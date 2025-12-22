В Украину доставили разобранную ТЭС из Литвы, которая обеспечит светом миллион украинцев

Главред:
- Литва передала Украине полный комплект оборудования для ТЭС
- Операция длилась 11 месяцев и включала включала включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн
- Это стало одной из крупнейших логистических операций Еврокомиссии, которая помогла восстановить энергетику
Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.
Поставка стала одной из крупнейших логистических операций организованных Европейской комиссией. Об этом сообщает Министерство энергетики и
Операция длилась 11 месяцев и включала 149 грузов общей массой 2399 тонн. Среди них было 40 негабаритных единиц, в частности трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый.
Полученное оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов.
"Мы чрезвычайно благодарны партнерам из Литвы, Польши и всего европейского сообщества, которые помогли нам получить это критически необходимое оборудование. Оно помогло восстановить критически важные энергетические мощности и усилить устойчивость украинской энергосистемы, которая, к сожалению, продолжает подвергаться прицельным российским атакам", - отметил и.о. Министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Отмечается, на сегодня общая поддержка ЕС энергетического сектора Украины включала доставку 9500 генераторов и 7200 трансформаторов через механизм UCPM.
В целом Европейская комиссия выделила более 1,2 млрд евро на программы гуманитарной помощи в Украине и доставила более 160 тысяч тонн помощи.
Есть ли угроза разделения энергосистемы Украины - мнение эксперта
Как писал Главред, Россия целенаправленно бьет по ключевым элементам энергетической инфраструктуры Украины, пытаясь нарушить стабильную работу объединенной энергосистемы и усложнить перераспределение электроэнергии между регионами. Такие действия повышают техногенные риски и создают дополнительные угрозы для приграничных и прифронтовых областей.
Об этом в эфире Украинское Радио заявил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национальный институт стратегических исследований.
По его словам, атаки направлены на высоковольтные линии и подстанции, обеспечивающие связь между регионами, в частности Черниговской, Одесской и Донецкой областей.
"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух своих целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, то есть отделить ее, разделив пополам", - пояснил Рябцев.
Эксперт подчеркнул, что в случае реализации такого сценария восстановление электроснабжения в пострадавших регионах может значительно усложниться, а нагрузка на систему будет расти.
Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости
Как писал Главред, уже с 24 декабря в Украине планируют облегчить графики отключения электроэнергии для домохозяйств. Правительство перенаправит до 1 ГВт электроэнергии на население. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Напомним, в результате обстрелов в ночь на 20 декабря были повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Без света сидят люди в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.
Кроме того, в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.
Читайте также:
- Почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями: объяснение ДТЭК
- "Света нет уже почти неделю": где самая сложная ситуация с энергоснабжением
- РФ атаковала энергетику: в регионах серьезные перебои со светом
Об источнике: Министерство энергетики Украины
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.
Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред