Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Муж Ирины Федишин сообщил трагическую новость у себя на странице.

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Ирина Федишин беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

Кратко:

Что известно о состоянии Ирины Федишин

Что написал ее муж

Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая была на 34-35 неделе беременности потеряла свою нерожденную дочь.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил муж певицы.

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По словам Виталия Човныка, сама Ирина находится в тяжелом состоянии. "Мое сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни. Очень болит", - написал он.

Ирина Федишин потеряла ребенка / Фото Instagram/vitaliy_chovnyk

Кроме того, он добавил, что сама певица находится в тяжелом состоянии и семья чуть не потеряла ее саму.

"Просимо молитв за душу маленького ангела и за здоровье и восстановление Ирины", - добавил супруг Ирины.

Буквально недавно пара провела гендер-пати и рассекретила, что они ждут девочку. Артистка с мужем уже воспитывают двух сыновей.

Федишин будет мамой девочки / Скриншот

Муж Ирины также показал коридор больницы.

Федишин в тяжелом состоянии / Фото Instagram/vitaliy_chovnyk

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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