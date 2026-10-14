Одежда после стирки высохнет быстрее: назван малоизвестный режим стиральной машины

Рассказываем, как с помощью одного режима стиральной машины ускорить высыхание одежды.

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Как быстрее высушить вещи после стирки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро высушить одежду осенью

Какой режим стиральной машины поможет быстрее высушить одежду

На каком режиме стирать одежду

В холодное время года сушка белья в помещении может превратиться в настоящее испытание: вещи остаются влажными часами, а иногда и днями. Однако эксперт по уборке и организации пространства Никола Льюис советует простой и эффективный способ, который поможет значительно сократить время сушки без использования сушильной машины.

Главред расскажет, какой режим стиральной машины ускорит высыхание одежды.

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На каком режиме стирать одежду, чтобы она быстрее высохла

По словам эксперта, после завершения основной стирки стоит запустить режим отжима ещё раз, пишет Express. Это позволяет удалить из ткани больше воды, поэтому во время сушки испаряется меньше влаги. В результате одежда высыхает быстрее и становится готовой к носке без лишних усилий.

На панели стиральной машины этот режим может обозначаться как "Отжим", "Слив/Отжим" или "Барабан/Отжим" - в зависимости от модели. Рекомендуем учитывать тип ткани, поскольку деликатные вещи требуют более щадящего цикла, поэтому перед использованием стоит ознакомиться с инструкцией к конкретной машине.

Как подготовить вещи к сушке

Эксперт советует после отжима быстро встряхнуть каждую вещь, прежде чем повесить её на сушилку. Это помогает разгладить складки и разделить ткань, что также ускоряет процесс высыхания.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Осушитель и вентилятор - дополнительные помощники

Еще один совет - использовать осушитель воздуха. Он снижает уровень влажности в комнате, создавая условия для более быстрого испарения воды из ткани. Это особенно актуально, когда окна закрыты из-за холодной погоды.

Полезен может быть и вентилятор. Хотя он не удаляет влагу из воздуха, движение воздуха способствует более быстрому высыханию одежды.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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