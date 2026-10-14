У Лорак улетел парик: в сети высмеяли неузнаваемую певицу

Запроданку Лорак высмеяли за ее парик и странный костюм, похожей на обмундирование для лошади.

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Концерты Ани Лорак отменяют в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

За что высмеяли артистку

Что написали в комментариях пользователи

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, эпично опозорилась во время своего выступления.

Соответствующее видео появилось на странице одного пропагандистского ресурса в Instagram.

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Лорак опозорилась во время выступления / Скриншот видео

У Лорак на видео сильно виден парик, а также то, что он сильно электризуется. Кроме того, пользователи не поняли, что на видео действительно Лорак, настолько та стала не похожей на себя.

Лорак опозорилась во время выступления / Скриншот видео

"Седло на лошадь одели и гриву покрасили", "Что с ней? Что с лицом?", "Первый раз Лорак не узнала. Ну что это Каролина...моя любимая певица и так", - высмеяли в комментариях предательницу.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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