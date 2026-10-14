"Сама виновата": на Ирину Федишин набросились хейтеры за потерю ребенка

Маричка Падалко активно поддержала Ирину Федишин в непростой момент ее жизни.

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Ирина Федишин переживает тяжелое время / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

Кратко:

За что начали хейтить певицу

Кто выступил на ее защиту

В социальных сетях пользователи продолжают обсуждать беду, которая случилась в семье украинской певицы Ирины Федишин.

Как писал накануне Главред, певица потеряла дочку на поздних сроках беременности. Ее муж сообщил о трагедии и добавил, что сама Ирина находится в тяжелом состоянии.

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Хейтеры стали писать гадости в адрес певицы, мол, не нужно было выставлять свою жизнь напоказ. В защиту певицы, которая переживает сейчас тяжелые времена, выступила Маричка Падалко.

Ирина Федишин потеряла ребенка/ фото: instagram.com, Ирина Федишин

"Счастье любит тишину", "Зачем было показывать беременность?". Украинские соцсети погрузились в средневековье после трагической новости о том, что Ирина Федишин потеряла на 35 неделе беременности ребенка и, судя по сообщению ее мужа, едва не умерла сама. Когда вы пишете такие комментарии женщине, потерявшей ребенка, это вы фактически его обвиняете, мол, "ты сама виновата", - возмущается ведущая.

По словам ведущей, это какой-то средневековый предрассудок, со ссылкой на "наших бабушек" и "наших мам", превращающий горе в наказание за радость.

"Я считаю, что женщина имеет право радоваться беременности и делиться своим счастьем", - говорит она.

Маричка Падалко вступилась за Ирину Федишин / Скриншот Instagram/marichkapadalko

Под постом также высказалась Ольга Сумская, у которой беременность также проходила не так легко.

"Господи, какое горе. Ирочке сил восстановиться. Вспоминаю свою ситуацию 24 года назад. Гистоз, едва не потеряла беременность на последних сроках", - поделилась она.

Также за звезду вступилась Соломия Витвицкая, которая сама недавно стала мамой. "Это пишут люди разного пола и всех возрастов, и упорно навязывают свое средневековое мнение. Я думаю, это просто таким образом выливают то, что имеют внутри вместо похода к психотерапевту", - добавила она.

Звезды поддержали Ирину Федишин / Скриншот

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Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая была на 34-35 неделе беременности потеряла свою нерожденную дочь.

Украинские звезды написали множество сообщений в поддержку украинской певицы.

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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