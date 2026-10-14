Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Сама виновата": на Ирину Федишин набросились хейтеры за потерю ребенка

Алена Кюпели
14 октября 2026, 14:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Маричка Падалко активно поддержала Ирину Федишин в непростой момент ее жизни.
Ирина Федишин беременна
Ирина Федишин переживает тяжелое время / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

Кратко:

  • За что начали хейтить певицу
  • Кто выступил на ее защиту

В социальных сетях пользователи продолжают обсуждать беду, которая случилась в семье украинской певицы Ирины Федишин.

Как писал накануне Главред, певица потеряла дочку на поздних сроках беременности. Ее муж сообщил о трагедии и добавил, что сама Ирина находится в тяжелом состоянии.

видео дня

Хейтеры стали писать гадости в адрес певицы, мол, не нужно было выставлять свою жизнь напоказ. В защиту певицы, которая переживает сейчас тяжелые времена, выступила Маричка Падалко.

Ирина Федишин - срок беременности
Ирина Федишин потеряла ребенка/ фото: instagram.com, Ирина Федишин

"Счастье любит тишину", "Зачем было показывать беременность?". Украинские соцсети погрузились в средневековье после трагической новости о том, что Ирина Федишин потеряла на 35 неделе беременности ребенка и, судя по сообщению ее мужа, едва не умерла сама. Когда вы пишете такие комментарии женщине, потерявшей ребенка, это вы фактически его обвиняете, мол, "ты сама виновата", - возмущается ведущая.

По словам ведущей, это какой-то средневековый предрассудок, со ссылкой на "наших бабушек" и "наших мам", превращающий горе в наказание за радость.

"Я считаю, что женщина имеет право радоваться беременности и делиться своим счастьем", - говорит она.

Маричка Падалко вступилась за Ирину Федишин
Маричка Падалко вступилась за Ирину Федишин / Скриншот Instagram/marichkapadalko

Под постом также высказалась Ольга Сумская, у которой беременность также проходила не так легко.

"Господи, какое горе. Ирочке сил восстановиться. Вспоминаю свою ситуацию 24 года назад. Гистоз, едва не потеряла беременность на последних сроках", - поделилась она.

Также за звезду вступилась Соломия Витвицкая, которая сама недавно стала мамой. "Это пишут люди разного пола и всех возрастов, и упорно навязывают свое средневековое мнение. Я думаю, это просто таким образом выливают то, что имеют внутри вместо похода к психотерапевту", - добавила она.

Звезды поддержали Ирину Федишин
Звезды поддержали Ирину Федишин / Скриншот

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая была на 34-35 неделе беременности потеряла свою нерожденную дочь.

Украинские звезды написали множество сообщений в поддержку украинской певицы.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ирина Федишин

Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Ирина Федишин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс

Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс

14:59Украина
В Кремле цинично "оправдали" удары по Украине во время "энергетического перемирия"

В Кремле цинично "оправдали" удары по Украине во время "энергетического перемирия"

14:33Война
Правила бронирования переписали: кто потеряет бронь и что нужно сделать до 20 октября

Правила бронирования переписали: кто потеряет бронь и что нужно сделать до 20 октября

13:43Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Доллар рекордно подорожал, евро и злотый взлетели: курс валют на 14 октября

Доллар рекордно подорожал, евро и злотый взлетели: курс валют на 14 октября

Последние новости

15:07

Арестован: в РФ приняли решение в отношении путиниста Джигана

15:06

Нумерологи назвали 4 даты рождения, связанные с высоким интеллектом

14:59

Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс

14:33

В Кремле цинично "оправдали" удары по Украине во время "энергетического перемирия"

14:28

Дождь из живых рыб — реальность: учёные назвали причину редкого погодного явленияВидео

