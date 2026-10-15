Как надолго избавиться от пыли на мебели: поможет секретное домашнее средство

Чтобы не приходилось вытирать пыль каждый день, можно попробовать простое домашнее средство из четырёх ингредиентов.

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Как уменьшить количество пыли в доме / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от пыли в квартире

Чем протирать мебель, чтобы пыль оседала медленнее

Пыль в квартире появляется быстрее, чем мы успеваем её убрать. Даже после тщательного протирания полок или столов уже через несколько дней поверхности покрываются новым слоем мелких частиц.

Главред со ссылкой на Kobieta Interia расскажет, как замедлить оседание пыли с помощью домашнего спрея.

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Рецепт спрея от пыли

Для приготовления домашнего раствора понадобятся:

полстакана воды;

столовая ложка уксуса;

половина чайной ложки оливкового масла;

две капли жидкости для мытья посуды.

Уксус растворяет загрязнения и жирные следы, оливковое масло образует тонкую пленку, которая уменьшает статическое притяжение пыли, а жидкость для мытья посуды помогает равномерно распределить смесь.

Все компоненты нужно смешать в бутылке с распылителем и хорошо встряхнуть. Такой спрей создает тонкий защитный слой, который уменьшает оседание пыли.

Использовать средство следует в небольшом количестве, чтобы поверхность не оставалась влажной или липкой. Перед регулярным применением стоит протестировать его на незаметном участке мебели. Лучше всего он работает на гладких поверхностях - шкафах, комодах, полках, подоконниках.

Дополнительные советы по уборке

Лучше всего вытирать пыль увлажненной микрофибровой тканью - она не оставляет полос и не поднимает частицы в воздух. Убирать следует сверху вниз: сначала полки и шкафы, затем пол, который нужно пропылесосить. Важно также регулярно стирать текстиль - покрывала, наволочки, пледы, ведь именно они накапливают больше всего пыли.

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