - посадка осенью сортов, не предназначенных для зимовки. Лук, выведенный преимущественно для весенней посадки, хуже переносит температурный стресс и чаще образует цветонос.

Среди сортов, которые рекомендуют именно для осенней посадки, называют "Радар" - озимый сорт, устойчивый к стрелкованию, ранний "Шекспир", гибрид "Центурион", подходящий как для осени, так и для весны, и красный лук "Ред Барон".

Не менее важно и калибрование посадочного материала. Меньше всего стрелкуются мелкие луковицы диаметром до 1 см - у них меньший запас питательных веществ, поэтому образование цветочного стрелка менее вероятно. Семенной материал диаметром от 1 до 2 см также высаживают на репку, но риск уже выше, особенно при холодной весне с резкими перепадами температуры.

Луковицы размером более 2 см для получения крупного лука подходят хуже - их рациональнее использовать отдельно, на раннюю зелень.

Что не зависит от огородника

Даже правильный сорт и удачно подобранные сроки не дают абсолютной гарантии. Длительное похолодание весной, чередование тепла с заморозками и резкие температурные колебания сами по себе становятся для растения стрессом, в ответ на который оно переходит к формированию цветоноса.

Отдельный риск возникает ещё до высадки на грядку - на этапе хранения. Семена не стоит держать в плотном полиэтиленовом пакете: внутри скапливается влага, что провоцирует появление плесени, гнили или преждевременное прорастание. После покупки лук перебирают, оставляя сухие, твёрдые и здоровые экземпляры, и на несколько дней раскладывают тонким слоем в сухом тёплом помещении с хорошей вентиляцией.

Для дальнейшего хранения подходят овощные сетки, картонные коробки с вентиляционными отверстиями, пластиковые или деревянные ящики. Насыпать лук толстым слоем не рекомендуется - нижние луковицы остаются без доступа воздуха.

Сама же практика подзимней посадки позволяет сэкономить время: лук успевает укорениться до морозов, весной быстро начинает расти и дает урожай раньше, чем при весенней посадке. Грядка освобождается ещё летом, поэтому на этом месте успевают посеять свеклу, морковь, огурцы, кабачки или другие культуры с коротким периодом вегетации - для небольших огородов это возможность собрать два урожая за сезон.

Смотрите видео об ошибках при посадке озимого лука:

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Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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