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
14:22

"Мой второй день рождения": Илона Гвоздева попала под обстрел

14:16

"Сама виновата": на Ирину Федишин набросились хейтеры за потерю ребенка

14:00

Как растянуть свитер, который сел после стирки: классный лайфхак

13:49

Планшет как универсальное устройство: когда он удобнее ноутбука или смартфона новости компании

Реклама
13:43

Правила бронирования переписали: кто потеряет бронь и что нужно сделать до 20 октября

13:25

Как отмыть желтые пятна на контейнере для еды — эффективные и бюджетные средства

13:08

Гороскоп Таро на завтра 15 октября: Близнецам - действие, Ракам - решение

12:48

Капуста со сладким перцем и чесноком: главное правило быстрого маринования

12:36

Люди тяжело ранены: РФ атаковала оптовый склад в Луцке, первые детали

12:33

Папе Римскому диагностировали рак: что известно

12:26

Убийцу Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению – детали

12:15

Без крика и ссор: как правильно ограничивать детей в использовании гаджетов

12:00

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы

11:53

От бактерий до асфальта: почему мы так любим запах дождя и откуда он берется

11:44

Операция "Вивальди": украинские военные освободили еще 101 кв. км территории

Реклама
10:59

В Украине ограничили работу Starlink: могут ли ВСУ остаться без связи на фронте

10:47

ВСУ продвинулись на Сумщине и отбили атаки россиян на нескольких направлениях – ISW

10:40

Китайский гороскоп на завтра, 15 октября: Тиграм - новости, Петухам - вечеринки

10:39

Под удар РФ попали все ТЭЦ Киева, есть жертвы и раненые: новые подробности атакиФото

09:52

Трамп не знает, как завершить войну в Украине: Bloomberg назвал ошибки президента США

09:27

Без света 600 тысяч человек: РФ ударила по энергетике вопреки перемирию ТрампаФото

09:26

Промывка водой и высокая температура: как правильно сушить грибы

09:26

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

09:04

РФ применила рекордное количество "Цирконов": мониторы предупредили об опасности

08:39

Starlink ограничили на скорости свыше 160 км/ч, сорван ряд миссий - Стрененко

08:28

"Красная" магнитная буря охватит Землю: когда колебания достигнут уровня G1

07:59

Исчез свет, графики не действуют: в Киеве ввели аварийные отключения

07:57

Удар РФ по многоэтажке в Киеве: число жертв растет, среди раненых — ребенокФото

07:24

Взрывы в Балаково: дроны могли поразить дата-центр "Сбербанка" за $1 млрд

06:17

РФ ударила баллистикой: взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Днепре

05:58

Гороскоп на завтра, 15 октября: Ракам — удача, Стрельцам — разочарование

05:37

Грибы больше не будут водянистыми: секрет правильного приготовления шампиньоновВидео

05:02

Выдерживает морозы до -10 °C: какое растение посадить на кладбище вместо хризантем

04:44

Что положить в машину перед похолоданием: 5 важных вещей для каждого водителя

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Реклама
03:30

Саженцы с открытой корневой системой: сколько они могут ждать посадки

02:57

Универсальное средство для мытья пола и кухни из того, что есть дома

01:52

Десятки раненых, жертвы и пожар на месте прилета: детали удара РФ по КиевуФото

00:55

Можно ли замораживать яблоки: неожиданный ответ сразит даже опытных хозяекВидео

00:02

Как остановить массированные атаки РФ: комбат ВСУ раскрыл ключевое решение

13 октября, вторник
23:18

Ракетный удар по Киеву: есть погибший и много раненых, людей спасают из горящей многоэтажки

23:00

Три знака зодиака станут счастливее: кому предстоят приятные перемены

22:56

Путин с Трампом хотят "дожать Украину": генерал предупредил о худшем сценарии

22:38

"Харизматичный военный лидер" с перспективами: что пишет Al Jazeera о Кирилле Буданове

22:34

"Решили пожить отдельно": Майкл Дуглас рассказал, как едва не потерял Кэтрин Зету-Джонс

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять