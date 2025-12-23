Графики отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 24 декабря

Главное:
- В энергосистеме сложная ситуация после атак РФ
- В Киеве и Киевской области 24 декабря введены графики отключения света
- Свет могут выключать до трех раз в сутки
В среду, 24 декабря, в Киеве и Киевской области вводятся графики отключения света.
Электроэнергию могут выключать до трех раз в сутки. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.
Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.
Графики отключения света в Киеве
Графики для каждой очереди и подочереди:
- Очередь 1.1
- с 02:00 до 09:00
- с 12:30 до 16:30
- с 23:00 до 24:00
- Очередь 1.2
- с 02:00 до 09:00
- с 12:30 до 18:00
- с 23:00 до 24:00
- Очередь 2.1
- с 02:00 до 05:30
- с 12:30 до 19:30
- с 23:00 до 24:00
- Очередь 2.2
- с 02:00 до 05:30
- с 12:30 до 19:30
- с 23:00 до 24:00
- Очередь 3.1
- с 05:30 до 12:30
- с 16:00 до 20:00
- Очередь 3.2
- с 07:00 до 12:30
- с 16:00 до 22:00
- Очередь 4.1
- с 05:30 до 12:30
- с 16:00 до 20:00
- Очередь 4.2
- с 00:00 до 02:00
- с 05:30 до 09:30
- с 16:00 до 23:00
- Очередь 5.1
- с 00:00 до 02:00
- с 10:00 до 16:00
- с 19:30 до 23:00
- Очередь 5.2
- с 00:00 до 02:00
- с 09:00 до 16:00
- с 19:30 до 23:00
- Очередь 6.1
- с 00:00 до 02:00
- с 09:00 до 16:00
- с 19:30 до 23:00
- Очередь 6.2
- с 00:00 до 05:30
- с 09:00 до 13:00
- с 19:30 до 24:00
Графики отключения света в Киевской области
Графики для каждой очереди и подочереди:
- Очередь 1.1
- с 03:00 до 10:00
- с 13:30 до 17:00
- Очередь 1.2
- с 03:00 до 10:00
- с 13:30 до 18:00
- Очередь 2.1
- с 03:00 до 06:30
- с 13:30 до 20:30
- Очередь 2.2
- с 03:00 до 06:30
- с 13:30 до 20:30
- Очередь 3.1
- с 00:00 до 03:00
- с 06:30 до 13:30
- с 17:00 до 22:00
- Очередь 3.2
- с 06:30 до 10:00
- с 17:00 до 24:00
- Очередь 4.1
- с 06:30 до 13:30
- с 17:00 до 20:30
- Очередь 4.2
- с 07:00 до 13:30
- с 17:00 до 20:30
- Очередь 5.1
- с 00:00 до 06:30
- с 10:00 до 13:30
- с 20:30 до 24:00
- Очередь 5.2
- с 00:00 до 03:00
- с 10:00 до 17:00
- с 20:30 до 24:00
- Очередь 6.1
- с 00:00 до 03:00
- с 10:00 до 17:00
- с 20:30 до 24:00
- Очередь 6.2
- Свет будет отсутствовать
- С 00:00 до 03:00
- с 10:00 до 17:00
- с 20:30 до 24:00
В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков они будут оперативно сообщать в своем Telegram-канале.
Экспертная оценка последствий для разных регионов
Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.
"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.
По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.
Отключение света в Украине - новости по теме
Как писал Главред, в среду, 24 декабря, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения мощности коснутся не только населения, но и промышленных потребителей.
Кроме того, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.
Напомним, что заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что продолжительность графиков отключений света по Украине сократят. Это произойдет благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
