Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Графики отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 24 декабря

Инна Ковенько
23 декабря 2025, 21:25
161
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей.
Графики отключения света на 24 декабря
Графики отключения света на 24 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В энергосистеме сложная ситуация после атак РФ
  • В Киеве и Киевской области 24 декабря введены графики отключения света
  • Свет могут выключать до трех раз в сутки

В среду, 24 декабря, в Киеве и Киевской области вводятся графики отключения света.

видео дня

Электроэнергию могут выключать до трех раз в сутки. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света в Киеве

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • Очередь 1.1
  • с 02:00 до 09:00
  • с 12:30 до 16:30
  • с 23:00 до 24:00
  • Очередь 1.2
  • с 02:00 до 09:00
  • с 12:30 до 18:00
  • с 23:00 до 24:00
  • Очередь 2.1
  • с 02:00 до 05:30
  • с 12:30 до 19:30
  • с 23:00 до 24:00
  • Очередь 2.2
  • с 02:00 до 05:30
  • с 12:30 до 19:30
  • с 23:00 до 24:00
  • Очередь 3.1
  • с 05:30 до 12:30
  • с 16:00 до 20:00
  • Очередь 3.2
  • с 07:00 до 12:30
  • с 16:00 до 22:00
  • Очередь 4.1
  • с 05:30 до 12:30
  • с 16:00 до 20:00
  • Очередь 4.2
  • с 00:00 до 02:00
  • с 05:30 до 09:30
  • с 16:00 до 23:00
  • Очередь 5.1
  • с 00:00 до 02:00
  • с 10:00 до 16:00
  • с 19:30 до 23:00
  • Очередь 5.2
  • с 00:00 до 02:00
  • с 09:00 до 16:00
  • с 19:30 до 23:00
  • Очередь 6.1
  • с 00:00 до 02:00
  • с 09:00 до 16:00
  • с 19:30 до 23:00
  • Очередь 6.2
  • с 00:00 до 05:30
  • с 09:00 до 13:00
  • с 19:30 до 24:00

  • Графіки відключення світла для Києва 24 грудня
    Графіки відключення світла для Києва 24 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла для Києва 24 грудня
    Графіки відключення світла для Києва 24 грудня Фото: ДТЕК

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • Очередь 1.1
  • с 03:00 до 10:00
  • с 13:30 до 17:00
  • Очередь 1.2
  • с 03:00 до 10:00
  • с 13:30 до 18:00
  • Очередь 2.1
  • с 03:00 до 06:30
  • с 13:30 до 20:30
  • Очередь 2.2
  • с 03:00 до 06:30
  • с 13:30 до 20:30
  • Очередь 3.1
  • с 00:00 до 03:00
  • с 06:30 до 13:30
  • с 17:00 до 22:00
  • Очередь 3.2
  • с 06:30 до 10:00
  • с 17:00 до 24:00
  • Очередь 4.1
  • с 06:30 до 13:30
  • с 17:00 до 20:30
  • Очередь 4.2
  • с 07:00 до 13:30
  • с 17:00 до 20:30
  • Очередь 5.1
  • с 00:00 до 06:30
  • с 10:00 до 13:30
  • с 20:30 до 24:00
  • Очередь 5.2
  • с 00:00 до 03:00
  • с 10:00 до 17:00
  • с 20:30 до 24:00
  • Очередь 6.1
  • с 00:00 до 03:00
  • с 10:00 до 17:00
  • с 20:30 до 24:00
  • Очередь 6.2
  • Свет будет отсутствовать
  • С 00:00 до 03:00
  • с 10:00 до 17:00
  • с 20:30 до 24:00

  • Графіки відключення світла для Київщини 24 грудня
    Графіки відключення світла для Київщини 24 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключення світла для Київщини 24 грудня
    Графіки відключення світла для Київщини 24 грудня Фото: ДТЕК

В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков они будут оперативно сообщать в своем Telegram-канале.

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.

"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в среду, 24 декабря, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения мощности коснутся не только населения, но и промышленных потребителей.

