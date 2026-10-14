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У Лорак улетел парик: в сети высмеяли неузнаваемую певицу

Алена Кюпели
14 октября 2026, 19:42
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Запроданку Лорак высмеяли за ее парик и странный костюм, похожей на обмундирование для лошади.
Концерты Ани Лорак отменяют в РФ
Концерты Ани Лорак отменяют в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • За что высмеяли артистку
  • Что написали в комментариях пользователи

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, эпично опозорилась во время своего выступления.

Соответствующее видео появилось на странице одного пропагандистского ресурса в Instagram.

видео дня
Лорак опозорилась во время выступления
Лорак опозорилась во время выступления / Скриншот видео

У Лорак на видео сильно виден парик, а также то, что он сильно электризуется. Кроме того, пользователи не поняли, что на видео действительно Лорак, настолько та стала не похожей на себя.

Лорак опозорилась во время выступления
Лорак опозорилась во время выступления / Скриншот видео

"Седло на лошадь одели и гриву покрасили", "Что с ней? Что с лицом?", "Первый раз Лорак не узнала. Ну что это Каролина...моя любимая певица и так", - высмеяли в комментариях предательницу.

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О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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