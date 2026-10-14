Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в быту

Конские каштаны можно использовать для приготовления домашнего моющего средства, а также для других бытовых нужд, рассказала блогерша.

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Средство для стирки из каштанов - как приготовить мыло дома по рецепту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Как сделать стиральное средство из конских каштанов

Для чего собирают конские каштаны осенью

Как приготовить домашнее средство для стирки

Конские каштаны, которые осенью массово падают с деревьев, можно использовать для приготовления домашнего средства для стирки. Блогерша и эксперт по домашнему хозяйству Меган, автор блога Wilson Homestead, в видео на YouTube рассказала, как собирать и измельчать плоды, сушить их для длительного хранения и готовить из них жидкое моющее средство.

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По словам женщины, этот способ позволяет использовать природное сырье, которое осенью доступно бесплатно, и потенциально сократить расходы на бытовую химию. Меган также поделилась собственным опытом стирки одежды и тканевых подгузников с помощью средства из каштанов.

Как правильно заготовить каштаны и приготовить из них домашнее средство для стирки - выяснял Главред.

Почему Меган решила изготавливать стиральное средство из каштанов

Меган рассказала, что давно интересуется использованием природных материалов в домашнем хозяйстве. Она ищет доступные альтернативы магазинным средствам для уборки и стирки, а также старается экономить за счет самостоятельного сбора и заготовки сырья.

"Мне нравится искать вещи, которые можно использовать дома - для приготовления еды, уборки и других повседневных нужд. Это доставляет радость моей бережливой натуре", - рассказала блогерша.

По её словам, сбор каштанов стал для неё не только способом сэкономить, но и возможностью проводить больше времени на природе вместе с детьми. Женщине нравится находить бесплатные природные ресурсы, которые можно использовать в повседневной жизни.

"Это придаёт мне уверенность в том, что мы сможем справиться с различными неожиданностями. Когда дома есть запасы продуктов, а я знаю, как их хранить и самостоятельно изготавливать бытовые и экологичные средства для уборки, появляется ощущение, что мы лучше подготовлены к различным обстоятельствам", - отметила Меган.

Больше всего её заинтересовала возможность изготавливать из конских каштанов жидкое средство для стирки. Для этого плоды нужно собрать осенью, очистить, измельчить и, если планируете хранить их в течение года, тщательно высушить.

Когда собирать конские каштаны для домашних средств

Лучшее время для заготовки конских каштанов - осень, когда спелые плоды массово падают с деревьев. Собирать их можно прямо под каштанами, в частности после сильных ветров и дождей.

Меган рассказала, что после сильной бури решила собрать каштаны под большим деревом на соседском участке. Сначала она спросила разрешения у владельцев, а затем за несколько выходов собрала около 600 плодов.

"Достаточно найти одно дерево, под которым много плодов. Этого может хватить для нужд всей семьи", - отметила блогерша.

По её оценке, собранного количества должно хватить на год. В то же время точный объём заготовки зависит от потребностей семьи. После первого сезона можно оценить, сколько плодов нужно собирать следующей осенью.

Если каштаны растут на частной территории, перед сбором стоит получить разрешение владельцев. Также следует учитывать, что часть плодов остается в колючих оболочках, которые нужно снять перед дальнейшей обработкой.

Как очистить и измельчить конские каштаны

После сбора плоды нужно очистить от внешней колючей оболочки и измельчить. Часть каштанов уже может быть без неё, поскольку оболочка растрескивается при падении на землю. Остальные придётся очищать вручную.

Меган советует работать в перчатках, чтобы не поранить руки об острые шипы. По её словам, она сама пренебрегла этим советом и после очистки нескольких сотен плодов почувствовала боль в руках.

Самым удобным способом измельчения блогерша считает использование блендера. По её опыту, этот метод позволяет быстро получить мелкие частицы, которые впоследствии легче высушить и использовать для приготовления моющего средства.

"Чем мельче измельчить каштаны, тем эффективнее можно использовать полученное сырье", - пояснила Меган.

В то же время она предостерегает от чрезмерной загрузки блендера. Если засыпать слишком много каштанов одновременно, двигатель может остановиться из-за перегрузки. Поэтому плоды лучше измельчать небольшими порциями, учитывая возможности конкретного прибора.