Кроме того, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

Напомним, что заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что продолжительность графиков отключений света по Украине сократят. Это произойдет благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет ДТЭК отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

21:57Украина
Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУ

Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУ

20:58Мир
Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

20:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

Последние новости

21:57

Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

21:51

Не будет успеха: Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать 2026 год

21:43

"Настоящая": Ксения Мишина похвасталась беременностью

21:39

Отключение света для Днепропетровщине: ДТЭК вводит длительные ограничения на 24 декабряФото

21:25

Графики отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 24 декабряФото

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
21:09

"Погибла соседка": известный ведущий рассказал о ночном обстреле Киева

21:02

Стало известно, почему король Чарльз не хочет передавать трон: дело в Уильяме

20:58

Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУВидео

20:34

Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

Реклама
20:33

Стоит есть каждый день: назван продукт, который улучшает работу иммунной системы

20:32

Саркофаг ЧАЭС может обвалиться в случае нового удара россиян - директор станции

19:51

Завершение войны: в ГУР назвали вероятные сроки и раскрыли главное условие

19:20

Святвечер без света: где не будет электроэнергии в среду, 24 декабря

19:10

РФ готовит новую атаку на Украину: что задумали оккупантымнение

19:09

Головоломка для супер сообразительных: найдите число 623 всего за 32 секунды

18:49

Есть раненые и "прилеты": россияне нанесли удар по предприятию на Полтавщине

18:36

Силы обороны вышли из одного из городов в Донецкой области - Генштаб

18:28

РФ может сузить фронт для нового удара: генерал об угрозе для крупных городовВидео

18:24

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответомВидео

18:21

Гороскоп на завтра 24 декабря: Стрельцам - счастье, Водолеям - большая прибыль

Реклама
18:08

Евро стремительно растет, а доллар подешевел: новый курс валют на 24 декабря

18:06

"Он подавал знаки с того света": россияне убили молодого военного ФилиповаЭксклюзив

17:40

Людей спасло чудо: "Флеш" назвал новую опасность российских атак

17:25

Будет манить удачу весь 2026 год: какой ваш счастливый цвет по дате рождения

17:15

Массированная атака РФ 23 декабря: эксперт раскрыл стратегическую цель ударов по энергетике

17:12

Базовый гардероб на зиму: какие свитера добавят образу модную изюминкуВидео

16:54

Без заморочек: рецепт божественного десерта из двух ингредиентов за 10 минут

16:54

Гороскоп на сегодня 23 декабря: Львам - приятные моменты, Скорпионам - ссора

16:30

Гениальный приём взорвал Сеть: нержавейка сияет и холодильник выглядит как новыйВидео

16:26

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

16:22

Поздравления с Рождеством: теплые слова и красивые картинки

16:14

"Должны были": кто отказался от участия в "Танцах со звездами"

16:07

Мощно отработали F-16: в ВС назвали особенность отражения ночной атаки РФ

16:06

Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

15:56

"Была погоня за карьерой": Педан признался, почему не работает на Рождество

15:45

Королевский салат на новогодний стол - идеальное сочетание всех ингредиентовВидео

15:43

В жизни трех знаков зодиака заканчивается "черная полоса": проблемы позади

15:37

Не нужно "ухаживать" за девушкой - украинский вариант русского словаВидео

15:29

Оставлять грязную посуду на ночь категорически нельзя: чем грозит такая привычка

15:18

Кирилл Буданов является политиком нового типа, - Forbes

Реклама
15:14

Украина может пойти на территориальные уступки: в Германии назвали условие

15:14

Пять пород собак, которые безмуно любят своего хозяина

15:12

Активисты Stop Odrex сообщили о блокировке работы сайта после жалоб клиники

15:09

Предательница Повалий приватно выступила для Путина — как это было

15:04

В деле против экс-главы ГСА задействовали агента НАБУ с гражданством России, который сидел за мошенничество, - Сальников

14:47

Возвращение Танцев со звездами и особый эфир ТСН: что покажет 1+1 Украина в рождественско-новогодний период

14:39

Не менее 33 лет стажа: при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет

14:38

Запасы начинают уменьшаться: в Украине скоро подорожает ряд продуктов

14:13

Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

14:01

Выбрасывать точно не нужно: как с пользой использовать хвою от елки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять