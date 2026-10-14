"Она моя копия": муж Федишин вышел на связь с душераздирающим сообщением после потери дочки

Муж Ирины Федишин написал трогательное обращение к умершей дочери.

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Муж Ирины Федишин вышел на связь / Коллаж Главред, фото Instagram/ vitaliy_chovnyk

Кратко:

Что случилось с Ириной Федишин и ее дочкой

Что сейчас переживает пара

Виталий Човнык, муж популярной украинской исполнительницы Ирины Федишин, которая была на 34-35 неделе беременности и потеряла свою нерожденную дочь, вышел на связь и рассказал о трагедии.

На своей странице в Instagram, он рассказал, что случилось в тот день и как они справляются с этой болью.

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"Мы так мечтали о нашей дочери. Так ждали ее появления на свет. Представляли, какой она будет, как впервые возьмем ее на руки, как обнимем, как привезем домой. Мы были так близко к нашему счастью. Так невероятно близко. Оставалось совсем немного до нашей долгожданной встречи. Но произошло иначе… мы ее потеряли. Я видел ее, она моя копия", - написал безутешный отец.

Муж Федишин впервые заговорил о потере / Фото Instagram/vitaliy_chovnyk

По его словам, еще вчера он был счастливым отцом, а сегодня его сердце разбито на тысячу кусочков. "И самое страшное, что в тот день я мог потерять не только дочь, но и свою любимую жену. Ира пережила тяжелейшие роды, сложную операцию и большую потерю крови. Врачи боролись за ее жизнь.Тот день навсегда останется для меня днем ​​наибольшей потери, но вместе с тем и вторым днем ​​рождения моей жены", - рассказывает Човнык.

Он также добавляет, что на сегодня Ирина Федишин с мужем переживают сложный период. "Болит так, что иногда не хватает ни слов, ни слез. Мы понимаем, что предстоит непростой путь. Нам придется учиться жить с этой болью. Поддерживать друг друга, находить силы просыпаться каждое утро и идти дальше. Ради нашей семьи. Ради наших детей. Ради любви, которая держит нас вместе", - добавляет он.

Муж Федишин впервые заговорил о потере / Фото Instagram/vitaliy_chovnyk

Муж Федишин также обратился к своей умершей малышке: "Наша маленькая доченька, мы так и не смогли забрать тебя домой. Но ты навсегда останешься частью нашей семьи, нашей жизни и наших сердец. Я не знаю, когда эта боль станет тише. Не знаю, перестанет ли когда-нибудь болеть. Но знаю одно: мы будем стараться жить дальше. Итого. Держа друг друга за руку. Мы так ждали тебя, доченька… Так хотели подарить тебе целый мир. А теперь ты навсегда стала целым миром в наших сердцах", - написал он.

Виталий Човнык обратился к дочери / Скриншот Instagram/vitaliy_chovnyk

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Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая была на 34-35 неделе беременности потеряла свою нерожденную дочь.

Ранее также стало известно, что в социальных сетях пользователи продолжают обсуждать беду, которая случилась в семье украинской певицы Ирины Федишин.

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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