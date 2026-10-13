Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Кратко:
- Что известно о состоянии Ирины Федишин
- Что написал ее муж
Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая была на 34-35 неделе беременности потеряла свою нерожденную дочь.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил муж певицы.
По словам Виталия Човныка, сама Ирина находится в тяжелом состоянии. "Мое сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни. Очень болит", - написал он.
Кроме того, он добавил, что сама певица находится в тяжелом состоянии и семья чуть не потеряла ее саму.
"Просимо молитв за душу маленького ангела и за здоровье и восстановление Ирины", - добавил супруг Ирины.
Буквально недавно пара провела гендер-пати и рассекретила, что они ждут девочку. Артистка с мужем уже воспитывают двух сыновей.
Муж Ирины также показал коридор больницы.
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О персоне: Ирина Федишин
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
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