Графики отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 24 декабря

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей.

Графики отключения света на 24 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В энергосистеме сложная ситуация после атак РФ

В Киеве и Киевской области 24 декабря введены графики отключения света

Свет могут выключать до трех раз в сутки

В среду, 24 декабря, в Киеве и Киевской области вводятся графики отключения света.

Электроэнергию могут выключать до трех раз в сутки. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света в Киеве

Графики для каждой очереди и подочереди:

Очередь 1.1

с 02:00 до 09:00

с 12:30 до 16:30

с 23:00 до 24:00

Очередь 1.2

с 02:00 до 09:00

с 12:30 до 18:00

с 23:00 до 24:00

Очередь 2.1

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

Очередь 2.2

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

Очередь 3.1

с 05:30 до 12:30

с 16:00 до 20:00

Очередь 3.2

с 07:00 до 12:30

с 16:00 до 22:00

Очередь 4.1

с 05:30 до 12:30

с 16:00 до 20:00

Очередь 4.2

с 00:00 до 02:00

с 05:30 до 09:30

с 16:00 до 23:00

Очередь 5.1

с 00:00 до 02:00

с 10:00 до 16:00

с 19:30 до 23:00

Очередь 5.2

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 23:00

Очередь 6.1

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 23:00

Очередь 6.2

с 00:00 до 05:30

с 09:00 до 13:00

с 19:30 до 24:00

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

Очередь 1.1

с 03:00 до 10:00

с 13:30 до 17:00

Очередь 1.2

с 03:00 до 10:00

с 13:30 до 18:00

Очередь 2.1

с 03:00 до 06:30

с 13:30 до 20:30

Очередь 2.2

с 03:00 до 06:30

с 13:30 до 20:30

Очередь 3.1

с 00:00 до 03:00

с 06:30 до 13:30

с 17:00 до 22:00

Очередь 3.2

с 06:30 до 10:00

с 17:00 до 24:00

Очередь 4.1

с 06:30 до 13:30

с 17:00 до 20:30

Очередь 4.2

с 07:00 до 13:30

с 17:00 до 20:30

Очередь 5.1

с 00:00 до 06:30

с 10:00 до 13:30

с 20:30 до 24:00

Очередь 5.2

с 00:00 до 03:00

с 10:00 до 17:00

с 20:30 до 24:00

Очередь 6.1

с 00:00 до 03:00

с 10:00 до 17:00

с 20:30 до 24:00

Очередь 6.2

Свет будет отсутствовать

С 00:00 до 03:00

с 10:00 до 17:00

с 20:30 до 24:00

В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков они будут оперативно сообщать в своем Telegram-канале.

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.

"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в среду, 24 декабря, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения мощности коснутся не только населения, но и промышленных потребителей.

Кроме того, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

Напомним, что заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что продолжительность графиков отключений света по Украине сократят. Это произойдет благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

