Шампиньоны можно вырастить даже в квартире: что для этого нужно

Вы можете обеспечить себя свежими грибами даже без похода в магазин.

Как вырастить шампиньоны в домашних условиях

Вы узнаете:

Как вырастить шампиньоны прямо у себя дома

Что для этого нужно

Вы хотите выращивать шампиньоны прямо в квартире? Мы подготовили подробное руководство, как воспользоваться преимуществами домашнего выращивания грибов — с акцентом на удобство и практичность.

Почему стоит заняться домашним выращиванием шампиньонов

Выращивание шампиньонов в квартире позволяет вам получать свежие грибы без выхода из дома. По данным специалистов, выращивание грибов в помещении даёт больше контроля над климатом: температуру, влажность и освещение можно регулировать на кухне или даже на балконе, пишет North Spore+1.

Например, для выращивания грибов дома удобны сорта вроде шампиньонов (или других грибов-начинающих), поскольку они требуют не слишком сложных условий.

Шампиньоны дома: с чего начать

Выбор места — найдите тень или полутень, без прямых солнечных лучей.

Контейнер и субстрат — можно использовать готовый комплект для выращивания грибов или организовать субстрат самостоятельно (солома, опилки, кофейные отходы).

Мицелий или грибной "посев" — грибница (spawn) уже внедрена в субстрат или её нужно добавить самостоятельно. Мицелий — это "корневая система" грибов, которая затем даёт плодовые тела.

Контроль влажности и температуры — идеальная температура для многих видов грибов в помещении около +18 … +25 °C во время инкубации и +10 … +20 °C для плодоношения, влажность высокая.

Шаг-за-шагом: как вырастить шампиньоны дома

Подготовьте субстрат: если используете кофейные гущи или опилки, убедитесь, что они чистые и пропарены, чтобы устранить конкурирующие микроорганизмы.

Инокулируйте грибницу: равномерно распределите мицелий по субстрату.

Инкубация: держите контейнер в тёплом месте без прямого света, пока мицелий не освоит субстрат.

Плодоношение: затем перенесите в более прохладное место с высокой влажностью и лёгким рассеянным светом — начнут появляться грибные "пинки", затем шампиньоны.

Уход: регулярно опрыскивайте водой, следите за вентиляцией, избегайте застоя воздуха.

Сбор урожая: когда шляпки сформируются, аккуратно сорвите грибы.

Советы и лайфхаки

Используйте влажное полотенце или пластиковую крышку с отверстиями, чтобы поддерживать влажность.

Не ставьте контейнер на прямой свет, слишком яркое освещение может замедлить рост.

После первого урожая дайте субстрату отдохнуть 7-10 дней, затем можно повторить цикл.

Следите за запахом: появление неприятного запаха может свидетельствовать о заражении грибницы.



