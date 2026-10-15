Зачем собирать носки без пары — как их использовать при уборке

Вы узнаете:
- Как использовать старый носок вместо тряпки для уборки
- Как очистить диван от пыли и волос с помощью носка
Одиночные носки есть, пожалуй, у каждого. И большинство людей после тщетных попыток поиска выбрасывают такие носки. Но делать этого не стоит, ведь носки без пары можно использовать при уборке.
Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Ирина Денисенко. Она показала, как очистить диван от загрязнений с помощью обычного носка.
Как использовать старый носок для уборки
Носок без пары может заменить тряпку при чистке мягкой мебели. По словам блогерши, у носка даже есть определенные преимущества перед обычной салфеткой для уборки.
"Я готовлю мыльный раствор, беру таблетку для посудомоечной машины, растворяю её в горячей воде. Жду, пока вода немного остынет, смачиваю носок, надеваю его на руку и вперед - чистить диван", - пояснила Денисенко.
Использование носка в качестве насадки на руку позволяет протирать поверхность, контролируя движения и уделяя внимание труднодоступным участкам.
"Она прекрасно собирает пыль и мелкие волоски. Я провожу такую уборку время от времени, когда накапливаются носки без пары", - добавила блогерша.
Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Ирина Денисенко
Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.
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