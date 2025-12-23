Укр
Отключение света для Днепропетровщине: ДТЭК вводит длительные ограничения на 24 декабря

Руслан Иваненко
23 декабря 2025, 21:39
В Днепре и области в течение 24 декабря снова применяют почасовые отключения электроэнергии по обновленным графикам.
Свет
Компания ДТЭК обещает оперативно информировать потребителей в случае изменений в графиках / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • 24 декабря на Днепропетровщине будут действовать графики отключений
  • Свет могут выключать 2-4 раза в сутки
  • Ограничения будут продолжаться в течение всех суток

В Днепре и Днепропетровской области в среду, 24 декабря, снова будут применять графики почасовых отключений электроэнергии.

Ограничения будут действовать в течение всех суток, а свет у потребителей могут выключать от двух до четырех раз в день. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Графики для каждой очереди и подочереди

1.1 Очередь

01:30 - 05:00

07:00 - 08:30

12:00 - 18:00

22:30 - 24:00

1.2 Очередь

01:30 - 05:00

12:00 - 19:00

22:30 - 24:00

2.1 Очередь

01:30 - 05:00

12:00 - 19:00

22:30 - 24:00

2.2 Очередь

01:30 - 08:30

12:00 - 15:30

22:30 - 24:00

3.1 Очередь

05:00 - 12:00

15:30 - 19:00

3.2 Очередь

05:00 - 12:00

15:30 - 19:00

4.1 Очередь

00:00 - 01:30

05:00 - 08:30

15:30 - 22:00

4.2 Очередь

05:00 - 08:30

10:00 - 12:00

15:30 - 22:30

5.1 Очередь

00:00 - 01:30

08:30 - 15:30

19:00 - 22:30

5.2 Очередь

00:00 - 01:30

08:30 - 15:30

19:00 - 22:30

6.1 Очередь

00:00 - 01:30

08:30 - 15:30

19:00 - 22:30

6.2 Очередь

00:00 - 05:00

08:30 - 12:00

19:00 - 24:00

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 24 декабря
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 24 декабря Фото: ДТЕК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 24 декабря
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 24 декабря Фото: ДТЕК

Энергетики отмечают, что в случае изменений в расписании отключений информация оперативно будет появляться в официальном Telegram-канале компании.

Где проверить свой график

Проверить свой график отключений жители Днепра могут на сайте ДТЭК - для этого достаточно ввести адрес в соответствующем поле.

Принцип применения очередей

В компании объясняют, что все потребители разделены на шесть очередей. Если ограничения вводятся для трех очередей, электроэнергию временно отключают примерно у половины потребителей региона. При увеличении количества очередей отключения охватывают большую часть населения, тогда как при меньшем количестве ограничений свет остается доступным для большинства абонентов.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключений / Инфографика: Главред

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим вопросам, отметил, что возможные последствия коллапса энергосистемы будут отличаться в зависимости от региона.

По его словам, не стоит ожидать одинаковой продолжительности отключений по всей стране. В частности, центральные области остаются более уязвимыми к перебоям с электроснабжением. Он также отметил, что Киев и столичный регион традиционно испытывают дефицит электроэнергии.

Кроме того, эксперт предупредил, что в случае выхода из строя подстанции, которая обеспечивает передачу электроэнергии с атомных электростанций, возможно повторение кризисных сценариев, подобных тем, что уже фиксировались в 2022 и 2024 годах.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в среду, 24 декабря, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения мощности коснутся не только населения, но и промышленных потребителей.

Также в среду, 24 декабря, в Киеве и Киевской области вводятся графики отключения света.

Напомним, что заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что продолжительность графиков отключений света по Украине сократят. Это произойдет благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