Если блендера нет, можно воспользоваться ножом. Сначала каштаны разрезают пополам, затем - на четвертинки, а дальше нарезают на как можно более мелкие кусочки. Однако такой способ требует больше времени и осторожности, чтобы не поранить пальцы.

Еще один вариант - измельчение молотком. Меган предлагает завернуть несколько плодов в старое полотенце или плотную ткань и разбить их ударами. Стоит использовать материал, который не жалко повредить, поскольку ткань может порваться.

Блогерша также опробовала способ с использованием тяжелого молотка, разбивая каштаны в большом ведре. По её словам, этот метод работает, однако требует физических усилий и уступает блендеру по скорости.

Смотрите видео о том, как использовать конские каштаны в быту:

В то же время ручное измельчение может стать альтернативой, если нет электричества или нужно заготовить небольшое количество сырья. Для первого эксперимента необязательно сразу собирать сотни плодов - можно начать с небольшой партии.

Как высушить конские каштаны для длительного хранения

Если планируете использовать каштаны в течение всего года, после измельчения их нужно тщательно высушить. Меган отмечает, что этот этап можно пропустить, если вы собираетесь использовать свежее сырье в ближайшее время. Однако для длительного хранения плоды должны быть полностью сухими.

Блогерша использует два способа сушки: электрическую сушилку и духовку. Первый вариант удобен тем, что позволяет одновременно обрабатывать большое количество сырья. Если отверстия в лотках слишком большие и через них проваливаются мелкие частицы, можно воспользоваться специальными ковриками для сушки.

Если сушить каштаны в духовке, Меган советует устанавливать самую низкую доступную температуру. В её духовке это примерно 170 градусов по Фаренгейту, то есть около 77 градусов по Цельсию.

Во время сушки сырьё нужно периодически перемешивать, чтобы влага испарялась равномерно. При этом необходимо следить за состоянием плодов, не допуская их подгорания.

Готовые каштаны должны стать сухими и хрустящими. По описанию Меган, они напоминают гранолу, но должны быть более твёрдыми. Самое важное - убедиться, что внутри не осталось влаги.

Каштаны в быту / Инфографика: Главред

"Для длительного хранения нужно полностью удалить влагу. Иначе сырьё может испортиться, а на нём могут появиться плесень и грибок", - подчеркнула блогерша.

Меган отметила, что во время её экспериментов чуть более сильно высушенные каштаны не оказали заметного влияния на результат приготовления средства. Однако это не означает, что можно игнорировать контроль температуры или оставлять сырьё в духовке без присмотра.

Если на плодах уже появилась плесень, использовать их для приготовления средства не стоит. Блогерша рассказала, что часть её каштанов испортилась из-за задержки с обработкой, поэтому она старается сушить собранные плоды как можно быстрее.

Как хранить конские каштаны до следующей осени

Для длительного хранения высушенные измельчённые каштаны следует поместить в чистую герметичную ёмкость. Меган использует большое ведро с плотно закрывающейся крышкой и хранит заготовки в кладовой.

Чтобы снизить риск накопления остаточной влаги, блогерша дополнительно кладет в ведро небольшие мешочки с рисом. Один она размещает на дне, второй - посередине, а третий - сверху.

По словам Меган, это дополнительная мера предосторожности, которая помогает ей чувствовать себя спокойнее, ведь на сбор и обработку плодов уходит немало времени.

В прачечной блогерша держит отдельную небольшую керамическую емкость с сырьем, которую пополняет из основного запаса. Так ей не приходится каждый раз доставать большое ведро из кладовой.

При надлежащей подготовке и хранении высушенные каштаны, по оценке Меган, можно использовать в течение года. При этом важно периодически проверять сырьё и не оставлять на хранение плоды с признаками порчи.

Как приготовить жидкое средство для стирки из конских каштанов

Для приготовления домашнего средства понадобятся измельченные каштаны, горячая вода, мерная емкость и мелкое сито. Меган использует простую пропорцию: четверть стакана измельченных каштанов на два стакана горячей воды.

Для измерения блогерша использует стеклянную мерную емкость. При этом она отмечает, что пропорции не обязательно должны быть абсолютно точными.

Воду можно взять горячей из-под крана или предварительно нагреть отдельно. По словам Меган, чем выше температура воды, тем быстрее происходит настаивание.

