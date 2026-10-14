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Грибы больше не будут водянистыми: секрет правильного приготовления шампиньонов

Юрий Берендий
14 октября 2026, 05:37
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Кулинар показала два способа приготовления шампиньонов и рассказала, как добиться румяной корочки, сохранить нежность грибов и придать им насыщенный вкус.

Грибы больше не будут водянистыми: секрет правильного приготовления шампиньонов
Почему шампиньоны пускают воду - кулинар раскрыла ошибку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как жарить шампиньоны
  • Как пожарить шампиньоны до золотистой корочки
  • Почему шампиньоны становятся водянистыми

Шампиньоны во время жарки часто становятся водянистыми и тушатся в собственном соку вместо того, чтобы покрываться аппетитной золотистой корочкой. Однако правильная подготовка грибов, соблюдение температурного режима и последовательное добавление ингредиентов помогут получить румяные снаружи и сочные внутри шампиньоны.

видео дня

Кулинарка Алла, автор YouTube-канала "Кулинарные проделки", показала, как изменить привычный способ приготовления грибов, чтобы добиться желаемого результата. Каких ошибок стоит избегать и как сделать шампиньоны особенно ароматными - выяснял Главред.

Почему шампиньоны становятся водянистыми при жарке

Одна из распространенных ошибок при подготовке грибов - длительное замачивание в воде. Шампиньоны могут впитывать лишнюю влагу, из-за чего во время термической обработки им сложнее приобрести золотистую корочку.

Кулинарка Алла раньше тоже использовала такой способ, но со временем изменила подход к мытью грибов. Она советует не оставлять шампиньоны в воде на 10–15 минут, а быстро промывать их и давать лишней влаге стечь.

"По правильному методу замачивать их нельзя, ведь они дополнительно впитывают влагу из воды. Нужно быстро их промыть, выложить на бумажное полотенце, чтобы лишняя влага стекла, а если где-то осталась грязь, осторожно протереть", - отметила кулинарка Алла.

Как подготовить шампиньоны перед жаркой

После мытья грибы нужно тщательно обсушить бумажным полотенцем. Если на поверхности остались частицы земли или другой грязи, их следует аккуратно удалить перед нарезкой.

Важное значение имеет и толщина кусочков. Слишком тонко нарезанные шампиньоны могут быстро потерять влагу внутри, тогда как более толстые кусочки потребуют больше времени для приготовления.

Алла рекомендует нарезать грибы кусочками толщиной примерно 5–6 мм. Такой размер позволяет получить подрумяненную поверхность и сохранить нежную текстуру внутри.

Смотрите видео о том, как правильно жарить грибы:

Как правильно жарить шампиньоны, чтобы образовалась золотистая корочка

Главная особенность предложенного способа заключается в том, что грибы сначала выкладывают на хорошо разогретую сухую сковороду. Их нужно распределить одним слоем, чтобы кусочки не лежали плотно друг на друге.

Если грибов много, лучше готовить их несколькими партиями. Это поможет избежать перегрузки сковороды и обеспечит равномерное подрумянивание каждого кусочка.

"Но я буду выкладывать на сухую сковороду и в один слой. Готовить их придется чуть дольше, потому что те грибы я приготовила за один раз, а здесь нужно два-три захода", - рассказала Алла.

В начале приготовления повариха добавляет примерно 10 мл воды. Когда жидкость испаряется, а характер кипения меняется на шипение, грибы начинают обжариваться.

Когда добавлять масло и соль во время обжаривания шампиньонов

После испарения воды на сковороду добавляют примерно одну чайную ложку масла и аккуратно распределяют его по поверхности. Шампиньоны оставляют на среднем огне примерно на 3–4 минуты, не перемешивая и не переворачивая раньше времени.

Когда первая сторона достаточно подрумянится, грибы переворачивают и готовят ещё около трёх минут. Соль добавляют уже на этом этапе, когда поверхность кусочков начинает приобретать золотистый цвет.

Алла подчеркивает, что спешить с переворачиванием не стоит. Именно возможность спокойно поджариться на горячей поверхности помогает сформировать аппетитную корочку.

Что добавить к шампиньонам для насыщенного вкуса

Когда обе стороны грибов подрумянились, наступает время добавить ароматные ингредиенты. Кулинар использует чеснок и сливочное масло, которые добавляет в конце приготовления, чтобы подчеркнуть вкус шампиньонов.

Для этого грибы отодвигают к краю сковороды, а на свободном участке растапливают примерно 10 г сливочного масла. В него добавляют измельченный зубчик чеснока. По желанию можно использовать два зубчика, если нравится более выраженный аромат.

"Весь аромат чеснок отдаст маслу. Когда мы всё смешаем, грибы впитают в себя этот аромат сливочного масла вместе с чесноком", - отметила кулинарка.

После этого грибы перемешивают с ароматной смесью и оставляют на сковороде ещё примерно на минуту. Такая последовательность помогает равномерно распределить вкус масла и чеснока, не добавляя их в самом начале жарки.

Зачем добавлять соевый соус в жареные шампиньоны

Еще один ингредиент в рецепте Аллы - соевый соус. Его добавляют в конце приготовления, когда шампиньоны уже подрумянились и пропитались ароматом чеснока и сливочного масла.

Для порции грибов достаточно примерно 5 мл соевого соуса. После его добавления шампиньоны нужно перемешать и оставить на сковороде ещё примерно на минуту, чтобы лишняя жидкость испарилась, а вкус стал более выраженным.

"Когда грибы пропитаются соевым соусом, который немного выпарится, они приобретут приятный пикантный вкус. С соевым соусом нужно, чтобы они ещё одну минуту покипели. И всё готово", - подчеркнула Алла.

Как подать жареные шампиньоны, чтобы сделать их ещё вкуснее

Готовые грибы можно дополнительно приправить свежемолотым чёрным перцем. Он подчеркнёт аромат чеснока и сливочного масла, не перебивая естественный вкус шампиньонов.

Еще один вариант - слегка сбрызнуть блюдо лимонным соком. Кислинка поможет сбалансировать вкус и придаст готовым грибам более свежий оттенок.

В своём сравнении кулинарка продемонстрировала разницу между привычным способом, когда грибы сразу выкладывают на сковороду с маслом и часто перемешивают, и методом с предварительным выпариванием небольшого количества воды. Во втором случае шампиньоны сначала обжариваются без масла, а жир и ароматные добавки добавляются позже.

"Теперь вы сами убедились, что шампиньоны не будут водянистыми. Им просто нужно пространство и правильное время для добавления соли", - подытожила кулинарка Алла.

Какие грибы можна замораживать
Какие грибы можна замораживать / Инфографика: Главред

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О YouTube-канале: "Кулинарные выходки"

"Кулинарные выходки" - популярный YouTube-канал о лайфхаках и интересных трюках для приготовления блюд. Блогерша, автор этого канала, подчеркивает, что не является профессиональным поваром, но очень любит свое дело и с удовольствием делится проверенными рецептами. На канале можно найти традиционные украинские блюда и блюда современной кухни, которые легко приготовить дома. На канал подписано более 100 тысяч пользователей.

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