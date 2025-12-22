В Украину доставили разобранную ТЭС из Литвы, которая обеспечит светом миллион украинцев

Полученная тепловая электростанция сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

Литва передала Украине оборудование для целой ТЭЦ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главред:

Литва передала Украине полный комплект оборудования для ТЭС

Операция длилась 11 месяцев и включала включала включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн

Это стало одной из крупнейших логистических операций Еврокомиссии, которая помогла восстановить энергетику

Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

Поставка стала одной из крупнейших логистических операций организованных Европейской комиссией. Об этом сообщает Министерство энергетики и

Операция длилась 11 месяцев и включала 149 грузов общей массой 2399 тонн. Среди них было 40 негабаритных единиц, в частности трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый.

Полученное оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов.

"Мы чрезвычайно благодарны партнерам из Литвы, Польши и всего европейского сообщества, которые помогли нам получить это критически необходимое оборудование. Оно помогло восстановить критически важные энергетические мощности и усилить устойчивость украинской энергосистемы, которая, к сожалению, продолжает подвергаться прицельным российским атакам", - отметил и.о. Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Отмечается, на сегодня общая поддержка ЕС энергетического сектора Украины включала доставку 9500 генераторов и 7200 трансформаторов через механизм UCPM.

В целом Европейская комиссия выделила более 1,2 млрд евро на программы гуманитарной помощи в Украине и доставила более 160 тысяч тонн помощи.

Есть ли угроза разделения энергосистемы Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия целенаправленно бьет по ключевым элементам энергетической инфраструктуры Украины, пытаясь нарушить стабильную работу объединенной энергосистемы и усложнить перераспределение электроэнергии между регионами. Такие действия повышают техногенные риски и создают дополнительные угрозы для приграничных и прифронтовых областей.

Об этом в эфире Украинское Радио заявил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национальный институт стратегических исследований.

По его словам, атаки направлены на высоковольтные линии и подстанции, обеспечивающие связь между регионами, в частности Черниговской, Одесской и Донецкой областей.

"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух своих целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, то есть отделить ее, разделив пополам", - пояснил Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что в случае реализации такого сценария восстановление электроснабжения в пострадавших регионах может значительно усложниться, а нагрузка на систему будет расти.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Как писал Главред, уже с 24 декабря в Украине планируют облегчить графики отключения электроэнергии для домохозяйств. Правительство перенаправит до 1 ГВт электроэнергии на население. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Напомним, в результате обстрелов в ночь на 20 декабря были повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Без света сидят люди в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

Кроме того, в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