Продолжительность этого процесса зависит от размера частиц. Если каштаны измельчены в блендере, достаточно примерно 30 минут. Если же плоды нарезаны ножом на крупные кусочки или четвертинки, их можно оставить в воде на ночь.

Блогерша объясняет, что мелкие частицы быстрее отдают растворимые вещества, поэтому приготовление средства из измельченного в блендере сырья занимает меньше времени.

Меган также отмечает, что для приготовления средства можно использовать не только высушенные, но и свежеизмельчённые каштаны. Принцип остаётся прежним: сырьё заливают горячей водой, оставляют настаиваться, а затем процеживают.

После настаивания смесь обязательно нужно процедить через мелкое сито, чтобы твердые частицы не попали в стиральную машину.

"Важно тщательно процедить смесь и удалить все твердые частицы, чтобы они не попали в стиральную машину и не повредили её", - предупредила Меган.

После процеживания жидкость можно использовать для стирки в обычном цикле. В то же время стоит учитывать, что эффективность домашнего средства зависит от типа ткани и характера загрязнений. Его не следует автоматически считать полноценной заменой специализированных моющих средств.

Сколько хранится домашнее средство из каштанов

В отличие от высушенного сырья, готовое жидкое средство не предназначено для длительного хранения. Меган советует готовить его небольшими порциями, чтобы избежать порчи.

По её опыту, в холодильнике жидкость хранится примерно неделю. Поэтому не стоит сразу готовить большой объём, если в ближайшее время не планируете много стирать.

Блогер отмечает, что после подготовки запаса высушенных каштанов сам процесс приготовления средства становится значительно проще. Нужно лишь отмерить необходимое количество сырья, залить его горячей водой, дождаться настаивания и процедить.

Таким образом, основную работу можно выполнить осенью, а в течение года готовить свежее средство небольшими порциями.

Меган рассказала, что использует каштановое средство не только для обычной одежды, но и для стирки тканевых пелёнок своих детей. Раньше она пользовалась приготовленным своими руками порошковым средством, которое до сих пор держит про запас на случай, если не успевает заранее приготовить каштановый настой.

По словам блогерши, жидкость напоминает обычное моющее средство и может образовывать пену, если её встряхнуть. При этом она почти не имеет запаха, поэтому выстиранные вещи не приобретают выраженного аромата.

Однако опыт одной семьи не доказывает, что такое средство одинаково эффективно удаляет все типы загрязнений или подходит для любой стиральной машины. Если вы решите его попробовать, стоит учитывать рекомендации производителя техники и требования к уходу за конкретными тканями.

Как использовать конские каштаны для борьбы с молью и неприятными запахами

Помимо приготовления стирального средства, конские каштаны иногда используют в домашнем хозяйстве для других целей. В частности, высушенные плоды рекомендуют раскладывать в шкафах и тумбах в качестве народного средства от моли.

Для этого каштаны можно сочетать с сушеной лавандой или листьями мяты. Такие комбинации используют в качестве альтернативы ароматизированным средствам для шкафов, однако их эффективность в борьбе с молью и другими насекомыми не стоит считать гарантированной.

Также в бытовых советах встречается рекомендация раскладывать каштаны в мисочках в разных комнатах, чтобы уменьшить неприятные запахи. В то же время нет достаточных оснований полагать, что сами плоды надежно очищают воздух, поглощают пыль или регулируют влажность в помещении.

Каштаны, которые использовались для таких бытовых экспериментов, не следует оставлять в доступных для детей местах. После использования их можно утилизировать или, если они не контактировали с бытовой химией и не поражены плесенью, компостировать в соответствии с местными рекомендациями.

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Об источнике: Wilson Homestead Wilson Homestead - американский YouTube-канал о загородной жизни, ведении домашнего хозяйства, материнстве, домашней кулинарии и обустройстве дома. Автор проекта - Меган Уилсон (Megan Wilson), которая делится опытом жизни своей семьи на ферме и стремлением к самодостаточному, простому и натуральному образу жизни. Меган вместе с мужем Люком и детьми живет в восточной части штата Техас, США. По информации на её официальном сайте, семья хозяйничает на земельном участке площадью около 20 акров (примерно 8 гектаров), разводит кур, коров и других животных, ухаживает за огородом и садом. Отдельное направление их жизни - восстановление старого фермерского дома.

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