РФ начала бить по крупным солнечным электростанциям: повреждено 9 ГВт мощностей

Россияне начали атаковать солнечные электростанции, нанося серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Оккупанты уничтожили 9 гигаватт мощностей объектов. Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона.
Он отметил, что в некоторых регионах удалось отменить графики почасовых отключений благодаря высокой генерации на солнечных электростанциях. Однако российские войска начали целенаправленно обстреливать крупные солнечные электростанции.
"Имеем хорошую генерацию на солнечных электростанциях, и это позволило в значительной степени компенсировать дефицит. Но, к сожалению, наш враг тоже это понимает, и в течение последних ударов по энергообъектам Украины были нанесены также удары по крупным солнечным электростанциям. Но сейчас мощность солнечных электростанций в дневной период достаточно существенная", - отметил Слободян.видео дня
Он подчеркнул, что общая мощность поврежденных объектов превысила 9 гигаватт, что составляет половину мощности, которую Украина потребляла во время холодного периода прошлой зимы.
"Поэтому смысл в восстановлении этих объектов точно есть, они нам очень нужны. Однозначно восстановление продолжается, деталей раскрывать я не могу. Но работа там осуществляется в круглосуточном режиме", - рассказал председатель Госэнергонадзора.
Кто такой Руслан Слободян?
Руслан Слободян назначен председателем Государственной инспекции энергетического надзора Украины распоряжением Кабинета Министров Украины от 08 сентября 2021 года № 1052-р. Глава ведомства приступил к исполнению своих должностных обязанностей 14 сентября 2021 года, говорится на сайте Государственной инспекция энергетического надзора Украины.
Ракетный удар по Украине 22 июня - детали российской атаки
Напомним, в ночь на 22 июня в Украине снова объявили воздушную тревогу из-за ракетной атаки со стороны российских оккупантов. По данным командования Воздушных сил ВСУ, несколько ТУ-95мс совершили маневры в районе Энгельса и выпустили ракеты по Украине.
Российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. По данным Минэнерго, атаке подверглись объекты Укрэнерго в западных и южных регионах. В результате обстрела на одном из объектов пострадали двое энергетиков, которых доставили в больницу.
Как сообщал Главред, силами ПВО было уничтожено 25 из 29 воздушных целей. В целом Россия во время атаки применила 16 ракет и 13 ударных дронов.
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