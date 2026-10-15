Как из одной хризантемы вырастить целую клумбу: два простых способа размножения

Как размножить шаровидные хризантемы из одного куста? Узнайте о двух простых способах выращивания новых растений для клумбы.

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Два простых способа размножения мультифлоры / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как размножить шаровидные хризантемы дома

Два способа вырастить новые кусты

Когда высаживать хризантемы в открытый грунт

Осенью шаровидные хризантемы, или мультифлоры, становятся настоящим украшением двора, превращаясь в пышные цветущие шары. Однако для создания яркой композиции на всем участке вовсе не обязательно покупать десятки дорогих саженцев. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание VSN, из одного здорового материнского куста можно получить много новых растений с помощью вегетативного размножения. Это позволяет сэкономить средства и сохранить любимый сорт и его окраску.

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Как размножить шаровидные хризантемы

Выращивание мультифлоры из семян не всегда позволяет сохранить характерные сортовые признаки материнского растения. Поэтому для размножения шаровидных хризантем обычно используют черенкование или деление куста.

Черенкование побегов

Весной материнский куст переносят в теплое и светлое помещение. Когда появятся молодые побеги длиной примерно 8–10 сантиметров, их срезают для черенкования. Нижние листья удаляют, после чего черенки высаживают во влажный субстрат и накрывают пленкой для поддержания влажности.

При температуре 18–22 °C укоренение обычно длится несколько недель. В этот период важно следить за влажностью субстрата, регулярно проветривать укрытие и не допускать загнивания побегов.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Деление куста

Если материнская хризантема хорошо разрослась, её можно разделить на несколько частей. Каждая из них должна иметь собственные корни и здоровые побеги. После деления растения высаживают в отдельные места и обеспечивают им надлежащий уход.

Когда высаживать хризантемы в открытый грунт

Молодые растения переносят на постоянное место после того, как они окрепнут и минует угроза ночных заморозков. Для мультифлоры лучше всего выбирать солнечный участок с рыхлой почвой, в которой не застаивается вода.

При высадке важно оставить между растениями достаточно места. Это поможет кустам развиваться, формировать пышную крону и не затенять друг друга. Расстояние между саженцами зависит от особенностей сорта и ожидаемого размера взрослых растений.

Видео о том, как ухаживать за хризантемами осенью, можно посмотреть здесь:

Как ухаживать за молодыми растениями

В период укоренения и активного роста хризантемам требуется умеренный полив. Почва должна оставаться слегка влажной, но избыток воды может привести к загниванию корней.

Также стоит регулярно осматривать молодые кусты, следить за состоянием листьев и своевременно удалять поврежденные части. При благоприятных условиях растения будут постепенно разрастаться и приобретать характерную округлую форму.

Успех размножения зависит от состояния материнского куста, качества черенков и соблюдения условий укоренения. Если правильно выбрать побеги и обеспечить им надлежащий уход, из одной хризантемы можно получить несколько новых растений для будущей клумбы.

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Об источнике: VSN VSN (Волынская служба новостей) - это региональное онлайн-издание, специализирующееся на оперативном освещении местных новостей, решений органов власти, общественных инициатив, деятельности бизнеса и жизни активных жителей Волыни.

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